  • Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4. und 5. Oktober 2025

    Außergewöhnliche Veranstaltung rund um Pferde und Reitsport +++ Show- und Informationsprogramm +++ Live-Musik +++ Familienveranstaltung für Groß und Klein +++ Film- und Showpferde zu Gast

    BildVor der beeindruckenden Kulisse der mittelalterlichen Wasserburg Satzvey bei Euskirchen richtet die Patricia Gräfin Beissel GmbH am ersten Oktoberwochenende – 4. und 5. Oktober 2025 – einen Herbst- und Reitermarkt aus. Pferdefans, Reitsportbegeisterte und Familien können bei diesem außergewöhnlichen Outdoor-Event in die faszinierende Welt der Pferde eintauchen. Neben eindrucksvollen Vorführungen und verschiedensten Informationsangeboten gibt es einen bunten Markt für Pferdeliebhaber und alle, die einfach nur bummeln und genießen möchten.

    Vortrags- und Showprogramm

    Die Besucher des Marktes können sich über verschiedenste Themen zu Ross und Reiter informieren und mit Gleichgesinnten austauschen. Auf dem Reitplatz wird ein vielseitiges Programm aus dem Pferdesport geboten, mit Einblicken in die Working Equitation, das Trickreiten oder Vielseitigkeitsspringen. Darüber hinaus gibt es Fachvorträge zur Pferde-Zahngesundheit oder Osteopathie. Als besondere „Stargäste“ sind das Filmpferd „Ostwind“ sowie das Showpferd „Iltschi“ von den Karl-May-Festspielen zu Besuch.

    Emotion Pferd

    Selbstverständlich ist Hausherrin Patricia Gräfin Beissel – selbst passionierte Reiterin – bei der Veranstaltung mit von der Partie. Über ihre Plattform „Emotion Pferd“ bietet sie ganzjährig sogenannte Feuerkurse und zusammen mit ausgewählten Trainern zahlreiche andere Workshops an. Auf dem Herbst- und Reitermarkt gibt sie Einblicke in das umfangreiche Angebot: Arbeiten mit Pferd und Feuer, die Ausbildung von Film- und Stuntpferden, Bodenarbeits- und Gelassenheitstraining, Sitzschulungen, Natural Horsemanship und mehr.

    Bunter Markt in den Burghöfen

    An zahlreichen Ständen werden Reitsportzubehör, Bekleidung, hochwertige Lederwaren, Futter und ausgefallener Schmuck angeboten und es lockt so manch gutes Angebot oder exklusive Rarität. Darüber hinaus können regionale Waren, kunstvolle Handarbeiten und kulinarische Köstlichkeiten erworben werden. Die Band Country Light sorgt mit Live-Musik im Gutshof für die passende Country-Atmosphäre.

    Der Samstagabend lässt sich bei akustischer Musik der 80er und 90er Jahre ausklingen: An der Burgbäckerei spielt am 4. Oktober bei freiem Eintritt ab 19 Uhr Robert Trajkov.

    Der Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey ist nicht nur ein Treffpunkt für Pferdefreunde und Familien, sondern auch einer der wenigen Märkte dieser Art in NRW. Die perfekte Gelegenheit für Aussteller und Besucher, gemeinsam eine unterhaltsame und informative Zeit in einer einzigartigen historischen Kulisse zu erleben.

    Termine:
    Samstag, 4.10.2025, und Sonntag, 5.10.2025, jeweils 11 bis 18 Uhr

    Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

    Eintrittspreise:
    Kinder 4-12 Jahre: TK 5 EUR/VVK 3 EUR; Jugendliche, Schüler, Studenten, Gruppen (ab 20 Personen): TK 10 EUR/VVK 7 EUR; Erwachsene: TK 13 EUR/VVK 10 EUR; Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder): TK 31 EUR/VVK 23 EUR
    Kartenvorverkauf unter: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f/Burg_Satzvey.html

    Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Patricia Gräfin Beissel GmbH
    Frau Patricia Gräfin Beissel
    An der Burg 3
    53894 Mechernich-Satzvey
    Deutschland

    fon ..: 02256-95 83 0
    fax ..: 02256-9 59 86 63
    web ..: http://www.graefin-beissel.de
    email : info@graefin-beissel.de

    Ob Familienfeiern, Tagungen oder Firmenevents – jedes Fest verdient einen außergewöhnlichen Rahmen mit individuellen Akzenten.
    Was auch immer Sie planen – eine Feier auf der mittelalterlichen Burg Satzvey, eine Tagung im Designhotel oder ein Fest zuhause – von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis hin zur professionellen Organisation und zum reibungslosen Ablauf sorgt die Patricia Gräfin Beissel GmbH dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.
    Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

    Pressekontakt:

    PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt
    Frau Margit Schmitt
    Hochkirchener Str. 3
    50968 Köln

    fon ..: 0221-2857744
    web ..: http://www.prtb.de
    email : info@prtb.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 5. und 6. Oktober 2024
      Außergewöhnliche Outdoor-Veranstaltung rund um Pferde und den Reitsport +++ Show- und Informationsprogramm +++ Live-Musik +++ Familienveranstaltung für Groß und Klein...

    2. Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey
      Außergewöhnliche Outdoor-Veranstaltung rund um Pferde und den Reitsport +++ Familienveranstaltung für Groß und Klein +++ Show- und Informationsprogramm +++ Live-Musik...

    3. Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 3.10.2023
      Außergewöhnliche Outdoor-Veranstaltung rund um Pferde und den Reitsport +++ Show- und Informationsprogramm +++ Live-Musik +++ Familienveranstaltung für Groß und Klein...

    4. Halloween am 29. und 31. Oktober auf Burg Satzvey
      Gruseln auf mittelalterlicher Wasserburg +++ Geisternächte rauben den Atem +++ Bühnenprogramm +++ Aftershowparty mit DJ +++...

    5. Halloween am 28. und 31. Oktober 2023 auf Burg Satzvey
      Herrlich schauriges Gruseln auf mittelalterlicher Wasserburg +++ Atemberaubende Geisternächte +++ Bühnenprogramm +++ Aftershowparty mit DJ +++ Neu in diesem Jahr: Kindgerechtes Programm ab 14 Uhr...

    6. Kinderritterfest auf Burg Satzvey am 31. Mai und 1. Juni 2025
      Mittelalter zum Anfassen und Erleben +++ Mitmach-Parcours für Kinder +++ Großes Ritterlager +++ Mittelaltermarkt und Spielleute +++...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.