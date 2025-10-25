  • Schauriges Halloween auf Burg Satzvey

    Grusel-Event an zwei Tagen auf mittelalterlicher Wasserburg am 25. und 31. Oktober +++ Atemberaubende Geisternächte +++ Parcours des Schreckens +++ Aftershowparty mit DJ +++ Kinderprogramm bis 18 Uhr

    BildIn ein äußerst schauriges Gruselkabinett verwandelt sich die idyllisch gelegene Burg Satzvey bei Euskirchen am Samstag, 25. Oktober, und Freitag, 31. Oktober 2025. Geister und Dämonen treiben zwei Nächte lang ihr gespenstisches Unwesen und machen die Wasserburg zu einem wahren Ort des Schreckens. Bereits am Eingang zur Burganlage läuft einem ein Schauer über den Rücken: Stumm und düster begrüßt der Fährmann auf dem Burgweiher – eingehüllt in Schummerlicht – die eintreffenden Gäste.

    Einmal durch das Burgtor eingetreten, wird es noch unheimlicher: Aus jeder Ecke des weitläufigen Geländes kriechen geisterhafte Wesen und versetzen jeden, der sich nähert, in Angst und Schrecken. Besonderes Grusel-Highlight ist der Parcours des Schreckens im dunklen Burgpark – definitiv nichts für schwache Nerven! Später wird der Bourbonensaal zur Geisterdisco: Hier reichen sich Vampir und Werwolf bis spät in die Nacht die Hand zum Tanz.

    Halloween für Kinder

    Ein kindgerechtes Programm gibt es von 15 bis 18 Uhr für Familien und jüngere Gäste bis etwa 12 Jahre, deren Nervenkostüm zarter besaitet ist. Die Kinder können sich schminken lassen und sich vor Ort verkleiden – inklusive Erinnerungsfoto. Außerdem werden verschiedene Bastelaktionen angeboten, ob Halloween-Masken oder selbstgestaltete Buttons.

    Verkleidung ist herzlich willkommen!

    Programm:

    Samstag, 25.10.2025
    15 bis 18 Uhr: Kinderprogramm
    ab 17 Uhr: Öffnung Burgpark
    ab 18 Uhr: Erwachsenen-Programm
    ab 19 Uhr: Parcours des Schreckens
    ab 21 Uhr: Disco
    Eintritt 25.10.2025: Erwachsene VVK 22 Euro/AK 27 Euro; Schüler/Studenten/ Gruppen ab 20 Personen VVK 19 Euro/AK 22 Euro; Kinder (vier bis zwölf Jahre)
    VVK 15 Euro/AK 15 Euro; Kinder unter vier Jahren frei (nur in Begleitung eines Erwachsenen).

    Freitag, 31.10.2025
    15 bis 18 Uhr: Kinderprogramm
    ab 17 Uhr: Öffnung Burgpark
    ab 18 Uhr: Erwachsenen-Programm
    ab 18:30 Uhr: Parcours des Schreckens
    ab 21 Uhr: Disco
    Eintritt 31.10.2025: Erwachsene VVK 25 Euro/AK 30 Euro; Schüler/Studenten/Gruppen ab 20 Personen VVK 22 Euro/AK 25 Euro; Kinder (vier bis zwölf Jahre)
    VVK 15 Euro/AK 15 Euro; Kinder unter vier Jahren frei (nur in Begleitung eines Erwachsenen).

    Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

    Die Kartenanzahl ist limitiert! Es empfiehlt sich, frühzeitig vor Ort zu sein oder Karten im Vorverkauf unter https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f/Burg_Satzvey.html zu beziehen.

    Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

