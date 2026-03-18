Blue Moon konsolidiert das Germanium- und Gallium-Gebiet Apex durch den Erwerb der Gage-Liegenschaften von Liberty Gold

TORONTO, Ontario, 18. März 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) (- www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-construction-of-two-poly-metallic-mines-in-norway-and-the-us/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb des Gage-Projekts (das Gage-Projekt) in Washington County, Süd-Utah, USA, von einer Tochtergesellschaft der Liberty Gold Corp. (Liberty Gold) gegen eine Gegenleistung von 420.935 Stammaktien von Blue Moon sowie eine Netto-Schmelzabgabe (NSR) in Höhe von 2,0 % auf bestimmte Konzessionen (die Akquisition) abgeschlossen hat.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: Nach dem Erwerb der Apex-Mine von Teck Resources, der am 16. März 2026 abgeschlossen wurde (siehe Pressemitteilungen vom 27. Februar und 16. März), stärkt dieser Erwerb unsere Landposition rund um die Mine und unsere Kontrolle über das wichtigste Germanium- und Galliumgebiet in Nordamerika. Das Gage-Projekt enthält ähnliche Brekzienröhren wie die Apex-Mine, die die einzige historische Primärmine für Germanium und Gallium in der westlichen Welt beherbergt, mit Gehalten, die 50- bis 100-mal höher sind als der Durchschnitt.

Das Gage-Projekt

Das Gage-Projekt umfasst 181 nicht patentierte Bergbaukonzessionen auf Flächen des Bureau of Land Management sowie zwei Pachtverträge der Utah School and Institutional Trust Lands Administration (SITLA) mit einer Gesamtfläche von 5.916 Hektar. Die Grundstücke liegen entlang eines nordwestlich verlaufenden Gürtels für kritische Metalle mit einer Länge von mehr als 5 Kilometern (der 5 historische Minen und über 20 zuvor identifizierte Prospektionsgebiete für kritische Mineralien umfasst) und umgeben die Apex-Mine.

Das Gebiet gilt als äußerst vielversprechend für moderne Exploration und Entdeckung, einschließlich der Kartierung von Alterationen, regionaler geophysikalischer Untersuchungen und Bohrungen in der Tiefe. An den anderen kartierten Brekzienröhren (10 kartiert) oder regionalen Prospektionsgebieten (9 kartiert) sowie in zahlreichen anderen, noch unentdeckten Gebieten wurden bisher keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt. Frühere Bohrungen (1980, Musto) konzentrierten sich lediglich auf einen 600 Fuß hohen vertikalen Abschnitt einer einzigen Brekzienröhre, und es wird geschätzt, dass bis zu 10 Röhren vorhanden sein könnten, regional sogar noch viel mehr.

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Abbildung 1: Lage der Konzession

Transaktionsbedingungen

Blue Moon erwirbt 100 % des Gage-Projekts frei von allen sonstigen Belastungen gegen folgende Gegenleistung:

– die Ausgabe von 420.935 Stammaktien von Blue Moon durch Blue Moon an Liberty Gold; und

– eine NSR von 2,0 %, zahlbar auf die Mineralproduktion im Gage-Projekt, ausgenommen Grundstücke, die SITLA-Pachtverträgen unterliegen, und vorbehaltlich einer Option zugunsten von Blue Moon, 1,0 % der NSR jederzeit vor Erreichen der kommerziellen Produktion gegen eine Barzahlung von 2 Millionen US-Dollar zurückzukaufen.

Eine wesentliche aufschiebende Bedingung für den Abschluss der Übernahme ist die Genehmigung durch die TSXV. Liberty Gold und Blue Moon haben am [18.] März 2026 einen Kaufvertrag unterzeichnet; der Abschluss der Transaktion wird bis Ende März erwartet. Im Zusammenhang mit dieser Übernahme werden keine Vermittlergebühren gezahlt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte befinden sich in günstiger Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium und Gallium stehen ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230-3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit von Blue Moon, die Akquisition abzuschließen und zu integrieren; Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Apex-Projektbetriebs; Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbaubetrieb in Utah; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen auf Landes- und Bundesebene, einschließlich in Bezug auf die Entwicklung des Gage-Projekts; sowie die Fähigkeit des Managements, die hierin genannten Faktoren und Risiken zu antizipieren und zu bewältigen. Eine umfassende Erörterung weiterer Risiken, die Blue Moon betreffen, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements von Blue Moon, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Erwartungen hinsichtlich der aktuellen Rohstoffpreise; die Fähigkeit, Genehmigungen nach Bedarf zu erhalten, zu erneuern und zu verlängern; Schätzungen der Reserven und Ressourcen an verschiedenen Standorten; sowie die Integration der Betriebsabläufe des Gage-Projekts und des Apex-Projekts.

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M5J 2W4 Toronto

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Christian Kargl-Simard

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