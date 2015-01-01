  • Traumziel Cook Islands – das authentische Südsee-Erlebnis mit TMC Reisen entdecken

    Erlebe die authentische Südsee mit TMC Reisen – entdecke Rarotonga, Aitutaki und das ursprüngliche Atiu in einer traumhaften Inselkombination auf den Cook Islands.

    BildGroßkarolinenfeld, Oktober 2025.
    Mit türkisblauen Lagunen, schneeweißen Stränden und einer entspannten Lebensart gehören die Cook Islands zu den letzten echten Paradiesen im Südpazifik. TMC Reisen präsentiert maßgeschneiderte Reiseangebote zu den Cook Islands – ideal für Paare, Hochzeitsreisende und Genießer, die die Südsee abseits der großen Touristenströme erleben möchten.

    Rarotonga & Aitutaki – das perfekte Südsee-Duo

    Die meisten Reisenden beginnen ihre Reise auf Rarotonga, der Hauptinsel der Cook Islands mit dem internationalen Flughafen. Eine üppig grüne Bergwelt, kleine Dörfer, lokale Märkte und charmante Strandresorts machen Rarotonga zu einem idealen Startpunkt.
    Ein besonderes Highlight ist die Kombination mit Aitutaki, nur etwa 45 Flugminuten entfernt. Die Lagune von Aitutaki zählt zu den schönsten der Welt – mit schillernden Blautönen, einsamen Motus (Inselchen) und ausgezeichneten Möglichkeiten zum Schnorcheln und Entspannen (z.B. One Foot Island). Wer die Südsee in ihrer reinsten Form erleben möchte, sollte diese Kombination unbedingt einplanen.

    Atiu – Geheimtipp für Entdecker

    Für Reisende, die das Ursprüngliche suchen, bietet Atiu eine spannende Ergänzung. Die kleine Insel ist ein Geheimtipp für Naturfreunde und Kulturinteressierte. Tropische Wälder, Kalksteinhöhlen, seltene Vogelarten und herzliche Begegnungen mit den Einheimischen machen Atiu zu einem unvergesslichen Erlebnis – fernab der üblichen Pfade.

    Individuelle Beratung & persönliche Reiserouten

    TMC Reisen bietet maßgeschneiderte Reiseprogramme für die Cook Islands – von klassischen Inselkombinationen über Honeymoon-Reisen bis hin zu individuellen Südsee-Rundreisen die auch Fidschi, Samoa, Französisch Polynesien kombinieren können. Die Experten von TMC Reisen beraten persönlich und stellen für jede Reise die passende Route, Unterkünfte und Aktivitäten zusammen.

    „Die Cook Islands sind ein echtes Südsee-Juwel – authentisch, entspannt und mit herzlicher Gastfreundschaft. Eine Kombination aus Rarotonga und Aitutaki ist ideal, und wer das Besondere sucht, sollte unbedingt auch Atiu in die Reise aufnehmen“, erklärt Uli Edelmann, Geschäftsführer von TMC Reisen, der selber erst kürzlich von einer Reise auf die Cook Islands zurückgekehrt ist.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TMC Reisen
    Herr Uli Edelmann
    Nelkenweg 15
    83109 Großkarolinenfeld
    Deutschland

    fon ..: 08031-9019833
    web ..: https://www.tmc-reisen.de
    email : info@tmc-reisen.de

    TMC Reisen ist ein inhabergeführter Spezialreiseveranstalter mit Fokus auf individuelle Fernreisen in die Südsee, Australien & Neuseeland. Mit einer Kombination aus Reiseexpertise, persönlicher Beratung und starken Partnern weltweit bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Traumreisen für anspruchsvolle Kunden.

