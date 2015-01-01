  • Hexen auf Burg Satzvey: Walpurgisnacht und Hexenmarkt 2026

    Hexennacht am 30. April +++ Open-Air-Konzert mit Voodoma, Mystopera, Harpyie +++ Tanz ums Maifeuer +++ Hexenmarkt am 1. Mai für die ganze Familie +++ Kostümierung erwünscht

    BildAuf der historischen Burg Satzvey findet am 30. April 2026 eine außergewöhnliche Walpurgisnacht statt: Mit Livemusik, Hexenwesen und dem wohl größten Maifeuer des Rheinlands veranstaltet die Patricia Gräfin Beissel GmbH ihre legendäre Hexennacht. Im authentischen Ambiente des Burggeländes kommen Liebhaber alter Maibräuche und Mittelalterfans voll auf ihre Kosten.

    Gäste aus ganz Deutschland – als unheimliche Zauberer und schaurige Hexen verkleidet – zelebrieren den mystischen Hexenmarkt und das fulminante Open-Air-Konzert. Mit Dark Rock und Metal machen Voodoma um 19:15 Uhr den Auftakt. Ab 20:45 Uhr betritt dann Mystopera mit Folk-Metal die Bühne, gefolgt von der Mittelalter-Metal-Band Harpyie gegen 22:15 Uhr, die den Gästen kräftig einheizen wird. Im Anschluss beginnt dann der wilde Tanz um das riesige Hexenfeuer.

    Hexenmarkt für die ganze Familie

    Am 1. Mai 2026 geht es weiter mit dem Hexentreiben. Allerlei Gestalten tummeln sich auf dem Hexenmarkt rund um die Burg und treiben so manchen Schabernack mit den kleinen und großen Gästen.

    Hast du schon dein Hexendiplom? Mit Geschick und Scharfsinn können Kinder ihr eigenes Hexendiplom erwerben. Dazu müssen sie verschiedene Rätsel und Aufgaben auf dem Burggelände lösen. Zum Abschluss erhalten sie auf der Gutshofbühne von einer Hexe ihr Zertifikat ausgehändigt.

    Auf dem weitläufigen Parkgelände der Burg preisen verschiedenste Händler allerlei Waren an und locken mit erlesenen Kostbarkeiten – ob mittelalterliche Gewandungen, Schmuck oder Räucherwerk, kulinarische Leckerbissen oder feinstes Hexengebräu. Faszinierende Zauberwesen mischen sich dabei immer wieder unter die Besucher aus der „Menschenwelt“.

    Der Magische Markt im Bourbonensaal öffnet die Tore zu einer Welt voller fantastischer Kreaturen und Zauberwesen. Hier findet man Wissenswertes über Hexen, Fabelwesen und Geister aus alten Mythen und Legenden. Wer mutig ist, nähert sich dem Geisterkönig und bestaunt ihn in seinen prächtigen Gewändern und die vielen Monster, die sich um ihn scharen. Magisches Zubehör sowie zahlreiche themenspezifische Mangas und Merchandise werden ebenfalls angeboten.
    Eine Kostümierung – ob nach Hexenart oder im Cosplay-Stil – ist an beiden Tagen ausdrücklich erwünscht.

    Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

    Hexennacht am Donnerstag, 30. April 2026
    Einlass ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr
    Eintritt: Erwachsene VVK EUR 25/AK EUR 30; Jugendliche/Studenten/Schüler VVK EUR 22/AK EUR 25, Kinder (4-12 Jahre) VVK EUR 10/AK EUR 10; Kinder unter 4 Jahren frei.
    Vorverkauf unter https://tickets.burgsatzvey.de/event/hexennacht-wepwvb

    Hexenmarkt am Freitag, 1. Mai 2026
    12 bis 19 Uhr
    Eintritt: Erwachsene VVK 12 Euro/TK 15 Euro; Jugendliche/Studenten/ Schüler VVK 10 Euro/TK 12 Euro; Kinder (4-12 Jahre) VVK EUR 8/TK EUR 10; Familienkarte VVK 32 Euro/TK 40 Euro; Kinder unter 4 Jahren frei.
    Vorverkauf unter https://tickets.burgsatzvey.de/event/hexenmarkt-s01si4

    Weitere Informationen unter www.burgsatzvey.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Patricia Gräfin Beissel GmbH
    Frau Patricia Gräfin Beissel
    An der Burg 3
    53894 Mechernich-Satzvey
    Deutschland

    fon ..: 02256-95 83 0
    fax ..: 02256-9 59 86 63
    web ..: http://www.graefin-beissel.de
    email : info@graefin-beissel.de

    Ob Familienfeiern, Tagungen oder Firmenevents – jedes Fest verdient einen außergewöhnlichen Rahmen mit individuellen Akzenten.
    Was auch immer Sie planen – eine Feier auf der mittelalterlichen Burg Satzvey, eine Tagung im Designhotel oder ein Fest zuhause – von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis hin zur professionellen Organisation und zum reibungslosen Ablauf sorgt die Patricia Gräfin Beissel GmbH dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.
    Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

    Pressekontakt:

    PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt
    Frau Margit Schmitt
    Hochkirchener Str. 3
    50968 Köln

    fon ..: 0221-2857744
    web ..: http://www.prtb.de
    email : info@prtb.de


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