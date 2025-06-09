-
Martinsmarkt auf Burg Satzvey am 8. November 2025
Laternenzug mit Sankt Martin auf dem Pferd +++ Marktstände +++ Stockbrot, Kinderpunsch und Glühwein
Am Samstag, 8. November 2025, lädt die Patricia Gräfin Beissel GmbH alle Kinder und Familien ein, mit ihren Laternen auf die historische Burg Satzvey zu kommen, um gemeinsam das Martinsfest zu feiern. Der passende Vorbote für die Weihnachtszeit.
Der winterliche Markt im romantischen Burghof stimmt die Gäste optimal auf den Advent ein. An den Marktständen finden sich schon erste Weihnachtsgeschenke, regionale Spezialitäten oder hübsche Andenken. Natürlich dürfen auch frisches Stockbrot, Apfelpunsch und Glühwein für Klein und Groß nicht fehlen.
Die Musikerinnen von der Gruppe Die Irrlichter laden an diesem Tag zum Mitsingen in den Bourbonensaal ein. Auf mittelalterlichen Instrumenten spielen sie traditionelle Lieder und singen gemeinsam mit den Gästen.
Um 17 Uhr dann führt Sankt Martin „höchstpersönlich“ auf seinem Pferd alle zum großen wärmenden Martinsfeuer im Burgpark, mit Fackelbeleuchtung und Musikbegleitung.
Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey
Termin: Samstag, 8. November 2025, 14 bis 19 Uhr
Eintritt: Kinder unter 4 Jahren frei, Kinder (4 bis 12 Jahre) 5 Euro, Menschen mit Behinderung/Schüler/Studenten/Gruppen ab 20 Personen 6,50 Euro pro Person, Erwachsene 8 Euro
Weitere Infos unter: www.burgsatzvey.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Patricia Gräfin Beissel GmbH
Frau Patricia Gräfin Beissel
An der Burg 3
53894 Mechernich-Satzvey
Deutschland
fon ..: 02256-95 83 0
fax ..: 02256-9 59 86 63
web ..: http://www.graefin-beissel.de
email : info@graefin-beissel.de
Ob Familienfeiern, Tagungen oder Firmenevents – jedes Fest verdient einen außergewöhnlichen Rahmen mit individuellen Akzenten.
Was auch immer Sie planen – eine Feier auf der mittelalterlichen Burg Satzvey, eine Tagung im Designhotel oder ein Fest zuhause – von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis hin zur professionellen Organisation und zum reibungslosen Ablauf sorgt die Patricia Gräfin Beissel GmbH dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.
Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de
Pressekontakt:
PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt
Frau Margit Schmitt
Hochkirchener Str. 3
50968 Köln
fon ..: 0221-2857744
web ..: http://www.prtb.de
email : info@prtb.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Mehr Bergbauinvestments in Peru: Staranleger Sprott steigt bei Magma Silver ein Breaking Gold News: Gold Hot Stock Manhattan Corp. entdeckt bis zu 16,75 g/t Gold und 2.660 g/t Silber
Martinsmarkt auf Burg Satzvey am 8. November 2025
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Zuverlässige Datenträger- und Festplattenentsorgung in Gelsenkirchen mit ProCoReX Europe GmbH
- Wien, Familien: Nikolo-Wochenende mit Theater HEUSCHRECK
- Deutsche Metallkasse Erfahrungen: Anlegerberichte vor dem geplanten Börsengang
- Media Exklusiv erklärt: So entstehen Sammlerkollektionen mit historischem Tiefgang
- Ortahisar in Kappadokien gehört 2025 zu den schönsten Dörfern der Welt
- Algesiologikum Zentrum für Schmerztherapie informiert: Infoabend zu Ernährung und chronischem Schmerz
- Wandl.Immobilien erweitert Standorte in München – neue Gebiete im Süden und Westen
- Harvest unterzeichnet Absichtserklärung (MoU) mit Annex Digital
- Medisanshop.de: Die neue Anlaufstelle für qualitätsgeprüfte Sanitätsprodukte – Unabhängige Kurationsplattform
- Mit Mut und Leichtigkeit: Psychische Gesundheit der Gen Z stärken
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.