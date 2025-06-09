  • Martinsmarkt auf Burg Satzvey am 8. November 2025

    Laternenzug mit Sankt Martin auf dem Pferd +++ Marktstände +++ Stockbrot, Kinderpunsch und Glühwein

    BildAm Samstag, 8. November 2025, lädt die Patricia Gräfin Beissel GmbH alle Kinder und Familien ein, mit ihren Laternen auf die historische Burg Satzvey zu kommen, um gemeinsam das Martinsfest zu feiern. Der passende Vorbote für die Weihnachtszeit.

    Der winterliche Markt im romantischen Burghof stimmt die Gäste optimal auf den Advent ein. An den Marktständen finden sich schon erste Weihnachtsgeschenke, regionale Spezialitäten oder hübsche Andenken. Natürlich dürfen auch frisches Stockbrot, Apfelpunsch und Glühwein für Klein und Groß nicht fehlen.

    Die Musikerinnen von der Gruppe Die Irrlichter laden an diesem Tag zum Mitsingen in den Bourbonensaal ein. Auf mittelalterlichen Instrumenten spielen sie traditionelle Lieder und singen gemeinsam mit den Gästen.

    Um 17 Uhr dann führt Sankt Martin „höchstpersönlich“ auf seinem Pferd alle zum großen wärmenden Martinsfeuer im Burgpark, mit Fackelbeleuchtung und Musikbegleitung.

    Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey
    Termin: Samstag, 8. November 2025, 14 bis 19 Uhr
    Eintritt: Kinder unter 4 Jahren frei, Kinder (4 bis 12 Jahre) 5 Euro, Menschen mit Behinderung/Schüler/Studenten/Gruppen ab 20 Personen 6,50 Euro pro Person, Erwachsene 8 Euro

    Weitere Infos unter: www.burgsatzvey.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Patricia Gräfin Beissel GmbH
    Frau Patricia Gräfin Beissel
    An der Burg 3
    53894 Mechernich-Satzvey
    Deutschland

    fon ..: 02256-95 83 0
    fax ..: 02256-9 59 86 63
    web ..: http://www.graefin-beissel.de
    email : info@graefin-beissel.de

    Ob Familienfeiern, Tagungen oder Firmenevents – jedes Fest verdient einen außergewöhnlichen Rahmen mit individuellen Akzenten.
    Was auch immer Sie planen – eine Feier auf der mittelalterlichen Burg Satzvey, eine Tagung im Designhotel oder ein Fest zuhause – von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis hin zur professionellen Organisation und zum reibungslosen Ablauf sorgt die Patricia Gräfin Beissel GmbH dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.
    Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

    Pressekontakt:

    PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt
    Frau Margit Schmitt
    Hochkirchener Str. 3
    50968 Köln

    fon ..: 0221-2857744
    web ..: http://www.prtb.de
    email : info@prtb.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Martinsmarkt auf Burg Satzvey am 9. November
      Laternenzug mit Sankt Martin auf dem Pferd. Marktstände auf dem Gelände der mittelalterlichen Wasserburg. Stockbrot, Kinderpunsch und Glühwein...

    2. Kinderritterfest auf Burg Satzvey am 31. Mai und 1. Juni 2025
      Mittelalter zum Anfassen und Erleben +++ Mitmach-Parcours für Kinder +++ Großes Ritterlager +++ Mittelaltermarkt und Spielleute +++...

    3. Ritterfestspiele auf Burg Satzvey an Pfingsten 2025
      Ritterfestspiele vom 7. bis 9. Juni 2025 +++ Valkyria, die neue Show der Ritter der Burg Satzvey +++ Mittelalterliche Musik und Gauklerspaß +++ Ritterlager und Mittelaltermarkt...

    4. Ritterfestspiele auf Burg Satzvey im September 2025
      Ritterfestspiele am 13. und 14. September sowie 20. und 21. September 2025 +++ Valkyria, die neue Show der Ritter der Burg Satzvey +++ Ritterlager und Mittelaltermarkt...

    5. Burg Satzvey: Irische Nacht am 9. August 2025
      Mittelalterliche Wasserburg avanciert zum stimmungsvollen Irish-Folk-Festival +++ Livemusik von Muirsheen Durkin und Tír Saor +++ Irische Getränke und Speisen +++...

    6. Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4. und 5. Oktober 2025
      Außergewöhnliche Veranstaltung rund um Pferde und Reitsport +++ Show- und Informationsprogramm +++ Live-Musik +++ Familienveranstaltung für Groß und Klein +++ Film- und Showpferde zu Gast...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.