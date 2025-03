Innovationen bei Nahrungs- und Energieversorgung

Ausreichende Nahrung zählt ebenso wie eine sichere Versorgung mit Energie zu den Grundbedürfnissen der Erdenbewohner.

Um die Menschheit mit Nahrung zu versorgen, sind Düngemittel in der Landwirtschaft unabdingbar, denn die Menge und Qualität von Ernteerträgen hängt davon ab. Besonders Kali ist ein essenzielles Düngemittel. Übrigens können dank einer neuen Erfindung, einer Zentrifuge, nun auch im Weltraum Kuchen, Pizza und Pasta zubereitet werden. Da werden sich die Astronauten freuen, wenn Mahlzeiten mal nicht aus Tuben und Beuteln kommen, vor allem wenn die Missionen monatelang dauern. Doch hier auf der Erde geht es um die schlichte Versorgung mit Nahrungsmitteln und weniger um Sterneküche, denn noch immer hungern viele auf der Welt.

Den Nachschub an Kalidünger hat beispielsweise Millennial Potash im Blickpunkt. Dessen Kaliprojekt in Gabun, Afrika punktet mit guten Bergbaubedingungen wie Infrastruktur, einem bergbaufreundlichen Land und der Nähe zu wichtigen Abnehmerländern wie Asien oder Brasilien. Auch besteht die Möglichkeit afrikanische Länder zu beliefern.

Für die westliche Welt ist die ausreichende Versorgung mit Energie und der Klimawandel ein vorrangiges Thema. Die Transformation zu einer grüneren Welt und weniger CO2-Emissionen verlangt nach bestimmten Rohstoffen. Elektrofahrzeuge, Photovoltaik- und Windkraftanlagen verschlingen Kupfer, Nickel oder Batteriemetalle wie Lithium und Kobalt. Eine zentrale Rolle nehmen die Stromspeicher ein. Aktuelle Forschungen versuchen Batterien zu konstruieren, bei denen Schwefel eine bedeutende Rolle spielt. Tests mit Knopfzellen waren erfolgreich, nun versuchen die Forscher die neue Technologie für Akkus in Elektroautos voranzubringen. Noch geraume Zeit werden jedoch die Lithium-Ionen-Batterien die Nummer eins sein.

Nickel und Kupfer, wie sie Green Bridge Metals in seinen fortgeschrittenen Chrome-Puddy-Projekt in Ontario (Kanada) in der Thunder Bay Mining Division besitzt, zählen sicher zu den wichtigen Rohstoffen für die Zukunft.

