Tudor Gold ernennt Herrn Ken Konkin zum Präsident & CEO und beruft Frau Natalie Senger in den Aufsichtsrat (Board of Directors); Herr Walter Storm wird Chairman des Unternehmens und den Aufsichtsratsvorsitz leiten

VANCOUVER, BC, 21. Dezember 2021 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das Unternehmen oder Tudor Gold – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass der Aufsichtsrat (Board of Directors) Herrn Ken Konkin zum Präsident & CEO ernannt und Frau Natalie Senger in den Aufsichtsrat bestellt hat. Herr Walter Storm wird als Chairman den Aufsichtsrat leiten.

Der Präsident und CEO von Tudor Gold, Ken Konkin, ist ein preisgekrönter professioneller Geologe mit über 40 Jahren Branchenerfahrung in ganz Amerika und Russland. Herr Konkin verbrachte 19 Jahre bei Silver Standard Mining Inc. und leitete mehrere fortgeschrittene Explorationsprogramme, darunter Manantial Espejo in Argentinien, San Luis und Berenguela in Peru und Snowfields-Brucejack im Goldenen Dreieck.

Nach dem Verkauf des Snowfields-Brucejack-Projekts im Jahr 2010 wurde Herr Konkin zum Projektmanager der neu gegründeten Pretium Resources Inc. ernannt und war maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte Valley of the Kings beteiligt. Für die Bemühungen von Herrn Konkins Team wurde Pretium 2013 der Bill Dennis Award verliehen, und später im Jahr 2017 wurde Herr Konkin dann Mitempfänger des H.H. Spud Huestis Award für hervorragende Prospektion und Mineralexploration in BC. und/oder Yukon. Im Februar 2021 wurde Herr Konkin in den Board of Directors von Tudor Gold berufen.

Natalie Senger ist die Chefgeologin von Tudor Gold. Sie ist eine professionelle Geologin mit über 12 Jahren akademischer, staatlicher und direkter Industrieerfahrung in den Bereichen Umweltgeologie und Ressourcenmodellierung. Bevor sie zu Tudor Gold kam, arbeitete Frau Senger beim Ministerium für Energie, Minen und kohlenstoffarme Innovation und konzentrierte sich auf die Genehmigung mehrerer Minen in der Provinz, darunter Red Chris, Kemess, Gibraltar und Mount Milligan.

Frau Senger arbeitete auch mit Herrn Konkin bei Snowfields bei Silver Standard Resources und später bei Pretium Resources zusammen, wo sie für die geologische Modellierung und Ressourcendefinition der Lagerstätte Valley of the Kings von der Entdeckung bis zum Minenbau verantwortlich war.

Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold, kommentiert: Ich fühle mich sehr geehrt, zum President und CEO ernannt zu werden. Tudor Gold wurde durch das visionäre Denken seines Gründers Walter Storm geschaffen. Er hat dieses Unternehmen aufgrund seiner Führungsqualitäten zu dem gemacht, was es heute ist. Wir sind sehr stolz auf das, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben, da unser Unternehmen eine der größten unerschlossenen Mineralressourcen der Welt kontrolliert und unserer Ziel ist es in den kommenden Jahren einen signifikanten Wert für alle Beteiligten zu schaffen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem Team und dem Aufsichtsrat, der weiterhin von Walter geleitet wird und gratuliere Natalie zu ihrem Aufstieg in den Aufsichtsrat. Wir werden unseren Erfolg weiter ausbauen, indem wir das Management und technisches Personal in Schlüsselpositionen erweitern, während das Projekt schnell wächst. Ich freue mich und stelle mich den neuen Herausforderungen und bin entschlossen, die Exploration und Entwicklung des Treaty-Creek-Projekts vor Ort voranzutreiben, da diese Geschichte gerade erst begonnen hat.

Herr Storm kommentierte den Managementwechsel wie folgt: Ich glaube, dass diese Änderungen das beste Management der Angelegenheiten von Tudor Gold ermöglichen und die Projektentwicklung von Treaty Creek beschleunigen werden. Kens Leidenschaft und Führungsstärke, die er während seiner Rolle als Vice President of Exploration and Project Development gezeigt hat, hat Tudor Gold zu einem der angesehensten Explorationsunternehmen der Branche gemacht.

Kens Erfolgsbilanz spricht für sich und seine Fähigkeit, die Arbeit zu erledigen, wird durch die schnelle Entwicklung des Unternehmens seit seiner Beteiligung bestätigt. Ich habe keinen Zweifel, dass er die Position des Unternehmens weiter führen und stärken wird, um von der herausragenden Arbeit unseres Explorationsteams zu profitieren, während wir unser Projekt Treaty Creek vorantreiben. Ich begrüße auch Natalie im Board of Directors, da sie einen reichen Erfahrungsschatz in einer technischen Funktion in das Projekt einbringt. Tudor Gold wird weiterhin hart arbeitende und talentierte Personen für unsere Bedürfnisse in verschiedenen Disziplinen gewinnen und wir freuen uns auf Natalies Beiträge in der Zukunft!

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc.

Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Skeena Mining Division, British Columbia Canada vom 1. März 2021 auf dem Sedar-Profil des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Crown-Projekt und eine 100-prozentige Beteiligung am Eskay-North-Projekt, die sich alle im Gebiet Golden Triangle befinden.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.

„Ken Konkin“

Ken Konkin

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information

This news release contains forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the completion and anticipated results of planned exploration activities. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled, estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be taken, occur or be achieved or the negative connation thereof.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Companys planned exploration activities will be completed in a timely manner. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate.

There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companys plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities, fluctuating gold prices, possibility of equipment breakdowns and delays, exploration cost overruns, availability of capital and financing, general economic, market or business conditions, regulatory changes, timeliness of government or regulatory approvals and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.

Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.

The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

