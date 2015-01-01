  • Blockheizkraftwerke – Effiziente Energieversorgung

    „Blockheizkraftwerke senken Energiekosten, erhöhen die Unabhängigkeit und schonen die Umwelt – eine effiziente Lösung für Immobilienbesitzer mit konstantem Wärmebedarf.“

    BildAllgemeine Beschreibung

    Blockheizkraftwerke (BHKW) gehören zu den effizienten Technologien zur gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom. Durch das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nutzen sie den eingesetzten Brennstoff optimal aus. Während in konventionellen Kraftwerken große Teile der Energie ungenutzt verloren gehen, wird bei einem BHKW sowohl die erzeugte elektrische Energie als auch die anfallende Wärme direkt vor Ort genutzt. Dies führt zu einer hohen Gesamteffizienz und macht BHKW besonders interessant für Immobilienbesitzer, die ihre Energiekosten senken und gleichzeitig die Umwelt schonen möchten.

    Einsatzmöglichkeiten

    Blockheizkraftwerke kommen in unterschiedlichen Größen zum Einsatz – von kleinen Anlagen für Einfamilienhäuser bis hin zu größeren Einheiten für Mehrfamilienhäuser, Gewerbebauten oder kommunale Einrichtungen. Besonders lohnenswert ist ein BHKW, wenn ein kontinuierlicher Wärmebedarf vorliegt, beispielsweise für Heizung und Warmwasserbereitung. Auch in Kombination mit anderen regenerativen Energien wie Solarthermie oder Wärmepumpen lassen sich BHKW hervorragend einsetzen, um eine nachhaltige und sichere Energieversorgung zu gewährleisten.

    Weitere Informationen zu den Einsatzbereichen finden Interessierte im Onlinekurs der Green-Energie-Akademie

    Vorteile

    Ein Blockheizkraftwerk bietet zahlreiche Vorteile für Immobilienbesitzer:

    _Hohe Effizienz_ durch gleichzeitige Strom- und Wärmeerzeugung

    _Kosteneinsparunge_n bei Heiz- und Stromkosten

    _Unabhängigkeit vom Stromversorger_ durch Eigenproduktion

    _Klimaschutz_ durch reduzierten CO?-Ausstoß

    _Fördermöglichkeiten_ durch staatliche Zuschüsse und KWK-Gesetz

    Wer sich tiefergehend informieren möchte, findet praxisorientiertes Wissen und Tipps im Fachbuch _Blockheizkraftwerke – Technologie, Anwendungen und Perspektiven_, finden im Onlinekurs der Green-Energie-Akademie oder im Buch

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bauernfeind Energie Consulting UG
    Herr Andreas Bauernfeind
    Stonsdorfer Weg 4a
    22844 Norderstedt
    Deutschland

    fon ..: 0176 47958092
    fax ..: ./.
    web ..: https://green-energie-akademie.de
    email : mail@energieberater-bauernfeind.de

    Energieberatung, Erstellen von Sachverständigengutachten, Planung im Bereich technische
    Gebäudeausrüstung, Erstellen und Verkauf von Online-Produkten zum Thema „Regenerative
    Energien“ und Energiesparen

    Pressekontakt:

    Bauernfeind Energie Consulting UG
    Herr Andreas Bauernfeind
    Stonsdorfer Weg 4a
    22844 Norderstedt

    fon ..: 0176 47958092
    email : mail@energieberater-bauernfeind.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Klimaschutz dank Ressourceneinsparung: HanseWerk Natur kombiniert Blockheizkraftwerke mit Wärmepumpen
      Vier Energiezentralen in Hamburg und Schleswig-Holstein mit innovativem Anlagenkonzept. Wärmenetzbetreiber spart in Stapelfeld 35 Prozent Erdgas ein. Energielösungen und BHKW: www.hansewerk-natur.com...

    2. Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft
      Mit innovativen und hocheffizienten Energiesystemen lassen sich Wärme- und Stromkosten sparen und der Wohnkomfort erhöhen, betont der Heinsberger Energieexperte Jürgen Hohnen....

    3. „Immobilienbesitzer haben die Zukunft in der Energieversorgung selbst in der Hand“
      Ein modernes Heizsystem hilft dabei, Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen. Ebenso wichtig sind neue Fenster: Dann kann keine Wärme durch Ritzen entweichen. Das erhöht auch den Wohnkomfort....

    4. Effiziente Photovoltaiklösungen von Brunner Solar
      Brunner Solar bietet umfassende Photovoltaiklösungen, die effiziente und umweltfreundliche Energie in Oberösterreich fördern....

    5. Innovationen bei Nahrungs- und Energieversorgung
      Ausreichende Nahrung zählt ebenso wie eine sichere Versorgung mit Energie zu den Grundbedürfnissen der Erdenbewohner....

    6. Energieversorgung für KMU: Kostenexplosionen verlangen neue Strategien
      Hohe Energiekosten belasten Ihr Unternehmen? Mit Brauner Telecom optimieren Sie Gastarife und Stromtarife, und zwar in langfristiger Hinsicht. Hier mehr erfahren & beraten lassen!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.