Blockalarm Erfahrungen: Endlich wieder sicher fühlen

Kunden berichten von ihren Blockalarm Erfahrungen

Egal ob Privateigentum oder Gewerbeobjekt – jeder möchte seine eigenen vier Wände gut geschützt wissen. Blockalarm Erfahrungen zeigen, dass mit den Alarmanlagen des Münchener Unternehmens ein optimales Sicherheitsgefühl erreicht werden kann. Durch die spezielle Qantum-Frühtechnologie ist es möglich, dass Einbrüche bereits beim Versuch erkannt und verhindert werden können. Der Kriminelle bekommt so gar nicht erst die Möglichkeit, ins Haus einzudringen und die persönlichen Wertgegenstände bleiben in Sicherheit. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Extra wie Zutrittskontrollen, Gefahrenmelder oder Videoüberwachungssysteme dazu zu erwerben, durch die auch Überfälle, Brände oder andere Vorfälle sofort festgestellt werden können.

EIN SICHERHEITSKONZEPT, DAS ÜBERZEUGT

Was Kunden bei ihren Blockalarm Erfahrungen besonders schätzen, ist das Komplettpaket, dass die Experten für Sicherheitstechnik anbieten. Darunter fallen zum Beispiel eine fachliche und gründliche Beratung, die sowohl telefonisch als auch direkt vor Ort stattfinden kann, sowie die Installation und regelmäßige Wartung der Alarmanlagen. Darüber hinaus garantiert Blockalarm eine 24-Stunden-Überwachung durch eine Alarmverfolgungsstelle, durch die sich der Kunde wieder vollkommen sicher fühlen kann.

ALARMANLAGEN, DIE DEN ALLTAG NICHT BEEINTRÄCHTIGEN

Vor der Installation einer Alarmanlage haben den Blockalarm Erfahrungen nach

viele Kunden ein wenig Angst. Sicherheit ist zwar das oberste Gebot, doch vor der Möglichkeit beschädigter Türen und Fenster oder durchbohrter Wände schrecken einige zurück. Die Funkkomponenten der Blockalarm-Techniken werden allerdings so optimal abgestimmt, dass die Installation vollkommen kabellos und sauber erfolgen kann – und das nicht nur in Bayern, sondern bundesweit. Auch die Bedienung der Alarmanlagen ist denkbar einfach, wobei der Kunde selbstverständlich eine ausführliche Einweisung in die Sicherheitstechnik bekommt.

WELCHE VORTEILE EINE ALARMANLAGE VON BLOCKALARM BIETET

Neben der vollständig kabellosen Installation bietet eine Alarmanlage von Blockalarm, den Blockalarm Erfahrungen nach, zahlreiche weitere Vorteile für den Kunden. So überzeugen die Alarmanlagen zum Beispiel durch eine leicht verständliche Bedienung sowie praktischer Extras, wie zum Beispiel eine intelligente Zutrittskontrolle. Diese sorgt dafür, dass Fehlalarme durch den Benutzer oder Angehörige ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist die Anlage vor Sabotageangriffen gesichert und funktioniert vollkommen ortungsfrei, da kein Internet oder WLAN nötig ist. Selbst im Falle eines Stromausfalls kann die Sicherheit durch langlebige und zuverlässige Akkus gewährleistet werden. Die Zentrale und Einbruchmelder sind zudem geprüft, und nach EN 50131 Grad zertifiziert und von Versicherern anerkannt.

DIE FUNKTIONSWEISE DER ALARMANLAGEN VON BLOCKALARM

Laut Blockalarm Erfahrungen werden die Alarmanlagen unter anderem durch patentierten akustische Sensoren ausgelöst, die auf Glasbruch- und einbruchstypische Geräusche reagieren. Die Bewohner bekommen den Einbruchsversuch nicht nur durch laute Sirenen mitgeteilt, sondern profitieren auch von einer Alarmverfolgung durch Sicherheitsdienst oder Polizei. Viele Alarmanlagen sind dazu an eine VdS Alarmempfangsstelle gekoppelt. Die Daten werden von dort aus umgehend an den Wachschutz oder die Polizei übermittelt, die dann weitere Maßnahmen zur Ergreifung des Täters in die Wege leiten. Neben Einbrüchen kann der Kunde übrigens auch die Überwachung von Überfällen oder Bränden veranlassen. In solchen Fällen erfolgt die Alarmverfolgung durch eine Alarmauslösung via Rauchmelder, Gasmelder, Wassermelder oder eines Panikknopfes. Generell gilt jedoch: Alles kann, nichts muss. Wie umfassend das Sicherheitskonzept sein soll, bestimmt der Kunde selbst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLOCKALARM GmbH

Herr Dirk Bienert

Augsburger Straße 1

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 08131 908850

fax ..: 08131 9088559

web ..: https://www.blockalarm.de/

email : info@blockalarm.de

Seit 2015 entwickeln, produzieren, verkaufen und installieren wir von BLOCKALARM® Alarmanlagen bundesweit zertifizierte Alarmanlagen und Sicherheitstechnik „Made in Germany“. Um unseren Kunden maximalen Einbruchschutz zu bieten, entwickelten wir durchdachte Lösungen für Privat- aber auch Gewerbekunden. Alarmanlagen müssen heute mehr leisten als das, was bisher am Markt erhältlich ist. Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Elektronik und Bauelemente sowie unserer großen direkten Nähe zum Privatkunden, wurden genau die Anforderungen der heutigen Zeit erkannt, und genau darum ein Alarmgesamtsystem entwickelt, welches seinesgleichen sucht. Dabei lag der Fokus auf dem großen Wunsch sich vor Überfällen daheim bei Anwesenheit genauso abzusichern, wie bei Abwesenheit und Urlaub. Genau dies können wir als Gesamtpaket bieten.

Pressekontakt:

BLOCKALARM GmbH

Herr Dirk Bienert

Augsburger Straße 1

85221 Dachau

fon ..: 08131 908850

web ..: https://www.blockalarm.de/

email : blockalarm@clickonmedia-mail.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Armin Allmendinger: Tipps für eine gelungene Unternehmensberatung