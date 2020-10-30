Blue Moon Metals beginnt den Handel an der NASDAQ unter dem Kürzel BMM und ernennt Herrn Peter Madsen in den Board of Directors

TORONTO, Ontario – 23. Januar 2026 – Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/) (TSXV: MOON; Z: BMM, Frankfurt: 8SX0) gab heute bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens am Montag, dem 26. Januar, den Handel an der Nasdaq Capital Market unter dem Symbol BMM aufnehmen werden. Die Stammaktien werden weiterhin an der TSXV Venture Exchange unter dem Symbol MOON und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 8SX0 gehandelt, jedoch nicht mehr an der OTCQX unter dem Symbol BMOOF. Mit Beginn des Handels an der Nasdaq sind die Aktionäre nicht verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Aktionäre, die Aktien an der OTCQX erworben haben, werden jedoch gebeten, ihre Brokerkonten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass ihre Bestände im Hinblick auf die Notierung an der Nasdaq korrekt ausgewiesen sind. Zur Unterstützung dieser nächsten Phase hat das Unternehmen Peter Madsen in das Board of Directors berufen, dessen Amtszeit mit der Notierung an der Nasdaq beginnt.

Die Notierung an der Nasdaq ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da sie seine Sichtbarkeit bei globalen Investoren erhöht und den Zugang zu den US-Kapitalmärkten erweitert. Der Handel an der Nasdaq wird voraussichtlich das weitere Wachstum und die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen.

Unsere Notierung an der Nasdaq ist ein bedeutender Schritt nach vorne für Blue Moon Metals, sagte Christian Kargl-Simard, CEO. Sie stärkt unsere Präsenz auf dem US-Markt und bietet zusätzliche Möglichkeiten, eine breitere Investorenbasis anzusprechen. Wir freuen uns auch, die Ernennung von Peter Madsen in den Board of Directors bekannt zu geben. Peters Erfahrung und Fachwissen werden für die Unterstützung unserer Wachstumsstrategie in den USA von unschätzbarem Wert sein. Die Wachstumsstrategie von Blue Moon in den USA basiert auf der bereits angekündigten Übernahme der Aufbereitungsanlage Springer in Nevada, die wir in Kürze abschließen wollen. Das Aufbereitungszentrum Springer wird die hochgradigen Kupfer-Zink-Gold-Silber-Erze aus der Mine Blue Moon im Mariposa County, Kalifornien, aufbereiten, wo derzeit unter anderem ein Explorationsstollen aufgefahren wird. Wir beabsichtigen außerdem, die historischen Wolfram-Molybdän-Ressourcen von Springer mit Blick auf eine Neuentwicklung der Mine aufzuwerten. Darüber hinaus strebt Blue Moon den Erwerb weiterer hochgradiger Untertagebergwerke für kritische Metalle im Westen der Vereinigten Staaten an, die schnell entwickelt werden können und deren Erz nach Springer transportiert und dort aufbereitet werden kann. Mit Oaktree Capital Management und Hartree Partners LP als unseren größten Aktionärsgruppen erwarten wir für 2026 eine deutliche Zunahme der Anzahl der US-Aktionäre und eine Verbesserung der Liquidität.

Peter Madsen, ein in den USA ansässiger Direktor, ist ein erfahrener Finanzexperte mit über vier Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten, sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der Kaufseite. Peter begann seine Karriere 1984 bei L.F. Rothschild und wechselte 1985 mit Kollegen zur Hypothekenabteilung von Bear Stearns. Im Alter von 29 Jahren stieg Peter zum Senior Managing Director auf und blieb dort bis 1995, als er das Unternehmen verließ, um Chief Investment Officer eines großen Family Office namens Alpha Investment Management zu werden. Nach sechs Jahren verließ er das Unternehmen, um sein eigenes Family Office zu leiten. Zu Beginn der Finanzkrise 2008 kam Peter zu Countrywide Alternative Asset Management und leitete dort ein Kapitalstruktur-Arbitrage-Produkt. Heute ist Peter Senior Managing Director bei der US-Brokerfirma Deer Isle Capital, wo er sich mit strategischer Kapitalbildung für Vermögensverwalter und Unternehmen befasst. Peter hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of Colorado Boulder.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt drei polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen und das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten. Alle drei Projekte befinden sich in guter Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink und Kupfer stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU als Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Zu den Hauptaktionären gehören Oaktree Capital Management, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Für weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Director

Tel.: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSICHTSHINWEIS – ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen sein, und solche Informationen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie anstreben, voraussehen, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnte, wird, prognostizieren, vorhersagen, potenziell, anstreben, beabsichtigen, könnte, sollte, glauben und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet.

Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Folgendes: den Abschluss der Transaktion zur Übernahme der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; erwartete Vorteile und Synergien aus der Transaktion zur Übernahme der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; Produktionsschätzungen und Wachstum der Reserven und Ressourcen der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; den erfolgreichen Betrieb der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; die Fortsetzung der Tests, Explorationsarbeiten, Bergbauaktivitäten und Weiterentwicklung der Aktivitäten von Blue Moon in mehreren Jurisdiktionen; die Umstellung der Mine und Aufbereitungsanlage Springer zur Unterstützung der Bergbauaktivitäten von Blue Moon; die Erwartungen hinsichtlich der Mineralpreise; weitere Akquisitionen zusätzlicher Projekte; sowie andere Angelegenheiten, die mit dem Vorstehenden in Zusammenhang stehen oder damit verbunden sind.

Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion zur Übernahme der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; die Integration der Aktivitäten der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; Risiken im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten in Nevada und Kalifornien; regulatorische Risiken und Genehmigungsrisiken auf staatlicher und bundesstaatlicher Ebene; sowie die Fähigkeit des Managements, die hier genannten Faktoren und Risiken zu antizipieren und zu bewältigen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Blue Moon auswirken, finden Sie auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca und auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements von Blue Moon, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Erwartungen hinsichtlich der aktuellen Rohstoffpreise; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen zu erhalten, zu erneuern und zu verlängern; Schätzungen der Reserven und Ressourcen verschiedener Standorte; den Abschluss der Transaktion zur Übernahme der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; die Integration des Betriebs der Mine und Aufbereitungsanlage Springer; die Realisierung der erwarteten Synergien und Vorteile aus der Transaktion.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die aktuellen Erwartungen des Managements wieder und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen. Sie können sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Dementsprechend warnt das Unternehmen Investoren, bei der Betrachtung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, Vorsicht walten zu lassen, und weist darauf hin, dass es unangemessen wäre, sich auf solche Aussagen zu verlassen, um gesetzliche Rechte in Bezug auf die zukünftigen Ergebnisse oder Pläne des Unternehmens zu begründen.

Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich zukunftsgerichtete Informationen verwirklichen werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen den hierin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

