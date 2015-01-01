  • Blütenzauber in Oberickelsheim – Ihre Floristik-Spezialisten

    Floristik mit Herz: Blütenzauber aus Oberickelsheim bietet kreative Blumenarrangements für jeden Anlass – individuell, hochwertig und mit persönlicher Beratung seit über 10 Jahren.

    Ob festliche Anlässe oder stille Momente des Abschieds – Blumen begleiten die wichtigsten Augenblicke im Leben. Das Fachgeschäft Blütenzauber in Oberickelsheim unterstützt seine Kundinnen und Kunden seit über zehn Jahren mit kreativen Ideen und viel Feingefühl. Inhaberin Silke Ziermann und ihr Team setzen individuelle Wünsche flexibel um und überzeugen durch persönliche Beratung sowie zuverlässigen Service. Bestellungen sind unkompliziert telefonisch möglich und können vor Ort abgeholt werden.

    Individuelle Gestecke für jeden Anlass

    Von romantischer Hochzeitsfloristik bis hin zu einfühlsamer Trauerfloristik: Jedes Arrangement wird passend zum Anlass und zur Persönlichkeit gestaltet. Auch für Ihr Zuhause oder Büro bietet Blütenzauber moderne, stilvolle Blumenkreationen. Dabei stehen Qualität, Kreativität und die Wünsche der Kundschaft stets im Mittelpunkt.

    Vielfältige Leistungen im Überblick

    Das Angebot reicht von Blumenschmuck für Feiern wie Hochzeiten, Valentinstag oder Trauerfeiern über dekorative Arrangements für Wohn- und Arbeitsräume bis hin zu saisonalen Highlights wie Adventskränzen und -gestecken.

    Tradition trifft moderne Wege

    Neben handwerklichem Können setzt Blütenzauber auch auf zeitgemäßen Service. Die steigende Nachfrage nach bequemen Bestellmöglichkeiten wird durch telefonische und digitale Angebote aufgegriffen. Gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein zentraler Bestandteil – für hochwertige Floristik, die individuell begeistert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Blütenzauber
    Frau Silke Ziermann
    Hauptstr. 19
    97258 Oberickelsheim
    Deutschland

    fon ..: 09339 991566
    web ..: http://www.bluetenzauber-oberickelsheim.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Blütenzauber
    Frau Silke Ziermann
    Hauptstr. 19
    97258 Oberickelsheim

    fon ..: 09339 991566
    web ..: http://www.bluetenzauber-oberickelsheim.de
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