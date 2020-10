Havn Life Sciences announces appointments of Vic Neufeld as Chairman and Rick Brar as Vice Chairman of the Board of Directors, respectively, and the acceleration of Warrants

5. Oktober 2020, Vancouver, BC, Kanada – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life) gibt erfreut bekannt, dass Herr Vic Neufeld zum Chairman des Board of Directors des Unternehmens (das Board) benannt wurde. Herr Neufeld verfügt über umfangreiches Wissen und Erfahrung im Bereich der Biolebensmittel. Er war als Chief Executive Officer bei Jamieson Laboratories (Jamieson), Kanadas größtem Hersteller und Vertreiber natürlicher Vitamine, Mineralstoffe, konzentrierter Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter und pflanzlicher Arzneistoffe. Während seiner 21-jährigen Beschäftigung bei Jamieson steigerte sich das Unternehmen von einem Jahresumsatz von 20 Mio. $ auf schätzungsweise über 250 Mio. $ und erweiterte sein Vertriebsnetzwerk auf über 40 Länder, sodass Jamieson ein weltweit anerkannter Markenname wurde. Herr Neufeld ist auch ehemaliger President und Chief Executive Officer von Aphria Inc., einem Unternehmen für Marihuana und Cannabisöl zu medizinischen Zwecken. Zu Herrn Neufelds Bildungshintergrund gehören ein Bachelor of Economics der Western University, ein Honours degree in Wirtschaft von der University of Windsor sowie ein Master of Business Administration der University of Windsor. Herr Neufeld ist außerdem professioneller Wirtschaftsprüfer.

Herr Neufeld sagte: Mir ist klar, dass der Psychedelika-Sektor sehr real ist und zu einem Umbruch beim Gesundheits- und Wellnessmarkt führen könnte. Ich bin davon überzeugt, dass Havn Life einzigartig positioniert ist und das richtige operative Team und eine tolle Vision und ein hervorragendes Geschäftsmodell hat, um sich eine Führungsposition in diesem Sektor zu sichern, sowohl, was die Arbeit anbelangt, die das Unternehmen leistet, um über die Vertriebsabteilung von Havn eine führende nutrazeutische Wellness-Marke zu schaffen, als auch bei der Durchführung hochmoderner Forschung und Entwicklung durch die Laborabteilung von Havn.“

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Herr Rick Brar zum Vice Chairman des Board of Directors benannt wurde. Herr Brar ist ein erfahrener Wirtschaftsführer in den Bereichen Cannabis, Nahrungsergänzungsmittel, Getränke, Verbrauchsgüter, Landwirtschaft, Landerschließung und Konstruktion. Er verfügt über internationale Erfahrung in aufstrebenden Marktbereichen und hat im Laufe seiner Karriere verschiedenste Unternehmen unterstützt und ihnen zu einem Wachstum verholfen. Er verfügt über Verkaufs- und Marketingerfahrung und kann auf eine Erfolgsgeschichte beim Wachstum von Unternehmensverkäufen, Erschließung neuer Märkte, Entwicklung neuer Produkte und langfristiger Planung zurückblicken. Außerdem hat er Erfahrung in Teambuilding, strategischer Planung, Entwicklung neuer Märkte und Implementierung taktischer Verkaufs- und Marketinginitiativen. Zuvor war Herr Brar Chief Executive Officer von Atlas Supply Company Limited, wo er neun Jahre lang eine der größten Kräuterfirmen in Nordamerika leitete. Außerdem war er zuvor Chief Executive Officer von Zenabis Global Inc., einem führenden kanadischen Anbauer von Cannabis zu medizinischen und Freizeitzwecken sowie Verbreiter und Anbauer von Blumen- und Pflanzenprodukten. Zurzeit ist Herr Brar der Chief Executive Officer & Chairman von Brains Bioceutical Corp., einem globalen Hersteller und Vertreiber von Cannabinoid API.

Außerdem gibt das Unternehmen eine vorzeitige Fälligstellung der ausstehenden Warrants (Beschleunigte Warrants) bekannt, die im Zusammenhang mit einer vorigen, nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens ausgegeben wurden. Jeder beschleunigte Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,50 $; die ursprüngliche Optionsfrist der beschleunigten Warrants betrug 24 Monate, doch weil die Stammaktien an den letzten 10 Handelstagen mit einem Preis von mehr als 0,75 $ gehandelt wurden, wurde die Optionsfrist beschleunigt, sodass sie in 30 Tagen ausläuft. Das Unternehmen wurde von Herrn Neufeld darüber informiert, dass er an der Warrant-Ausübung teilnimmt.

Weiterhin verkündet das Unternehmen, dass Robert Nygren mit sofortiger Wirkung nicht mehr als Co-head of Corporate Development und Director des Unternehmens agiert. Das Unternehmen würdigt Roberts Leistung für das Unternehmen, insbesondere hinsichtlich seiner Beteiligung an ETC3 Holdings Ltd., einem Mitgründer des Unternehmens, und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Für das Board of Directors

Susan Chapelle und Tim Moore

Co-CEOs

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, welches das Ziel verfolgt, das menschliche Potenzial durch evidenzbasierte Forschung zu erschließen. Schwerpunkt des Unternehmens ist die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus nicht regulierten Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter: havnlife.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen, die sich auf das Geschäft, die Produkte und die Zukunft der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen werden. Dazu gehören unter anderem das Risiko, dass die Produkte und der Plan des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung genannten abweichen und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung und Absicht ab, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

