BluSky Carbon erreicht Qualitätsstandards für Biokohle

Die vom Unternehmen hergestellte Biokohle erfüllt die Standards für die Abnahme von Biokohle und für Emissionszertifikate

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 19. Dezember 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich bekannt zu geben, dass es zertifizierte Labortests abgeschlossen hat, die bestätigen, dass seine Biokohleproduktion für globale Transaktionen mit Emissionszertifikaten qualifiziert ist, unter anderem auch in Bezug auf die jüngste AR1-Abnahmevereinbarung im Wert von 105 Mio. $ (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 24. September) und das geplante AR2-Biokohleprojekt im Wert von 192 Mio. $ (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Dezember).

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese technische Hürde ein ganz besonderer Meilenstein ist, denn zur Erlangung der Zertifizierung muss ein Biokohlehersteller die Qualität und Glaubwürdigkeit der Produkte gewährleisten. Um die Anforderungen zu erfüllen, muss bei der Herstellung von Biokohle ein niedriger Grenzwert für Schadstoffe wie Schwermetalle wie Nickel und Chrom eingehalten werden.

Darüber hinaus muss das Verfahren ein stabiles Produkt mit einem niedrigen Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis (H/C) herstellen. Wenn Biomasse pyrolysiert wird, verliert sie Wasserstoff als Gas. Hierdurch entsteht Biokohle mit hoher Kohlenstoffdichte. Je höher die Kohlenstoffdichte und je geringer der Wasserstoffgehalt, desto stabiler ist die Biokohle in Bezug auf die Kohlenstoffbindung. Mit anderen Worten bedeutet ein niedrigeres H/C-Verhältnis weniger Wasserstoff, eine höhere Kohlenstoffdichte und eine höhere Kohlenstoffstabilität.

Die Ergebnisse der zertifizierten Labortests belegen, dass die Biokohle von BluSky, die mittels der Vulcan Heavy-Ausrüstung produziert wird, die Anforderungen des Unternehmens im Rahmen seiner aktuellen und zukünftigen Abnahmevereinbarungen erfüllt und kategorisch für Emissionszertifikate qualifiziert ist.

Will Hessert, CEO von BluSky, sagt: Wir freuen uns bestätigen zu können, dass unser Vulcan Heavy-System wie geplant qualitativ hochwertige Biokohle liefert. Weniger Verunreinigungen und eine höhere Kohlenstoffdichte waren schon immer das Ziel unseres Produktionsteams. Die Testergebnisse bestätigen die Eignung unserer Produkte für unsere aktuellen und zukünftigen Biokohle-Abnahmevereinbarungen, einschließlich der Qualität von Biokohle, die für Transaktionen mit Emissionszertifikaten über Marktplätze wie den NASDAQ-Partner PURO.earth geeignet ist, wo die Preise derzeit bei etwa 160 (ca. 167 USD) pro Tonne liegen. Im nächsten Schritt wollen wir den Akkreditierungsprozess für die Produktion von Emissionszertifikaten durchlaufen und unseren gewerblichen Kunden hochwertige Biokohle liefern. Biokohle mit konsistenter Qualität ist das, was die Branche braucht, und unser Ziel ist es, Gigatonnen davon zu liefern. Mit unserem Vulcan Heavy-System sind wir auf dem besten Weg, eine bedeutende Rolle im Bereich der Kohlendioxid-Abscheidung einzunehmen, wenn wir den Betrieb im nächsten Jahr skalieren.

FÜR DAS UNTERNEHMEN

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Bioholzkohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlenstoffeliminierung; (2) der Verkauf von Bioholzkohle, die mit Geräten zur Kohlenstoffeliminierung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

Kontakt

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel. (860) 577-2080

Web: bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebs- oder Partnerschaftsmöglichkeiten:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der es tätig ist, beruhen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Aussichten für die Weiterentwicklung jeglicher der aktuellen oder zukünftigen Projekte des Unternehmens, finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; den negativen Cashflow; dass die Finanzlage und die Betriebsergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen; die Erwartung, in Zukunft Verluste zu machen und niemals profitabel zu werden; den Bedarf an zusätzlichem Kapital, um den Betrieb fortzuführen; die Abhängigkeit von Drittanbietern von Dienstleistungen; den starken Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie; technologische Veränderungen in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können; Angebot und Nachfrage für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen; und andere Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens, einschließlich seiner Annual Information, beschrieben sind, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für seine Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

