    BildVancouver (BC) – BLOOH Solution Ltd. gibt bekannt, mögliche Übernahmen von zwei afrikanischen Rohstoffgesellschaften zu prüfen, die über substanzielle Vorkommen an Kobalt und Mangan verfügen. Diese Metalle gelten als unverzichtbar für die Herstellung moderner Batterien, Elektromobilität und Energiespeichertechnologien und stehen damit im Zentrum der weltweiten Transformation hin zu nachhaltiger Energie.

    Afrika im Fokus
    Die Zielgesellschaften besitzen Produktionsrechte in rohstoffreichen Regionen Zentral- und Westafrikas, deren Lagerstätten seit Jahren zur Versorgung internationaler Industrien beitragen. Mit der Erschließung zusätzlicher Vorkommen will BLOOH Solution seine globale Rohstoffbasis ausbauen und Abhängigkeiten von einzelnen Regionen weiter reduzieren.

    Strategische Leitplanken
    o Kobalt und Mangan als Kernmaterialien der Batterie- und Speichertechnologie
    o Diversifizierung der Förderstandorte zur Stabilisierung von Lieferketten
    o KI-gestützte Markt- und Risikomodelle zur Echtzeitanalyse geopolitischer und ökologischer Faktoren
    o Recycling- und Kreislaufwirtschaftsinitiativen zur Erschließung von Sekundärquellen und Absicherung von ESG-Zielen
    o Partnerschaften mit lokalen Communities zur sozialen und wirtschaftlichen Integration

    Kanadische Unterstützung
    BLOOH Solution befindet sich aktuell in einem Förderprogramm der kanadischen Regierung, das Unternehmen unterstützt, welche die Versorgung mit kritischen Rohstoffen absichern und nachhaltige Technologien global vorantreiben. Das Unternehmen hat bewusst auf den Start dieses Programms gewartet und die Umsetzung bereits im Vorfeld gemeinsam mit der neuen Regierung sowie in direkter Abstimmung mit dem amtierenden Premierminister geplant. Nun folgt die konsequente Umsetzung dieser Agenda mit klarer staatlicher Rückendeckung.

    „Afrika entwickelt sich zunehmend zum Zentrum strategischer Rohstoffsicherung“, erklärt Catherine Hall, Head of Public Relations bei BLOOH Solution. „Mit Kobalt und Mangan setzen wir bewusst auf Metalle, die für Elektromobilität, Energiespeicher und eine klimaneutrale Zukunft unverzichtbar sind – und wir tun dies mit klaren ESG-Leitplanken und staatlicher Unterstützung.“

    Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

    BLOOH Solution Ltd. mit Sitz in Vancouver, BC, ist auf nachhaltige Rohstoffgewinnung und innovative Energiesysteme spezialisiert. Seit 2021 verfolgt das Unternehmen das Ziel, mit verantwortungsvollen Technologien und strategischen Partnerschaften die Transformation der globalen Energieversorgung voranzutreiben.

