Blue Lagoon Resources Inc.: Richtigstellung von technischer Bekanntmachung

22. September 2020 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) gibt infolge einer Prüfung durch die British Columbia Securities Commission (die BCSC; Anm.: Wertpapieraufsichtsbehörde der kanadischen Provinz British Columbia) die folgende Pressemeldung heraus, um seine technischen Angaben in Bezug auf den von unabhängiger Seite erstellten technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment Dome Mountain Mine British Columbia, Canada vom 13. Juli 2020 (der Bericht für Dome) richtigzustellen.

Mitarbeiter der BCSC haben das Unternehmen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie eine Reihe von Beispielen identifiziert haben, bei denen der Bericht für Dome nicht den Anforderungen der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) bzw. den Anforderungen von Formblatt 43-101F1 für technische Berichte (Formblatt 43-101F1) entspricht. Infolgedessen ist die wirtschaftliche Erstbewertung des Unternehmens nicht von einem NI 43-101-konformen technischen Bericht gestützt und das Unternehmen hat beschlossen, hiermit seine technische Angaben in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts zurückzuziehen, die ursprünglich in der Pressemeldung des Unternehmens vom 19. Mai 2020 bekannt gegeben und im Bericht für Dome veröffentlicht wurden.

Das Unternehmen arbeitet mit den unabhängigen Verfassern des Berichts zusammen, um einen konformen technischen Bericht zu erstellen und einzureichen, der die in seiner Pressemeldung vom 19. Mai 2020 gemeldeten Mineralressource stützt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Entwurf eines aktualisierten konformen technischen Berichts bei der BCSC vorlegen und vorbehaltlich der Klärung von Anmerkungen der BCSC den technischen Bericht anschließend auf SEDAR einreichen wird. Dementsprechend sollten sich Investoren nicht auf die im Bericht für Dome veröffentlichten Ergebnisse verlassen, bis ein konformer technischer Bericht eingereicht wurde.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President & Chief Executive Officer

Tel: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und können im Allgemeinen, aber nicht immer an Wörtern wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollen. Insbesondere die hierin enthaltenen Aussagen über den Zeitpunkt und die Fähigkeit, einen aktuellen technischen Bericht einzureichen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Bestimmte Faktoren können eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken. Die Investoren werden davor gewarnt, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blue Lagoon Resources Inc.

Rana Vig

610, 700 West Pender Street

V6C 1G8 Vancouver

Kanada

email : ranavig@gmail.com

Pressekontakt:

Blue Lagoon Resources Inc.

Rana Vig

610, 700 West Pender Street

V6C 1G8 Vancouver

email : ranavig@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Valeo Pharma startet am US-amerikanischen OTCQB-Markt in den Handel