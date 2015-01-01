Hexen auf Burg Satzvey: Walpurgisnacht und Hexenmarkt 2026

Hexennacht am 30. April +++ Open-Air-Konzert mit Voodoma, Mystopera, Harpyie +++ Tanz ums Maifeuer +++ Hexenmarkt am 1. Mai für die ganze Familie +++ Kostümierung erwünscht

Auf der historischen Burg Satzvey findet am 30. April 2026 eine außergewöhnliche Walpurgisnacht statt: Mit Livemusik, Hexenwesen und dem wohl größten Maifeuer des Rheinlands veranstaltet die Patricia Gräfin Beissel GmbH ihre legendäre Hexennacht. Im authentischen Ambiente des Burggeländes kommen Liebhaber alter Maibräuche und Mittelalterfans voll auf ihre Kosten.

Gäste aus ganz Deutschland – als unheimliche Zauberer und schaurige Hexen verkleidet – zelebrieren den mystischen Hexenmarkt und das fulminante Open-Air-Konzert. Mit Dark Rock und Metal machen Voodoma um 19:15 Uhr den Auftakt. Ab 20:45 Uhr betritt dann Mystopera mit Folk-Metal die Bühne, gefolgt von der Mittelalter-Metal-Band Harpyie gegen 22:15 Uhr, die den Gästen kräftig einheizen wird. Im Anschluss beginnt dann der wilde Tanz um das riesige Hexenfeuer.

Hexenmarkt für die ganze Familie

Am 1. Mai 2026 geht es weiter mit dem Hexentreiben. Allerlei Gestalten tummeln sich auf dem Hexenmarkt rund um die Burg und treiben so manchen Schabernack mit den kleinen und großen Gästen.

Hast du schon dein Hexendiplom? Mit Geschick und Scharfsinn können Kinder ihr eigenes Hexendiplom erwerben. Dazu müssen sie verschiedene Rätsel und Aufgaben auf dem Burggelände lösen. Zum Abschluss erhalten sie auf der Gutshofbühne von einer Hexe ihr Zertifikat ausgehändigt.

Auf dem weitläufigen Parkgelände der Burg preisen verschiedenste Händler allerlei Waren an und locken mit erlesenen Kostbarkeiten – ob mittelalterliche Gewandungen, Schmuck oder Räucherwerk, kulinarische Leckerbissen oder feinstes Hexengebräu. Faszinierende Zauberwesen mischen sich dabei immer wieder unter die Besucher aus der „Menschenwelt“.

Der Magische Markt im Bourbonensaal öffnet die Tore zu einer Welt voller fantastischer Kreaturen und Zauberwesen. Hier findet man Wissenswertes über Hexen, Fabelwesen und Geister aus alten Mythen und Legenden. Wer mutig ist, nähert sich dem Geisterkönig und bestaunt ihn in seinen prächtigen Gewändern und die vielen Monster, die sich um ihn scharen. Magisches Zubehör sowie zahlreiche themenspezifische Mangas und Merchandise werden ebenfalls angeboten.

Eine Kostümierung – ob nach Hexenart oder im Cosplay-Stil – ist an beiden Tagen ausdrücklich erwünscht.

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Hexennacht am Donnerstag, 30. April 2026

Einlass ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene VVK EUR 25/AK EUR 30; Jugendliche/Studenten/Schüler VVK EUR 22/AK EUR 25, Kinder (4-12 Jahre) VVK EUR 10/AK EUR 10; Kinder unter 4 Jahren frei.

Vorverkauf unter https://tickets.burgsatzvey.de/event/hexennacht-wepwvb

Hexenmarkt am Freitag, 1. Mai 2026

12 bis 19 Uhr

Eintritt: Erwachsene VVK 12 Euro/TK 15 Euro; Jugendliche/Studenten/ Schüler VVK 10 Euro/TK 12 Euro; Kinder (4-12 Jahre) VVK EUR 8/TK EUR 10; Familienkarte VVK 32 Euro/TK 40 Euro; Kinder unter 4 Jahren frei.

Vorverkauf unter https://tickets.burgsatzvey.de/event/hexenmarkt-s01si4

Weitere Informationen unter www.burgsatzvey.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patricia Gräfin Beissel GmbH

Frau Patricia Gräfin Beissel

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey

Deutschland

fon ..: 02256-95 83 0

fax ..: 02256-9 59 86 63

web ..: http://www.graefin-beissel.de

email : info@graefin-beissel.de

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Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

Pressekontakt:

PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln

fon ..: 0221-2857744

web ..: http://www.prtb.de

email : info@prtb.de

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