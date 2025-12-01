Blue Moon Metals meldet bedeutende Entwicklungsfortschritte bei seinen norwegischen Projekten

TORONTO, Ontario – 1. Dezember 2025 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; OTCQX: BMOOF) (- (www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-three-polymetallic-projects-in-norway-and-the-usa-with-renowned-investors/ -), freut sich, ein Update zu seinen Aktivitäten in Norwegen zu geben, darunter die Fortschritte bei seinem Flaggschiffprojekt Nussir (Kupfer-Gold-Silber) sowie die Explorationsbohrungen und Erschließungsarbeiten, die derzeit im Rahmen des NSG-Kupfer-Zink-Projekts im Vorfeld der Explorationsbohrungen durchgeführt werden.

AKTUELLES ZUM NUSSIR-PROJEKT

Der unterirdische Abbau in Nussir schreitet weiterhin stetig voran. Der Bergbauunternehmer des Unternehmens, Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), der im Juni mit den Bauarbeiten begonnen hat, hat bis zum 27. November insgesamt 656 Meter vorangekommen. Dieser stetige Fortschritt ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines unterirdischen Zugangs für die zukünftige Erschließung der Mine, Infill-Bohrungen und die Installation der Infrastruktur in der Anfangsphase.

Abbildungen 1 und 2: LNS und Blue Moon treiben die Untertageerschließung in Nussir voran (Inspektion der Tunnelwand links und Bodenverstärkungsarbeiten an der Abbaufront rechts)

Das Unternehmen hat den Haupt-Hochspannungstransformator, eines der wichtigsten Langfristprodukte des Projekts, gesichert, was das Terminrisiko verringert und den geplanten Bauablauf unterstützt.

Frühbauarbeiten – Phase 1 wurde erfolgreich abgeschlossen, wodurch die ersten Bauflächen eingerichtet und nachfolgende Erschließungsmaßnahmen ermöglicht wurden. Phase 2 ist derzeit im Gange und umfasst die Vorbereitung zusätzlicher für den Bau erforderlicher Flächen sowie die Fundamentplatte für die Hauptumspannstation und den Eingangstransformator.

Die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes, der Unterkünfte und des Prozessanlagengebäudes ist im Gange, um sicherzustellen, dass die wesentlichen Einrichtungen vor Ort in Abstimmung mit der Untertageentwicklung voranschreiten.

Aktueller Stand der technischen Planung

Die Machbarkeitsstudie schreitet planmäßig voran, wobei die wichtigsten Entwurfsprüfungen nun abgeschlossen sind. Das Unternehmen ist weiterhin auf Kurs, die vollständigen Ergebnisse der NI 43-101-konformen Machbarkeitsstudie im Februar zu veröffentlichen. Diese Studie wird eine Aktualisierung der JORC-konformen Machbarkeitsstudie vom Mai 2023 zu dem Projekt darstellen und umfasst in erster Linie eine Aktualisierung der Betriebs- und Kapitalkosten, der bisher aufgewendeten Kapitalkosten und der Rohstoffpreise.

Langfristige Ausrüstungspakete wurden zur formellen Ausschreibung auf den Markt gebracht, um die Übereinstimmung mit den Beschaffungsfristen zu gewährleisten und den Gesamtbauzeitplan zu unterstützen.

Darüber hinaus wurde das geotechnische Untersuchungsprogramm für die Verarbeitungsanlage nun abgeschlossen und liefert wichtige Daten zur Unterstützung der anstehenden technischen Aktivitäten. Eine endgültige Investitionsentscheidung ist weiterhin für März 2026 geplant.

Nussir Exploration: Richtbohrprogramm läuft

Im Oktober wurde in Nussir mit einer Oberflächen-Richtbohrkampagne begonnen. Das Programm soll die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) erheblich erweitern und gleichzeitig die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe untersuchen. Das geologische System von Nussir ist die älteste sedimentäre Kupferlagerstätte der Welt. Die aktuelle MRE in Nussir umfasst eine angezeigte Ressource von 28,72 Mio. Tonnen mit 1,02 % Cu, 0,12 g/t Au und 12,3 g/t Ag sowie eine abgeleitete Ressource von 32,0 Mio. Tonnen mit 1,01 % Cu, 0,14 g/t Au und 14,6 g/t Ag, beginnend an der Oberfläche. Siehe den technischen Bericht mit dem Titel Report 43-101 Technical Report On The Mineral Resources Of The Nussir And Ulveryggen Projects, Norway vom 24. Januar 2025 (in der geänderten und neu gefassten Fassung vom 12. September 2025) mit einem Stichtag vom 20. Januar 2025 (der technische Bericht zu Nussir), erstellt von Adam Wheeler, B.Sc., M.Sc., C.Eng., Eur Ing., FIMMM.

Die erste 4.000 Meter umfassende Richtbohrkampagne wird von einem Mutterbohrloch aus durchgeführt, wobei das tiefste Bohrloch eine Tiefe von etwa 1.250 Metern erreicht. Das Ziel besteht darin, eine 650 Meter lange Lücke zwischen der aktuellen MRE und einem historischen hochgradigen Abschnitt zu schließen, der im Bohrloch NUS-DD-14-001 aufgezeichnet wurde und 9,7 Meter mit 0,93 % Cu, 1,35 g/t Pd, 0,28 g/t Au, 0,61 g/t Pt und 11,5 g/t Ag ergab.

Bei den Bohrungen werden fortschrittliche Richtbohrtechniken eingesetzt, um die westliche Ausdehnung der Lagerstätte effizient zu erkunden und gleichzeitig die Störung der Oberfläche und die Gesamtbohrmeterzahl zu minimieren. Sechs Tochterbohrlöcher werden vom bestehenden Mutterbohrloch (NUS-DD-14-001, 1.101 m tief) aus gebohrt, wobei die Keilpunkte zwischen 400 und 700 Metern platziert werden. Der Bohrlochabstand von etwa 200 Metern dürfte die potenzielle Umwandlung in abgeleitete Ressourcen gemäß den CIM-Richtlinien unterstützen.

Diese gezielte Kampagne hat folgende Ziele:

– den Materialblock zu untersuchen, der die tieferen Abschnitte umgibt und ein Explorationsziel mit einer geschätzten Tonnage zwischen 8,5 Mio. t und 16,5 Mio. t darstellt, mit einem Gehalt zwischen 0,7 % und 1,3 % Cu, 9 bis 17 g/t Ag und 0,1 bis 0,15 g/t Au. Diese potenzielle Mengen- und Gehaltsbandbreite basiert auf einem geologischen Modell, das frühere Bohrergebnisse einbezieht, mit denen die ungefähre Länge, Mächtigkeit, Tiefe und der Gehalt des Teils der Mineralressourcenschätzung bestimmt wurden. Es handelt sich um ein konzeptionelles Modell, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird (Abschnitt 1.7.1 des technischen Berichts von Nussir).

– Untersuchung erhöhter Platin- und Palladiumwerte in der Tiefe und mögliche Einbeziehung in die MRE

– Erweiterung der Mineralisierung von der unteren Grenze der aktuellen Ressource (460 m) auf eine Tiefe von über 1.000 Metern

– Testen der neigungsabwärts gerichteten Ausdehnungen bis in Tiefen von über 1.000 Metern, mit einer Step-out-Kapazität bis zu 1.250 Metern

– Erfassung geotechnischer und metallurgischer Daten zur Unterstützung künftiger Studienphasen, einschließlich für Platin und Palladium

Abbildung 3: Längsschnitt (Blick nach Norden), der die MRE von Nussir veranschaulicht und das Zielgebiet für die laufende Tiefbohrkampagne innerhalb des roten Kreises hervorhebt.

AKTUELLES ZUM NSG-PROJEKT

Im NSG-Kupfer-Zink-Projekt werden die Aktivitäten weiter hochgefahren. Der Bergbauunternehmer des Unternehmens, Fauskebygg AS (Fauskebygg), hat im September mit den Arbeiten vor Ort begonnen und seitdem die notwendigen Verbesserungen an der Portalfront und am Eingang abgeschlossen. Fauskebygg führt derzeit die Abtragung der ersten 50 Meter des Tunnels durch, um Unregelmäßigkeiten im bestehenden Querschnitt zu korrigieren. Diese Arbeiten sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung im Laufe der Erschließung sicher und effizient durch den Tunnel transportiert werden kann.

Im Bereich der Exploration überprüft und protokolliert das technische Team derzeit historische Rupsi-Bohrkerne im nationalen Kernarchiv der NGU in Løkken. Parallel dazu hat das Unternehmen kürzlich eine detaillierte geologische Kartierung aller Bergbaukonzessionsgebiete abgeschlossen. Diese Arbeiten haben das geologische Verständnis des Gebiets erheblich verbessert und zur Identifizierung weiterer Explorationsziele für die weitere Verfolgung geführt.

Ein 10.000 Meter umfassendes unterirdisches Explorationsprogramm in der Lagerstätte Rupsi soll in Kürze beginnen. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf Infill-Bohrungen und Erweiterungsbohrungen bei der abgeleiteten Ressource von 9,23 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,19 % Cu und 0,31 % Zn. Siehe den technischen Bericht mit dem Titel Report 43-101 Technical Report On The Mineral Resources Of The Sulitjelma Project, Norway vom 20. Februar 2025 (in der geänderten und neu gefassten Fassung vom 12. September 2025) mit einem Stichtag vom 20. Mai 2025 (der NSG-Technische Bericht), erstellt von Adam Wheeler, B.Sc., M.Sc., C.Eng., Eur Ing., FIMMM, erstellt wurde.

Es besteht ein großes Potenzial für zusätzliche Gold-, Silber-, Schwefel- und Kobaltvorkommen in der Ressource. Abbildung 2 zeigt den bestehenden 400 Meter langen Tunnel, der derzeit erweitert wird, sowie die Lage der Mineralisierung in der Lagerstätte Rupsi.

Abbildung 4. Interpretiertes Modell der aktuellen Schätzung aus der Lagerstätte Rupsi und das vorgeschlagene Untertagebohrprogramm. Die blaue gestrichelte Linie ist der bestehende Tunnel, die grüne die genehmigte Erweiterung.

ZUTEILUNG VON RESTRICTED SHARE UNITS (RSU)

Das Unternehmen hat außerdem im Rahmen seines Aktienvergütungsplans insgesamt 385.415 RSUs an bestimmte Führungskräfte vergeben. Jede RSU entspricht dem Recht auf den Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens nach Ablauf einer zweijährigen Sperrfrist für diese RSUs.

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Frau Boi Linh Doig, P.Eng., einer Führungskraft von Blue Moon und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt drei polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen und das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten. Alle drei Projekte befinden sich in guter Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink und Kupfer stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU der für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit kritischen Metalle. Zu den Hauptaktionären zählen Oaktree Capital Management, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSICHTSHINWEIS – ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen sein, und solche Informationen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie anstreben, voraussehen, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnte, wird, prognostizieren, vorhersagen, potenziell, anstreben, beabsichtigen, könnte, sollte, glauben und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Weiterentwicklung mehrerer Projekte des Unternehmens in verschiedenen Rechtsgebieten beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen naturgemäß Änderungen und Unsicherheiten unterliegen und dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen können. Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Blue Moon auswirken, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die aktuellen Erwartungen des Managements wieder und basieren auf den Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Sie können sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Dementsprechend warnt das Unternehmen Investoren, bei der Betrachtung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, Vorsicht walten zu lassen, und weist darauf hin, dass es unangemessen wäre, sich auf solche Aussagen zu verlassen, um gesetzliche Rechte in Bezug auf die zukünftigen Ergebnisse oder Pläne des Unternehmens zu begründen.

Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass zukunftsgerichtete Informationen eintreten werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen den hierin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen.

