  • Blumenstand Bremen: Frische Blumen und kreative Floristik auf dem Markt

    Blühende Vielfalt mitten in Bremen: Unser Blumenstand begeistert mit frischen Blumen, persönlicher Beratung und einzigartigen Floristikideen.

    Willkommen am Blumenstand Bremen, Ihrem Ansprechpartner für hochwertige Blumen, kreative Floristik und liebevoll gestaltete Arrangements. Auch nach der Schließung des ursprünglichen Ladengeschäfts am 01.06.2023 sind wir weiterhin für unsere Kundinnen und Kunden da und bieten unsere floristischen Ideen nun an einem charmanten Marktstand an.

    Individuelle Blumenarrangements für jeden Anlass

    Unser Blumenstand steht für Kreativität, Qualität und persönliche Beratung. Unsere erfahrenen Floristen fertigen einzigartige Sträuße, die genau zu Ihrem Anlass passen – ob romantisch, modern, farbenfroh oder klassisch. Neben frischen Schnittblumen erhalten Sie bei uns auch stilvolle Tischdekorationen, hochwertige Topfpflanzen sowie individuelle Begrünungsideen für Zuhause, Büro, Garten oder Balkon.

    Floristik für besondere Momente

    Wir begleiten Sie mit passender Blumendekoration bei vielen wichtigen Ereignissen. Dazu gehören persönliche Hochzeitsfloristik, einfühlsame Trauerfloristik, festliche Adventsdekorationen und kreative Raumdekorationen. Als Fleurop Agentur ermöglichen wir außerdem weiterhin weltweite Blumengrüße (ohne eigenen Lieferservice).

    Blumenvielfalt mit Liebe zum Detail

    Ob als Geschenk, für eine Feier oder einfach als kleine Freude im Alltag – bei uns finden Sie die passenden Blumenideen. Mit viel Leidenschaft entstehen individuelle Kreationen, die Räume verschönern und besondere Momente unterstreichen. Unser Blumenstand Bremen ist inzwischen eine beliebte Anlaufstelle für Blumenliebhaber geworden und begeistert täglich mit frischer Floristik und persönlichem Service.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Blumen Basar GbR
    Frau Tanja Tomic
    Woltmershauser Str. 224
    28197 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 0421 3365433
    fax ..: 0421 5498644
    web ..: http://www.blumen-basar-gbr.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Blumen Basar GbR
    Frau Tanja Tomic
    Woltmershauser Str. 224
    28197 Bremen

    fon ..: 0421 3365433
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