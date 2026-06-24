Blue Moon Metals vergibt EPC-Auftrag für die Verarbeitungsanlage Nussir und erhält Genehmigung für Abfallwirtschaftsplan, endgültigen Bergbauplan und verlängerte Abwassergenehmigung

TORONTO, Ontario – 24. Juni 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – freut sich, mehrere wichtige Meilensteine bei der Weiterentwicklung seines Kupfer-Silber-Gold-Projekts Nussir (Nussir oder das Projekt) in der Gemeinde Hammerfest, Norwegen, bekannt zu geben: a) die Vergabe eines Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrags (EPC-Vertrag) für die Aufbereitungsanlage des Projekts, b) die Genehmigung des Abfallbewirtschaftungsplans durch die norwegische Umweltbehörde sowie eine entsprechende Aktualisierung der Einleitungsgenehmigung für das Projekt, c) die Genehmigung des aktualisierten Bergbaubetriebsplans für das Projekt durch die norwegische Bergbaubehörde.

EPC-VERTRAG – NUSSIR-VERARBEITUNGSANLAGE

Blue Moon hat MOMEK Services AS, ein Unternehmen der MOMEK-Gruppe, einen EPC-Auftrag für die Bau-, Stahlbau-, Maschinenbau- und Rohrleitungsarbeiten der Nussir-Aufbereitungsanlage erteilt. Der Auftragsumfang umfasst die Detailplanung, den Bau von Gebäuden, Anlagenfundamente, Stahlbau, Rohrleitungen und Rohrhalterungen sowie die übrigen maschinellen Ausrüstungen, die nicht direkt von Blue Moon beschafft werden, und die Installation der vom Unternehmen gelieferten Ausrüstung. Die Vergabe steht im Einklang mit dem in der Machbarkeitsstudie zum Projekt vom April 2026 (die Machbarkeitsstudie) dargelegten Ausführungsplan und bringt das Projekt in Richtung des vollständigen Baus und der Produktion im vierten Quartal 2027 voran.

Die MOMEK-Gruppe ist ein führender norwegischer Industriekonzern, der 1998 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Mo i Rana hat. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro. Die Gruppe erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Bau, mechanische Montage und Fertigung für die Bergbauindustrie, die Öl- und Gasbranche, den Sektor der erneuerbaren Energien sowie den Verteidigungssektor und ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

GENEHMIGUNG DES ABFALLBEWIRTSCHAFTUNGSPLANS FÜR DEN BERGBAU UND AKTUALISIERTE EINLEITUNGSGENEHMIGUNG

Im zweiten Quartal 2026 genehmigte die norwegische Umweltbehörde den Plan zur Bewirtschaftung von Bergbauabfällen für das Nussir-Kupferprojekt, der eine öffentliche Stellungnahmefrist umfasste, und erließ eine Änderung der Einleitungsgenehmigung (ursprünglich erteilt am 15. Januar 2016, zuvor geändert am 30. November 2021), in die der aktuelle Plan zur Bewirtschaftung von Bergbauabfällen aufgenommen wurde. Mit dieser Genehmigung ist die letzte noch ausstehende behördliche Voraussetzung für die Aufnahme des Bergbaubetriebs in der Nussir-Mine erfüllt.

Das Projekt verfügt über alle wesentlichen Genehmigungen für Bau und Betrieb, darunter eine Abbaugenehmigung gemäß dem Bergbaugesetz, einen genehmigten Bebauungsplan gemäß dem Planungs- und Baugesetz, eine Einleitungsgenehmigung gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung sowie eine Betriebsgenehmigung gemäß dem Bergbaugesetz.

GENEHMIGUNG DES BETRIEBSPLANS FÜR DIE MINE

Am 18. Juni 2026 genehmigte die norwegische Bergbaubehörde den aktualisierten Betriebsplan für das Bergwerk Nussir im Rahmen der zuvor gemäß dem Bergbaugesetz erteilten Betriebsgenehmigung. Der Betriebsplan enthält die technischen Einzelheiten für den Betrieb und die Stilllegung des Bergwerks. Anfang Juni überschritt der Vortrieb unter Tage bei Nussir die 2.000-Meter-Marke (über 1.000 Meter seit Januar 2026). Zudem wurden der Fördertunnel, der den Abstieg mit dem Erzkörper verbindet, sowie der Silotunnel zur Beschickung der Mühle fertiggestellt, sodass nun mit dem Bau des Erzfördersystems zwischen dem Erzkörper und dem Silo begonnen werden kann.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärte: Die Vergabe des EPC-Auftrags sowie die Genehmigung unseres Abfallbewirtschaftungsplans und des aktualisierten Betriebsplans stellen drei wichtige Meilensteine für den Fortschritt des Nussir-Projekts dar. Da unser Genehmigungsrahmen nun vollständig ist, unsere langlaufenden Ausrüstungsbestellungen vorliegen, unser Abbau-Neigungsstollen in Richtung Erzkörper voranschreitet und unsere wichtigsten Bauverträge abgeschlossen sind, liegen wir im Plan, um noch im Laufe des Jahres 2027 die Produktion aufzunehmen.

Qualifizierte Person

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden zudem von Herrn Reza Ehsani, P.Eng., einem leitenden Angestellten von Blue Moon und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf den Listen der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners, LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Informationen werden hier bereitgestellt, um über das Projekt und dessen erwartete Auswirkungen zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.

Eine umfassende Erörterung weiterer Risiken, die Blue Moon betreffen, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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