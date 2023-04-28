  • KI-gestützte Zusammenfassungen: Effizienzboost für Eigentümerversammlungen

    prop.ID bringt Künstliche Intelligenz in die Immobilienverwaltung: Automatische KI-Zusammenfassungen für hybride und virtuelle Eigentümerversammlungen

    BildWien/Frankfurt, 21. Januar 2026 – Die Digitalisierung der Immobilienbranche schreitet rasant voran. prop.ID, führender Anbieter von Softwarelösungen für Hausverwaltungen in Deutschland und Österreich, erweitert den bereits bestehenden KI-Service von vBeschluss. Ab sofort erstellt die Plattform vBeschluss nach jeder hybriden oder virtuellen Eigentümerversammlung (ETV) automatisch eine strukturierte Zusammenfassung, eine Sentimentanalyse sowie ein vollständiges Transkript – und das ohne zusätzlichen Aufwand für Verwalter oder Teilnehmer.

    Hausverwaltungen stehen vor der Herausforderung, zahlreiche Eigentümerversammlungen pro Jahr zu organisieren, durchzuführen und nachzubereiten. Die manuelle Erstellung von Protokollen ist zeitintensiv, fehleranfällig und bindet Ressourcen, die für die eigentliche Betreuung der Objekte und Eigentümer fehlen. Hier setzt die neue KI-Funktion an: Sobald mindestens ein Eigentümer online teilnimmt, startet die KI-Aufzeichnung automatisch. Das System transkribiert das Gesprochene wortgenau, fasst die Inhalte tagesordnungsgerecht zusammen und analysiert die Stimmung der Versammlung – ob kooperativ, sachlich, positiv oder mit Spannungen behaftet.

    Der Prozess läuft vollständig DSGVO-konform ab. Die Aufzeichnung dient ausschließlich der automatisierten Verarbeitung und wird unmittelbar nach Erstellung der Zusammenfassung gelöscht. Eigentümer haben jederzeit die Möglichkeit, der Aufzeichnung zu widersprechen – diese Entscheidung wird automatisch dokumentiert. Es entstehen keine Zusatzkosten, kein neuer Lernaufwand und keine Datenschutzrisiken, da alles nahtlos in die bestehende vBeschluss-Plattform integriert ist.

    Die fertige Abschrift inklusive strukturierter Zusammenfassung und Sentimentanalyse wird automatisch per E-Mail an den Versammlungsleiter oder Schriftführer versendet und zusätzlich im sicheren Online-Archiv abgelegt. Farbige Statusindikatoren (grau: inaktiv, gelb: läuft, grün: abgeschlossen, rot blinkend: abgebrochen) geben während der Versammlung Echtzeit-Feedback zum Fortschritt.

    Durch die Automatisierung sinkt der Aufwand für die Protokollierung um bis zu 60 %. Wo früher Stunden für Transkription, Zusammenfassung und Stimmungsinterpretation nötig waren, reichen nun Minuten. Bei mehreren Objekten pro Verwaltung summieren sich die Einsparungen schnell auf Tausende Euro und viele Arbeitsstunden pro Jahr – Zeit, die stattdessen in die Beratung von Eigentümern, die Bearbeitung von Anfragen oder die Instandhaltung der Immobilien fließen kann.

    vBeschluss von prop.ID ist bereits etabliert als umfassende Lösung für virtuelle, hybride und präsenzunterstützte Eigentümerversammlungen sowie digitale Umlaufbeschlüsse. Die Plattform erfüllt die Anforderungen des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) in Deutschland und Österreich, unterstützt Abstimmungen nach Kopf-, Wert- oder Objektprinzip, managt Vollmachten und bietet ein 24/7-Archiv für alle Dokumente.

    „Mit der erweiterten KI-Integration machen wir den nächsten logischen Schritt in der Digitalisierung der Hausverwaltung“, erklärt Alexander Schuch vom Team prop.ID. „Verwalter sparen nicht nur Zeit und Kosten, sondern erhalten wertvolle Einblicke in die Dynamik ihrer Gemeinschaften. Das stärkt das Vertrauen der Eigentümer und verbessert die Qualität der Entscheidungsfindung langfristig.“

    Weitere Informationen zur KI-Funktion finden Sie unter: https://www.prop.id/ki

    Mehr zur vBeschluss-Plattform: https://www.prop.id/eigentuemerversammlung-virtuell-hybrid-in-praesenz

    Demotermin vereinbaren: https://www.prop.id/demotermin

    prop.ID ist Spezialist für die Digitalisierung der Immobilienverwaltung in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen entwickelt praxisnahe Software, die Hausverwaltungen bei Routineaufgaben entlastet und die Betreuung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) effizienter macht.

    Kernprodukt ist vBeschluss – die Plattform für virtuelle, hybride und präsenzunterstützte Eigentümerversammlungen (ETV). Sie automatisiert Umlaufbeschlüsse, Protokollerstellung, WEG-konforme Abstimmungen, Vollmacht-Management und mehr.

    Durch Automatisierung und KI spart prop.ID Stunden pro Versammlung und schafft Raum für bessere Beratung und Objektpflege. Die cloudbasierten Lösungen sind rechtssicher, benutzerfreundlich und schnell einsetzbar.

