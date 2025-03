Effizientere hybride Eigentümerversammlungen: prop.ID optimiert den Datenimport mit Smart Import

Die Organisation hybrider Eigentümerversammlungen & digitaler Umlaufbeschlüsse wird jetzt noch einfacher: prop.ID hat sein Verwaltungstool vBeschluss um die innovative Funktion Smart Import erweitert.

Automatisierte Zuordnung für schnelleren Datenimport

Smart Import geht weit über eine herkömmliche CSV-Importfunktion hinaus. Das neue Tool von prop.ID speichert zuvor verwendete Einstellungen wie Spaltenzuordnungen und erkennt diese automatisch bei künftigen Uploads. Dadurch entfällt die manuelle Anpassung von Spalteninhalten, was den Importprozess erheblich beschleunigt und Fehlerquellen minimiert.

Der neu optimierte Datenimport erfolgt in drei einfachen Schritten:

1. Export der relevanten Daten aus dem ERP-System der Hausverwaltung

2. Upload der CSV-Datei in vBeschluss

3. Überprüfung der Datenzuordnung und finale Bestätigung – die Liegenschaft ist sofort einsatzbereit

Intelligente Adressaufteilung spart Zeit

Ein wiederkehrendes Problem bei Datenimporten ist die uneinheitliche Speicherung von Adressen in ERP-Systemen. Häufig sind Straße, Hausnummer, Stiege und Türnummer in einem einzigen Feld hinterlegt, was eine aufwendige manuelle Aufteilung erfordert. Smart Import löst dieses Problem mit einem integrierten Splitter: Die Adressen werden per einmaligen Knopfdruck automatisch in die richtigen Einzelfelder getrennt. Zudem merkt sich das System diese Zuordnung für künftige Datenupdates.

Nahtlose Integration in bestehende ERP-Systeme mittels API

Smart Import eignet sich nicht nur für Datenimporte mittels CSV-Datei, sondern auch für die regelmäßige Synchronisation von Stammdaten. Dank einer API-Anbindung können Hausverwaltungen ihre ERP-Software mit vBeschluss verknüpfen und sicherstellen, dass nur die relevanten Daten synchronisiert werden. So behalten Hausverwaltungen jederzeit die Kontrolle über den Datenaustausch und optimieren ihre internen Prozesse.

Mit Smart Import setzt prop.ID neue Maßstäbe in der digitalen Immobilienverwaltung. Hausverwaltungen profitieren von einer effizienteren, fehlerfreien Stammdatenpflege und können sich voll und ganz auf die Organisation hybrider Eigentümerversammlungen konzentrieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

prop.ID GmbH

Herr Alexander Schuch

Sternwartestraße 39

1180 Wien

Österreich

fon ..: 06704073684

web ..: https://www.prop.id

email : alexander.schuch@prop.id

prop.ID bietet mit vBeschluss eine Komplettlösung für hybride oder virtuell abgehaltene Eigentümerversammlungen (ETVs) und Umlaufbeschlüsse für Österreich und Deutschland an. Integrierte Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt Hausverwaltungen bei der Vorbereitung und Durchführung von ETVs und Umlaufbeschlüssen. Eigentümer ersparen sich ebenso Zeit und Geld.

Pressekontakt:

prop.ID GmbH

Herr Alexander Schuch

Sternwartestraße 39

1180 Wien

fon ..: 06704073684

web ..: https://www.prop.id

email : alexander.schuch@prop.id

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Voilà – gewählt is‘: Von der Entwicklung des demokratischen Denkens in Neu-Isenburg First Majestic ernennt Daniel Muñiz Quintanilla in sein Board of Directors