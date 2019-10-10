  • Blumen Basar GbR – Ihre florale Expertise für jeden Anlass

    Florale Kreativität aus Bremen: Die Blumen Basar GbR gestaltet seit über 50 Jahren frische Sträuße und individuelle Arrangements für jeden Anlass – persönlich, hochwertig und nachhaltig.

    Die Blumen Basar GbR ist ein traditionsreiches Familienunternehmen aus Bremen, das seit über 50 Jahren für hochwertige Floristik und persönliche Beratung steht. Sowohl am Stand auf dem Bremer Blumenmarkt als auch im eigenen Geschäft erwartet Kundinnen und Kunden eine vielfältige Auswahl an frischen Blumen, stilvollen Arrangements und individuellen Lösungen für jeden Anlass.

    Blumen mit Gefühl und Leidenschaft

    Für das Team sind Blumen weit mehr als reine Dekoration – sie transportieren Emotionen und verleihen besonderen Momenten eine persönliche Note. Mit viel Kreativität und Erfahrung entstehen individuelle florale Konzepte für private Feiern, geschäftliche Anlässe oder auch würdevolle Abschiede. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, die Wünsche der Kundschaft genau zu verstehen und umzusetzen.

    Vielfältige Floristik für jeden Anlass

    Das Leistungsangebot reicht von frischen, saisonalen Schnittblumen über maßgeschneiderte Hochzeitsfloristik bis hin zu einfühlsamen Trauerarrangements. Auch Dekorationen für Events, Jubiläen oder Firmenfeiern gehören zum Portfolio. Ergänzend bietet das Unternehmen eine Auswahl an Zimmer- und Dekorationspflanzen, die Wohn- und Arbeitsräume bereichern.

    Persönliche Beratung und Nachhaltigkeit

    Individuelle Beratung steht stets im Mittelpunkt. Gleichzeitig achtet die Blumen Basar GbR auf Nachhaltigkeit, setzt bevorzugt auf regionale Anbieter und verwendet umweltfreundliche Materialien. So entstehen florale Kreationen mit Verantwortung und Qualität.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Blumen Basar GbR
    Frau Tanja Tomic
    Woltmershauser Str. 224
    28197 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 0421 3365433
    web ..: http://www.blumen-basar-gbr.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Blumen Basar GbR
    Frau Tanja Tomic
    Woltmershauser Str. 224
    28197 Bremen

    fon ..: 0421 3365433
    web ..: http://www.blumen-basar-gbr.de
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