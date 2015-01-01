-
Blockheizkraftwerke – Effiziente Energieversorgung
„Blockheizkraftwerke senken Energiekosten, erhöhen die Unabhängigkeit und schonen die Umwelt – eine effiziente Lösung für Immobilienbesitzer mit konstantem Wärmebedarf.“
Allgemeine Beschreibung
Blockheizkraftwerke (BHKW) gehören zu den effizienten Technologien zur gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom. Durch das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nutzen sie den eingesetzten Brennstoff optimal aus. Während in konventionellen Kraftwerken große Teile der Energie ungenutzt verloren gehen, wird bei einem BHKW sowohl die erzeugte elektrische Energie als auch die anfallende Wärme direkt vor Ort genutzt. Dies führt zu einer hohen Gesamteffizienz und macht BHKW besonders interessant für Immobilienbesitzer, die ihre Energiekosten senken und gleichzeitig die Umwelt schonen möchten.
Einsatzmöglichkeiten
Blockheizkraftwerke kommen in unterschiedlichen Größen zum Einsatz – von kleinen Anlagen für Einfamilienhäuser bis hin zu größeren Einheiten für Mehrfamilienhäuser, Gewerbebauten oder kommunale Einrichtungen. Besonders lohnenswert ist ein BHKW, wenn ein kontinuierlicher Wärmebedarf vorliegt, beispielsweise für Heizung und Warmwasserbereitung. Auch in Kombination mit anderen regenerativen Energien wie Solarthermie oder Wärmepumpen lassen sich BHKW hervorragend einsetzen, um eine nachhaltige und sichere Energieversorgung zu gewährleisten.
Vorteile
Ein Blockheizkraftwerk bietet zahlreiche Vorteile für Immobilienbesitzer:
_Hohe Effizienz_ durch gleichzeitige Strom- und Wärmeerzeugung
_Kosteneinsparunge_n bei Heiz- und Stromkosten
_Unabhängigkeit vom Stromversorger_ durch Eigenproduktion
_Klimaschutz_ durch reduzierten CO?-Ausstoß
_Fördermöglichkeiten_ durch staatliche Zuschüsse und KWK-Gesetz
Blockheizkraftwerke – Effiziente Energieversorgung
