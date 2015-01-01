Ostermarkt auf Burg Satzvey für die ganze Familie am 5. und 6. April 2026

Osterhasen-Werkstatt +++ Eiersuche mit dem Osterhasen +++ Kinderbuch-Lesung +++ Markt- und Handwerksstände +++ Varieté und Musik

An den Ostertagen – am 5. und 6. April – erwartet die Besucher auf Burg Satzvey ein großes Fest mit vielseitigem Programm. Zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder sowie abwechslungsreiche Markt- und Handwerksstände laden am Ostersonntag und Ostermontag die ganze Familie dazu ein, im mittelalterlichen Ambiente den Frühling zu begrüßen.

Kinderprogramm mit Osterhasen

Das kunterbunte Treiben rund um die eindrucksvolle Burg bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Riesenseifenblasen fliegen durch die blaue Frühlingsluft und allerlei große und kleine Hasen halten viele Überraschungen bereit.

Wo sind all die versteckten Leckereien? Zwischen 13 und 17 Uhr schwärmen die Kinder mit dem Osterhasen zur großen Eiersuche in den Burgpark aus. Im Gutshof wird eifrig in der Osterhasen-Werkstatt gewerkelt. Hier können die Kinder mit den Hasen Eier bemalen oder basteln.

Am Ostersonntag um 14 Uhr und am Ostermontag um 15 Uhr wird es in der Burgbäckerei eine Lesung für Kinder geben. Die Autorin Conny van Heese liest Geschichten rund um den kleinen „Karl Ninchen“ vor.

Markttreiben und Gauklerkapelle

Auch die Erwachsenen kommen nicht zu kurz: An zahlreichen Markt- und Handwerksständen werden Kunsthandwerk, Dekoartikel oder regionale Spezialitäten angeboten. Hier finden sich außerdem ausgefallene Kleidung, Schmuck und kulinarische Köstlichkeiten.

Für heitere Stimmung sorgt die Gauklerkapelle „Trio Grande“: Mit witzigen Varieténummern und phantasievollen Kostümen unterhalten die drei Künstler auf Stelzen die Gäste auf Burg Satzvey.

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Termine: Ostersonntag, 05. April 2026, und Ostermontag, 06. April 2026, jeweils 12 bis 19 Uhr

Eintritt:

Kinder unter 4 Jahren frei

Kinder 4-12 Jahre: 10 Euro Tageskasse, 8 Euro VVK

Schüler/Studenten/Gruppen ab 20 Personen: 12 Euro Tageskasse, 10 Euro VVK

Erwachsene: 15 Euro Tageskasse, 12 Euro VVK

Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder (4-12 Jahre)): 40 Euro Tageskasse, 32 Euro VVK

Kartenvorverkauf über https://tickets.burgsatzvey.de/event/ostermarkt-dp3fne

Weitere Informationen unter www.burgsatzvey.de.

Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten an Pressekontakt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patricia Gräfin Beissel GmbH

Frau Patricia Gräfin Beissel

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey

Deutschland

fon ..: 02256-95 83 0

fax ..: 02256-9 59 86 63

web ..: http://www.graefin-beissel.de

email : info@graefin-beissel.de

Ob Familienfeiern, Tagungen oder Firmenevents – jedes Fest verdient einen außergewöhnlichen Rahmen mit individuellen Akzenten.

Was auch immer Sie planen – eine Feier auf der mittelalterlichen Burg Satzvey, eine Tagung im Designhotel oder ein Fest zuhause – von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis hin zur professionellen Organisation und zum reibungslosen Ablauf sorgt die Patricia Gräfin Beissel GmbH dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

Pressekontakt:

PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln

fon ..: 0221-2857744

web ..: http://www.prtb.de

email : info@prtb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seniorenwohnen und Pflegeplatz in der Nähe finden: So unterstützen Sie Ihre Angehörigen richtig KI-Agenten in eigener Hand: hosting.de veröffentlicht Anleitung für OpenClaw auf VPS, DSGVO-konformes Hosting