Der Traum vom Sommer beginnt jetzt: Früh buchen für die Küsten von Türkiye

Wer den Sommerurlaub plant, schaut mittlerweile früh nach Angeboten.

Rabatte, Pauschalpakete und mehr Planungssicherheit spielen dabei eine große Rolle. Das zeigt auch der „2025 Traveller Value Index“ der Expedia Group. Demnach achten viele Reisende gezielt auf Preisvorteile bei frühzeitiger Buchung. Für viele ist das längst zur Gewohnheit geworden.

Die Küsten von Türkiye bieten dafür die passenden Ziele. An der türkischen Riviera rund um Antalya und an der Ägäis in Regionen wie Mugla und Izmir treffen Strandurlaub, Kultur und gutes Essen aufeinander. Wer früh bucht, hat meist eine größere Auswahl an Unterkünften und kann sich bessere Preise sichern.

Vor Ort beginnt der Urlaub direkt am Wasser. Klare, türkisfarbene Buchten und lange Sandstrände prägen die Küsten. Viele Strände tragen die Blaue Flagge. Neben entspannten Tagen am Meer gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten, etwa Wassersport oder Bootstouren entlang ruhiger Buchten. Auch im Hinterland gibt es viel zu entdecken, darunter antike Stätten, Wanderwege und regionale Küche.

Antalya und die türkische Riviera

Antalya gehört zu den bekanntesten Sommerzielen in Türkiye. Die Stadt liegt an der Südküste und bietet für viele Reisearten passende Angebote. Frühbucher finden hier eine große Auswahl an Hotels und Resorts mit Restaurants, Spa-Bereichen und Freizeitangeboten. In Belek gibt es zudem bekannte Golfplätze.

Mit rund 300 Sonnentagen im Jahr, langen Stränden und klarem Wasser zieht Antalya viele Urlauber an. Dazu kommen historische Orte wie Patara und Side sowie Sehenswürdigkeiten wie das Hadrianstor. Auch Naturziele wie die Düden-Wasserfälle und die Höhlen von Karain und Damlatas sind gut erreichbar.

Wer aktiv unterwegs sein möchte, findet ebenfalls viele Möglichkeiten. Dazu zählen Wanderungen auf dem Lykischen Weg, Rafting im Köprülü-Canyon oder Tauchen bei Kas. Am Abend steht oft die regionale Küche im Mittelpunkt. Fisch, Meeresfrüchte und klassische Mezes werden in vielen Restaurants serviert, oft mit Blick auf den Hafen. Antalya ist zudem gut angebunden und im Sommer aus vielen Ländern direkt erreichbar.

Urlaub an der Ägäis

Auch die Ägäisregion bietet viele Ziele für einen Sommerurlaub. Inseln wie Bozcaada und Gökçeada, Orte wie Ayvalik und Cunda sowie die Küsten rund um Izmir und Mugla sind beliebte Reiseziele.

Izmir steht für entspanntes Leben am Meer. Orte wie Foça, Seferihisar, Çesme, Alaçati und Urla sind vor allem im Sommer gefragt. Alaçati ist bekannt für Windsurfen, Urla für Wein und regionale Küche. In der Nähe liegen historische Stätten wie Ephesus und Pergamon.

Weiter südlich liegt Mugla mit bekannten Orten wie Bodrum, Fethiye, Dalaman, Marmaris und Datça. Wer früh bucht, hat gute Chancen auf passende Hotels und kann die Region in Ruhe erkunden. Zu den bekannten Sehenswürdigkeiten zählen die Burg von Bodrum, die antike Stadt Knidos sowie Naturorte wie das Schmetterlingstal und Ölüdeniz. Auch Paragliding vom Babadag oder ein Besuch am Iztuzu-Strand sind möglich. Eine Bootstour entlang der Küste zeigt viele der ruhigeren Buchten und gehört für viele zum Urlaub dazu.

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