Mit dem Job auf Reisen gehen – Ratgeber für Menschen, die vom Entdecken der Welt träumen

Die Autoren zeigen in „Mit dem Job auf Reisen gehen“, wie es gelingt, Reisen und Arbeiten zu verbinden.

Viele Menschen fühlen eine große Sehnsucht nach Freiheit, doch wissen nicht, wie sie sich ihren Traum vom Bereisen der Welt erfüllen können. Meist sind die Finanzen ein Problem, wenn man den bisherigen Alltag hinter sich lassen möchte, vor allem, wenn man den aktuellen Job nicht einfach mit sich nehmen kann. Doch in diesem neuen Buch lernen die Leser, dass man das Reisen und Arbeiten durchaus auch miteinander verbinden kann. Alles, was man dazu braucht ist Zugang zum Internet, die Bereitschaft wirklich zu arbeiten und einen Laptop. Die Leser finden in diesem Buch viele Ideen für das Online Arbeiten und können sich von den Erzählungen inspirieren lassen. Sie werden erkennen, dass das alles nicht immer einfach ist, aber erhalten von den Autoren Anregungen, die sie an ihr Ziel führen und Lust machen, sich auf den Weg dorthin zu begeben.

Das von Gabriela Saul herausgegebene Buch „Mit dem Job auf Reisen gehen“ beinhaltet Beiträge von Katharina Lüdemann, Damaris Aulinger, Marcel und Martina Schlenker, Mathias Rudolf, Mandy und Sten Eibenstein, Maren und Achim Formmeyer, Regine und Karl Grosch, Bettina Bornatico, flokisdiscoveries, Anja-Dorothee Schacht, Iris Hoyer und Andrea Nielbock. Sie alle haben ihren eigenen Weg gefunden, um ortsunabhängig zu arbeiten und sich ihre Träume zu erfüllen. In dieser Sammlung wird jeder Leser eine Geschichte finden können, die inspiriert und dabei helfen kann, den eigenen Träumen näherzukommen.

„Mit dem Job auf Reisen gehen“ von Katharina Lüdemann, Damaris Aulinger, Marcel und Martina Schlenker, Mathias Rudolf, Mandy und Sten Eibenstein, Maren und Achim Formmeyer, Regine und Karl Grosch, Bettina Bornatico, flokisdiscoveries, Anja-Dorothee Schacht, Iris Hoyer, Andrea Nielbock und Gabriela Saul ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32080-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KREATIV MASSIVHAUS GMBH 2021 erneut für Spitzenleistungen von Bauherren gewürdigt