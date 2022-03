Blue Lagoon schließt eine Privatplatzierung in Höhe von 5,7 Millionen Dollar ab, die im Zeichen einer zweiten strategischen Investition von Crescat Capital steht

22. März 2022 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, den Abschluss einer nicht vermittelten, Flow-Through-Finanzierung in Höhe von 5.746.983,84 Dollar bekanntzugeben. Die strategische Investition von Crescat Capital LLC (Crescat) stellte über 18 % der gesamten Finanzierung dar. Außerdem behält Crescat seine früher gesicherten Beteiligungsrechte mit der Option, an allen künftigen Finanzierungen teilzunehmen, bei.

Es ist sehr beruhigend, eine zweite Investition von einem anspruchsvollen Investor wie Crescat zu erhalten, der das Potenzial von Dome Mountain erkennt: Nicht nur für die kurzfristige Produktionsmöglichkeit und das eindeutige Potenzial, die bekannte Ressource des Erzgangs Boulder zu vergrößern, sondern auch für das Potenzial eines Alkali-Gold-Systems mit gut definierten Zielen, die bereits gebohrt wurden und zur Entwicklung bereit stehen sowie mehrfachen, zur Bohrprüfung im Jahr 2022 bereiten Zielen, äußerte Rana Vig, President & CEO von Blue Lagoon Resources. Mit dieser neuen Kapitalbeschaffung, einem soliden Kassenstand, Schuldenfreiheit und Warrants im Wert von mehr als 4 Millionen Dollar ist das Unternehmen gut finanziert und in einer guten Position, seine Explorationspläne im Jahr 2022 auszuführen, fügte er hinzu.

Der weltbekannte Geologe Dr. Quinton Hennigh, Crescat Capitals strategisch-technischer Berater, kommentierte: Wir sehen uns jeden Monat Dutzende von Unternehmen an und glauben, die Gelegenheit in Blue Lagoon frühzeitig erkannt zu haben. Wir freuen uns, unsere Investition in das Unternehmen zu tätigen und sind begeistert von den jüngsten, von Blue Lagoon veröffentlichten Bohrergebnissen und glauben weiterhin an das bedeutende Potenzial des Projekts Dome Mountain. Mit dieser neuen Finanzierung ist Blue Lagoon gut positioniert, ein aggressives Bohrprogramm über 20.000 Meter auszuführen – ein Programm, das Dome Mountain in ein Vorkommen der Weltklasse verwandeln könnte, führte er aus.

Angaben zur Finanzierung

Die Privatplatzierung (die Privatplatzierung) bestand aus 7.367.928 Flow-Through-Einheiten (FT-Einheiten) zu einem Preis von 0,78 Dollar pro Einheit mit einem Gesamtbruttoertrag von 5.746.983,84 Dollar für das Unternehmen. Jede der FT-Einheiten bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie. Jeder ganze Warrant ist bis zum 15. April 2024 in eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von entweder 0,78 Dollar oder 0,90 Dollar pro Aktie ausübbar.

Die Erträge aus dem Verkauf der FT-Einheiten werden in Übereinstimmung mit den Flow-Through-Steuerbestimmungen für Explorationsausgaben verwendet werden.

Das Unternehmen zahlte Vermittlungsgebühren in bar in Höhe von insgesamt 234.720 Dollar aus dem Verkauf der FT-Einheiten an bestimmte Drittparteien, die von den Vermittlern identifiziert wurden, und gab insgesamt 300.923 Vermittler-Warrants zum Kauf der gleichen Anzahl an Stammaktien des Unternehmens aus. 224.000 der Vermittler-Warrants können bis zum 15. April 2024 zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,78 Dollar pro Stammaktie ausgeübt werden und 76.923 Vermittler-Warrants sind bis zum 22. März 2024 zum Kauf von Stammaktien zu einem Preis von 0,90 Dollar pro Stammaktie ausübbar.

Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten bis zum 23. Juli 2022, in Übereinstimmung mit gültiger Gesetzgebung zu Wertpapieren.

Über Crescat Capital LLC

Crescat ist ein globales Makro-Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Denver, Colorado. Crescats Mission ist Wachstum und Schutz von Vermögen durch taktische Investitionen auf der Basis eigener wertbestimmter Eigenbeteiligungs- und Makromodelle. Crescats Ziel sind industrieführende absolute und risikobereinigte Einkünfte über vollständige Geschäftszyklen, die sich von üblichen Benchmark-Parametern stark abheben. Crescats Investitionsverfahren umfasst eine Mischung aus Anlageklassen und -strategien, um jeden Kunden in seinen einzigarten Bedürfnissen und Zielen zu unterstützen und beinhaltet globale Makro-, Long/Short, Large Cap- und Edelmetallfonds.

Crescats technischer Berater für Investitionen in Gold- und Silberressourcenunternehmen ist Dr. Quinton Hennigh. Nach Abschluss eines PhD in Geologie/Geochemie von der Colorado School of Mines war Dr. Hennigh als Wirtschaftsgeologe tätig. Er hat mehr als 30 Jahre Explorationserfahrung bei großen Goldproduzenten, wie z. B. Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining. In jüngster Vergangenheit gründete Dr. Hennigh Novo Resources Corp (TSXV: NVO) und war als Chairman des Unternehmens tätig. Zu seinen bemerkenswerten Projektbeteiligungen zählen unter anderem First Mining Golds Goldvorkommen Springpole in Ontario, Kirkland Lake Golds Akquisition der Goldmine Fosterville in Australien, das Goldvorkommen Rattlesnake Hills in Wyoming und Lion Ones Goldprojekt Tuvatu in Fidschi.

