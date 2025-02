prop.ID startet als erster Anbieter mit KI-unterstützten Eigentümerversammlungen und Umlaufbeschlüssen

Die prop.ID GmbH setzt mit der Einführung eines innovativen KI-unterstützten Tools neue Maßstäbe im Bereich der Eigentümerversammlungen und Umlaufbeschlüsse.

Als erster Anbieter auf dem Markt bietet prop.ID eine intelligente Lösung, die es ermöglicht, Tagesordnungspunkte und Protokolle mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zu erstellen und zu optimieren. Diese bahnbrechende Technologie vereinfacht nicht nur die tägliche Verwaltungsarbeit, sondern sorgt auch für eine hohe Effizienz und eine spürbare Reduzierung des Aufwands bei der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten.

Die KI-gestützte Lösung vBeschluss von prop.ID liefert nicht nur präzise Vorschläge für Textoptimierungen, sondern bereinigt Tagesordnungspunkte oder ETV-Protokolle auch in Echtzeit von Flüchtigkeits-, Rechtschreib- und Grammatikfehlern. So werden unnötige manuelle Nachbearbeitungen und Korrekturen reduziert. Zudem wird durch den Einsatz von KI die Qualität der Texte deutlich verbessert, sodass keine fehlerhaften oder unklaren Formulierungen mehr in den offiziellen Dokumenten auftauchen.

Ein weiterer Vorteil der neuen Technologie ist, dass Texte nach Wunsch in einem bestimmten Schreibstil (z.B. geschäftlich, locker, einfach, etc.) oder mit einer bestimmten Stimmung (freundlich, diplomatisch, souverän, etc.) umgeschrieben werden können. Diese Flexibilität sorgt dafür, dass die Dokumente den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen der jeweiligen Eigentümergemeinschaft gerecht werden. Ob formell oder informell – die KI hilft dabei, den richtigen Ton zu treffen und die Kommunikation zu optimieren.

Ein weiterer Aspekt der neuen Lösung ist die Sprachvielfalt. Der Service ist sowohl für deutsche als auch für englische Texte verfügbar, was die Nutzung für internationale Eigentümergemeinschaften oder mehrsprachige Teams vereinfacht. Dies bietet nicht nur eine deutliche Zeitersparnis, sondern sorgt auch dafür, dass keine Missverständnisse aufgrund von Sprachbarrieren auftreten.

Die Textoptimierungen und die KI-gesteuerte Bearbeitung wurden durch umfangreiche Sprachdatensätze trainiert. Diese Datensätze gewährleisten, dass die KI ständig dazulernt und sich weiterentwickelt, um immer präzisere und kontextgerechtere Verbesserungsvorschläge zu liefern. Dies führt zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Ergebnisse und einer immer höheren Qualität der generierten Texte.

Datenschutz hat bei prop.ID höchste Priorität. Daher erfolgt die Datenverarbeitung auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf Servern innerhalb der Europäischen Union, sodass die strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jederzeit eingehalten werden. Die optimierten Daten werden niemals zum Trainieren des KI-Models verwendet, was den Schutz der Privatsphäre der Nutzer sicherstellt. Somit können Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen sicher sein, dass ihre Daten in einem sicheren und rechtskonformen Umfeld verarbeitet werden.

Ein weiterer großer Vorteil für die Kunden von prop.ID: Dieser innovative Service ist für alle Nutzer kostenlos. Mit dieser Lösung haben alle Kunden von prop.ID sofortigen Zugang zu einer der fortschrittlichsten Technologien auf dem Markt – ohne zusätzliche Kosten. Damit wird die Arbeit für Hausverwaltungen und Eigentümergemeinschaften erheblich vereinfacht, und die Prozesse rund um Eigentümerversammlungen und Umlaufbeschlüsse werden deutlich effizienter gestaltet.

Mit der Einführung dieses neuen Services unterstreicht prop.ID erneut seine Rolle als Vorreiter im Bereich der Digitalisierung der Immobilienverwaltung. Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz in die tägliche Arbeit wird nicht nur der Arbeitsaufwand für die Verwaltung vereinfacht, sondern auch die Qualität der Kommunikation und Dokumentation in Eigentümerversammlungen und Umlaufbeschlüssen auf ein neues Level gehoben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

prop.ID

Herr Alexander Schuch

Sternwartestrasse 39

1180 Wien

Österreich

fon ..: 06706044262

web ..: https://www.prop.id

email : alexander.schuch@prop.id

prop.ID bietet mit vBeschluss eine Komplettlösung für hybride oder virtuell abgehaltene Eigentümerversammlungen (ETVs) und Umlaufbeschlüsse für Österreich und Deutschland an. Integrierte Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt Hausverwaltungen bei der Vorbereitung und Durchführung von ETVs und Umlaufbeschlüssen. Eigentümer ersparen sich ebenso Zeit und Geld.

