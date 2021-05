blueShepherd kombiniert Search-Dienstleistungen mit kostenlosen Voice Marketing Anzeigen

blueShepherd bietet Voice Marketing Anzeigen on top für Kunden mit Search Anzeigen. Die Werbetreibenden profitieren vom einfachen Zugang in die Welt der Sprachsuche & ihren Marketing-Möglichkeiten.

Sprachsuche und Websuche verschmelzen immer mehr. Nutzer suchen immer häufiger per Sprachsuche am Smartphone oder Smart Speaker. blueShepherd hat diese Entwicklung erkannt und die innovative Voice Marketing Plattform THE VOICE MARKETER entwickelt. Die Self-Service-Plattform ist in ihrer Form weltweit einzigartig und ermöglicht Werbetreibende bestehenden Search Kampagnen ganz einfach mit Voice Marketing Kampagnen zu ergänzen und das Potenzial des Voice Marketings auszuschöpfen.

blueShepherd kombiniert Search-Dienstleistungen mit kostenlosen Voice Marketing Anzeigen

Menschen suchen im Internet inzwischen nicht mehr nur über Google, sondern nutzen vermehrt Sprachassistenten wie Alexa. Sprachassistenten haben inzwischen einen beachtlichen Reifegrad erreicht und aktuelle Daten zeigen, dass die Akzeptanz Monat zu Monat größer wird. Somit steigt auch die Relevanz für Marketing und Vertrieb.

Voice Marketing hat inzwischen einen festen Platz im Marketing Mix vieler Unternehmen. Aus diesem Grund macht es blueShepherd Werbetreibenden einfach Voice Marketing in ihre Kampagnen aufzunehmen. Das innovative Unternehmen hat eine Kombi-Lösung für Suche und Sprachassistenz entwickelt. Kunden, die Google Suchanzeigen, Google Shopping, Google SEO-Maßnahmen, Amazon SEO sowie Amazon PPC über blueShepherd verwalten, bekommen in ihrem Kampagnenzeitraum kostenfreie Voice Marketing Kampagnen über Alexa Skill on top. Damit können Kunden erste Erfahrungen in der Welt des Voice Marketing sammeln und sich selbst ein Bild über den Kanal machen.

Voice Marketing Kampagnen ohne technisches Know-how einfach erstellen

Mit der Plattform THE VOICE MARKETER (www.thevoicemarketer.com) bietet blueShepherd allen Kunden an ab sofort Voice Marketing Kampagnen als Bestandteil ihrer Cross-Media Kampagnen zu erstellen. Dazu ist kein technisches Know-how oder tieferes Verständnis der Welt der Sprachassistenten nötig. Über den Kundenaccount können Voice Marketing Kampagnen jederzeit erstellt, geändert, angepasst, pausiert und aktiviert werden. Mit transparenten Reporting-Möglichkeiten und einem attraktiven Pricing können die Kunden einen hohen Return in Invest erzielen.

Einfacher Einstieg in die Welt des Voice Marketings

Die Werbetreibenden profitieren vom einfachen Zugang in die Welt der Sprachsuche und ihren Marketing-Möglichkeiten. Denn mit der Self-Service-Plattform ist es einfach neue Zielgruppen bei günstigen User-Akquisitionskosten zu erreichen.

„Wir wollen es unseren Kunden leicht machen die Möglichkeiten des Voice Marketing zu nutzen. Aus diesem Grund kommt unsere Lösung ohne komplizierte Technik aus. Über das Interface können Kampagnen jederzeit einfach erstellt, geändert oder pausiert werden. Der ROI von Voice Marketing ist unschlagbar, da es sich in der Regel um Pull-Marketing-Maßnahmen handelt und die Suchenden bzw. potentiellen Kunden bereits ein reges Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung haben. User-Akquisition kann also deutlich günstiger werden als über Google oder Facebook“, erklärt Mandar Ambekar, Geschäftsführer und Gründer von blueShepherd die Vorteile seiner Lösung.

Interessierte Kunden können sich gerne direkt an das Unternehmen wenden, um ein individuelles Angebot zu erhalten. Bis Ende Oktober ehrhalten alle Neukunden attraktive Sonderkonditionen.

Links:

https://blueshepherd.de/

https://thevoicemarketer.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

blueShepherd GmbH

Herr Mandar Ambekar

Maxstr. 23

22089 Hamburg

Deutschland

fon ..: 017627114673

web ..: https://blueshepherd.de/

email : mandar.ambekar@blueshepherd.de

Über die blueShepherd GmbH

Die blueShepherd GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Spezialist für Voice Marketing, Search und Digital Media-Tech. Mit innovativen Lösungen für (New) Digital Media & Marketing helfen Sie Werbetreibenden sowie Agenturen, Vermarktern, Medienhäusern und Pitch Beratern. Der Inhaber Mandar Ambekar ist langjähriger und leidenschaftlicher Digital Media Experte mit Fokus auf „New Digital“ und Gastdozent an verschiedenen Hochschulen in Hamburg und Berlin.

Neben den Marketing-Lösungen bietet blueShepherd auch aktive Unterstützung in allen Fragen rund um Sprachassistenten, deren Funktionsweise und die Kampagnenerstellung: Von individuellen Workshops bis hin zu Managed Services für Kunden mit vielen Filialen oder mehreren Marken ist alles denkbar.



Pressekontakt:

blueShepherd GmbH

Herr Mandar Ambekar

Maxstr. 23

22089 Hamburg

fon ..: 017627114673

email : mandar.ambekar@blueshepherd.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Majestic meldet Finanzergebnisse des ersten Quartals und kündigt erste Dividendenausschüttung und Ernennung des VP Operations an Social Media und digitales Marketing einfach erklärt: greiterundcie. coacht Mittelstandsunternehmen