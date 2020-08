Blue Lagoon gibt Privatplatzierung über 7,5 Millionen Dollar bekannt

12. August 2020 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung (die Privatplatzierung) insgesamt 21.496.301 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,35 Dollar pro Einheit platziert hat. Das Unternehmen generiert daraus einen Bruttogesamterlös in Höhe von 7.523.706 Dollar. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,50 Dollar pro Aktie eingelöst werden. Das Fälligkeitsdatum der Warrants kann vorverlegt werden, sofern der Schlusskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Wert von mindestens 0,75 Dollar erzielt; in diesem Fall endet die Ausübungsfrist der Warrants 30 Tage nachdem die Inhaber der Warrants über die Vorverlegung des Fälligkeitsdatums informiert wurden.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Explorationsaktivitäten zur Erweiterung und Hochstufung der bekannten Mineralisierung und der Ressourcengebiete im unternehmenseigenen Goldprojekt Dome Mountain, für die Erfüllung der Auflagen zur Gewährung einer Lizenz für den bestehenden Untertagebau sowie als Working Capital verwendet.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, eine Barprovision (Finders Fee) zu entrichten, die 7 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf von Einheiten an Dritte, die von den Findern an das Unternehmen herangeführt werden, entspricht. Zusätzlich werden Warrants für den Ankauf jener Menge von Stammaktien des Unternehmens ausgegeben, die 7 % der Menge an Einheiten, welche an die von den Findern herangeführten Dritten verkauft werden, entspricht. Die Finders Warrants können innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung ausgeübt und gegen Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,50 Dollar pro Stammaktie eingetauscht werden. Für diese Warrants gelten die gleichen Bedingungen wie für die im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Warrants.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President & Chief Executive Officer, Tel: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

