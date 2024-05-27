  • Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage: vBeschluss automatisiert & spart Stunden

    Eine fertige Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage spart Hausverwaltern in Deutschland und Österreich enorm viel Zeit und Nerven. Genau das leistet vBeschluss von prop.ID!

    BildDie innovative Plattform generiert für jede Eigentümerversammlung (ETV) automatisch eine maßgeschneiderte, rechtssichere Protokoll-Vorlage – bereit zur sofortigen Nutzung.

    vBeschluss erstellt die Protokoll-Vorlage für die Eigentümerversammlung vollautomatisch. Hausverwalter müssen diese lediglich mit ihren eigenen Protokollnotizen ergänzen. Alle weiteren Elemente – wie die automatisch generierte Anwesenheitsliste – werden nahtlos und ohne manuellen Eingriff ins Protokoll integriert. Besonders zeitsparend: Die Beschlussergebnisse werden instant berechnet, grafisch aufbereitet und direkt in die Vorlage übernommen. Sämtliche Abstimmungen erfolgen dabei strikt nach den Regelungen des deutschen oder österreichischen Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) – für maximale Rechtssicherheit.

    Seit Kurzem geht vBeschluss noch einen Schritt weiter: Dank Künstlicher Intelligenz (KI) entsteht automatisch eine vollständige, strukturierte Zusammenfassung der gesamten Eigentümerversammlung – gegliedert nach Tagesordnungspunkten. Ergänzt wird dies durch eine präzise Stimmungsanalyse pro Versammlung, die wertvolle Einblicke in die Stimmung der Eigentümer liefert und ebenfalls direkt für das Protokoll verwendet werden kann.

    „Mit unserer automatisierten Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage reduzieren wir den administrativen Aufwand drastisch“, erklärt Alexander Schuch, Geschäftsführer bei prop.ID. „Hausverwalter können sich endlich wieder auf die Kernaufgaben konzentrieren – statt stundenlang Protokolle zu tippen.“

    Neben der intelligenten Protokoll-Erstellung bietet prop.ID weitere Tools für virtuelle Eigentümerversammlungen, digitale Umlaufbeschlüsse und die effiziente Verwaltung von Untergemeinschaften. Ziel ist es, Kosten und Zeitaufwand für Hausverwalter in Deutschland und Österreich nachhaltig zu senken.

    Weitere Informationen zur automatisierten Vorlage Protokoll Eigentümerversammlung und allen Funktionen finden Sie unter https://www.prop.id/. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.

    Mehr zu Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage
    Mehr zu Erstellung von Protokollen mittels KI (Künstlicher Intelligenz)

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    prop.ID GmbH
    Herr Alexander Schuch
    Sternwartestr. 39
    1180 Wien
    Österreich

    fon ..: +43 670 4073684
    web ..: https://www.prop.id
    email : pr@prop.id

    prop.ID ist der führende Anbieter digitaler Lösungen für die moderne Hausverwaltung. Mit vBeschluss und weiteren Tools unterstützen wir Hausverwaltungen bei der Automatisierung von Prozessen – für mehr Effizienz, Compliance und Zufriedenheit bei Eigentümern.

    Pressekontakt:

    prop.ID GmbH
    Herr Alexander Schuch
    Sternwartestr. 39
    1180 Wien

    fon ..: +43 670 4073684
    email : pr@prop.id


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Objektus GmbH klärt im Online-Seminar alle wichtigen Fragen zur hybriden Eigentümerversammlung
      Vom Einbau fernablesbarer Messtechniken im Zuge der Novellierung der Heizkostenverordnung bis zum Austausch von Rauchwarnmeldern: Verwalter von Wohneigentümergemeinschaften müssen einiges beachten....

    2. ERP Software Projekte professionell starten mit der kostenlosen ERP Lastenheft Vorlage 360°
      Die ERP Lastenheft Vorlage 360° steht auf erpscout.de kostenlos zum Download zur Verfügung. Über 100 Unternehmen nutzen bereits die effizienten Services und Tools von ERP Scout bei der ERP Auswahl....

    3. E-Rechnung: Eine einfache Excel-Vorlage für die XRechnung
      Die neue Excel-Vorlage von gaeb-online ermöglicht es, E-Rechnungen im XRechnungs-Format direkt aus Microsoft Excel zu erstellen. Dies spart Zeit und Kosten und reduziert Fehler....

    4. Metasphere Labs entwickelt innovatives Protokoll für den Emissionshandel im Bereich netzgekoppelter Batteriespeichersysteme
      Vancouver, British Columbia – 27. Mai 2024 / IRW-Press / Metasphere Labs Inc. (vormals Looking Glass Labs Ltd., Metasphere oder das Unternehmen) (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FWB: H1N) gibt...

    5. Else Nutrition erhält IRB-Genehmigung für Protokoll einer klinischen Studie zu Säuglingswachstum
      Die Genehmigung ist ein entscheidender Schritt für die klinischen Studien auf dem Weg zur Markteinführung einer neuen Säuglingsanfangsnahrung in den USA, die auf der patentierten pflanzlichen Rezeptur von Else basiert....

    6. 30 Jahre Alles Richtig Automatisiert
      Die ARAmatic GmbH aus dem niederösterreichischen Waldviertel feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Seit 1995 steht das Familienunternehmen für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.