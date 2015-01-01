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Blütenzauber in Oberickelsheim – Ihre Floristik-Spezialisten
Floristik mit Herz: Blütenzauber aus Oberickelsheim bietet kreative Blumenarrangements für jeden Anlass – individuell, hochwertig und mit persönlicher Beratung seit über 10 Jahren.
Ob festliche Anlässe oder stille Momente des Abschieds – Blumen begleiten die wichtigsten Augenblicke im Leben. Das Fachgeschäft Blütenzauber in Oberickelsheim unterstützt seine Kundinnen und Kunden seit über zehn Jahren mit kreativen Ideen und viel Feingefühl. Inhaberin Silke Ziermann und ihr Team setzen individuelle Wünsche flexibel um und überzeugen durch persönliche Beratung sowie zuverlässigen Service. Bestellungen sind unkompliziert telefonisch möglich und können vor Ort abgeholt werden.
Individuelle Gestecke für jeden Anlass
Von romantischer Hochzeitsfloristik bis hin zu einfühlsamer Trauerfloristik: Jedes Arrangement wird passend zum Anlass und zur Persönlichkeit gestaltet. Auch für Ihr Zuhause oder Büro bietet Blütenzauber moderne, stilvolle Blumenkreationen. Dabei stehen Qualität, Kreativität und die Wünsche der Kundschaft stets im Mittelpunkt.
Vielfältige Leistungen im Überblick
Das Angebot reicht von Blumenschmuck für Feiern wie Hochzeiten, Valentinstag oder Trauerfeiern über dekorative Arrangements für Wohn- und Arbeitsräume bis hin zu saisonalen Highlights wie Adventskränzen und -gestecken.
Tradition trifft moderne Wege
Neben handwerklichem Können setzt Blütenzauber auch auf zeitgemäßen Service. Die steigende Nachfrage nach bequemen Bestellmöglichkeiten wird durch telefonische und digitale Angebote aufgegriffen. Gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein zentraler Bestandteil – für hochwertige Floristik, die individuell begeistert.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Blütenzauber
Frau Silke Ziermann
Hauptstr. 19
97258 Oberickelsheim
Deutschland
fon ..: 09339 991566
web ..: http://www.bluetenzauber-oberickelsheim.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Blütenzauber
Frau Silke Ziermann
Hauptstr. 19
97258 Oberickelsheim
fon ..: 09339 991566
web ..: http://www.bluetenzauber-oberickelsheim.de
email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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