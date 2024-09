BluSky Carbon unterzeichnet Kaufvereinbarung für Biokohle im Wert von 105 Millionen USD

– Zehn-Jahres-Vertrag für Bodenverbesserungsmittel für die Landwirtschaft im Süden der USA

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / IRW-Press / 24. September 2024 / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTC: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für den Kohlendioxidabbau, gibt mit großer Freude bekannt, dass es eine Kaufvereinbarung (Abnahmevertrag) mit einem Käufer in den USA (Käufer) abgeschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung verpflichtet sich das Unternehmen zur Lieferung und der Käufer zur Abnahme von bis zu 382.213 Tonnen Biokohle über einen Zeitraum von zehn Jahren, wobei im Wesentlichen der nachstehende Zeitplan und die nachstehenden Preiskonditionen gelten:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76940/BluSky_240924_DEPRcom.001.png

Tabelle 1 (links) Die von BluSky Carbon im 1. Jahr erzielten monatlich ansteigenden Umsätze aus dem Verkauf von Biokohle.

Tabelle 2 (rechts) Die von BluSky Carbon in den Jahren 2 bis 10 erzielten Monatsumsätze aus dem Verkauf von Biokohle.

Alle Währungen sind in US-Dollar ausgewiesen. 60 Tage netto. Lieferung: FOB Produktionsstandort BluSky.

(per 24. September 2024)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76940/BluSky_240924_DEPRcom.002.png

Tabelle 3: Die von BluSky Carbon in den Jahren 1 bis 10 erzielten Jahresumsätze aus dem Verkauf von Biokohle. (per 24. September 2024)

Der für die Lieferungen vertraglich vorgesehene Zeitplan (siehe vorstehende Tabellen 1 bis 3) zielt darauf ab, im ersten Betriebsjahr eine Anfangsmenge von rund 22.200 Short Tons Die Short Ton ist eine Maßeinheit, die 2.000 Pfund (907,18 kg) entspricht. Sie wird üblicherweise in den Vereinigten Staaten verwendet, wo sie nur als Tonne bezeichnet wird.

zu erreichen, die in der verbleibenden Vertragslaufzeit auf etwa 40.000 Tonnen pro Jahr ansteigen wird. Die Biokohle wird im Ist-Zustand geliefert. Der Feuchtigkeitsgehalt wird bei Auslieferung mit einem Analysezertifikat (Certificate of Analysis/CoA) verifiziert. Auf Grundlage eines ausgehandelten Preises von zweihundertfünfundsiebzig Dollar (275 USD) pro Tonne beläuft sich der Verkaufswert laut Vereinbarung auf etwa 105 Mio. USD.

Biokohle bzw. Pflanzenkohle ist schwarzes kohlenstoffreiches Material, das aus Biomasse (z. B. Hackschnitzel, Pflanzenresten, Gülle oder anderen landwirtschaftlichen Abfallprodukten) hergestellt wird, um den Kohlenstoff der Biomasse in eine stabilere Form zu überführen (Kohlenstoffbindung bzw. Kohlenstoffsequestrierung). www.ars.usda.gov/midwest-area/stpaul/swmr/people/kurt-spokas/biochar/

Sie kann über lange Zeiträume im Boden in verschiedenen Tiefen verbleiben, in der Regel Tausende von Jahren. Biokohle wird durch Erhitzen von kohlenstoffreicher Biomasse oder Abfallstoffen im Zuge der Pyrolyse hergestellt. Bei der Pyrolyse kommt es zur thermischen und chemischen Zersetzung von Biomasse bei begrenzter oder fehlender Sauerstoffzufuhr, in der Regel bei Temperaturen zwischen 300°C und 1000°C. Biokohle kann als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt werden, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens aufzuwerten, das Wasserrückhaltevermögen zu erhöhen und Kohlenstoff zu binden. Sie trägt außerdem zur Abschwächung des Klimawandels bei, indem sie den Kohlenstoff im Boden für Tausende von Jahren stabilisiert und so verhindert, dass er als Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt. Im Hinblick auf die Steigerung von Ernteerträgen, die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und die Verringerung der Umweltverschmutzung gilt Biokohle als äußerst vielversprechend, da sie Nährstoffe zurückhält und die Treibhausgasemissionen minimiert. edis.ifas.ufl.edu/publication/SS585

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die geplanten Liefermengen an Biokohle über das 1. Jahr hinaus nur dann eingehalten werden können, wenn die Beschaffung und Inbetriebnahme von zwei (2) zusätzlichen Vulcan Heavy-Biomasse-Pyrolyse-Systemen (Vulcan Heavy-System) sichergestellt ist. Das Unternehmen geht davon aus, dass jedes Vulcan Heavy-System rund 3 Mio. USD kosten wird und die Herstellung und Lieferung zum Einsatzort bis zu neun Monate beansprucht. Ob BluSky, ein Vulcan Heavy-System in Betrieb zu nehmen kann, hängt davon ab, ob das Unternehmen in der Lage ist, eine Finanzierung zu annehmbaren Bedingungen sicherzustellen. Dies kann allerdings nicht garantiert werden. Gegenwärtig geht das Unternehmen davon aus, dass es in der Lage sein wird, 15.000 Tonnen pro Jahr zu produzieren (vereinbarungsgemäß entspricht das einem Verkaufswert von rund 4 Mio. USD), sobald der Ausbau seiner Kiloplex-Anlage samt Tests und Optimierung des Vulcan Heavy-Systems abgeschlossen ist.

Das Unternehmen weist ferner darauf hin, dass, wenn eine der beiden Vertragsparteien die Bedingungen dieser Vereinbarung nicht erfüllt, die jeweils andere Partei einen solchen Vertragsbruch schriftlich anzeigen kann; wenn die säumige Partei den Vertragsbruch nicht innerhalb von neunzig (90) Tagen behebt, kann die Vereinbarung aus wichtigem Grund beendet werden. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass im Falle einer Kürzung der Kongressmittel für das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten (USDA) im Vergleich zu den Mitteln, die dem USDA im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt werden, jede Partei das Recht hat, von der jeweils anderen Partei zu verlangen, dass sie nach Treu und Glauben in Verhandlungen zur Anpassung des Preises und der wesentlichen Bedingungen dieser Vereinbarung eintritt; falls die entsprechenden Bedingungen nicht neu ausgehandelt werden können, endet die Vereinbarung, ohne dass eine der beiden Parteien weitere Verpflichtungen oder Haftungen eingeht.

Die Vereinbarung wurde mit Unterstützung von Emlia Partners (Emlia) geschlossen. Emlia ist eine Firma, die spezialisierte Beratungsdienste sowie ein umfangreiches Netzwerk von Brokern und Entwicklern bereitstellt, um den Zugang zu Projektfinanzierungsmöglichkeiten mit Schwerpunkt auf Biokohle-Lösungen für landwirtschaftliche Unternehmen zu erleichtern.

John Harty, Managing Director von Emlia Partners, erklärt: Die inhärenten Eigenschaften von Biokohle sind für den Aufbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung, denn sie bieten langfristige Umweltvorteile und ermöglichen gleichzeitig eine Kohlenstoffbindung. Die Vereinbarung ist ein Beweis für die Innovationskraft und Führungskompetenz von BluSky und macht das Unternehmen zu einem Vorreiter bei der Biokohleherstellung und beim Kohlendioxidabbau. Wir sind stolz darauf, mit dem Team von BluSky zusammenzuarbeiten.

Will Hessert, CEO von BluSky, meint dazu: Dieser Abnahmevertrag sichert BluSky eine zunehmend bedeutungsvolle Rolle im immer wichtiger werdenden Segment des Kohlenstoffabbaus. Wie in jedem aufstrebenden Sektor kommt noch eine Menge Arbeit auf uns zu. Im operativen Bereich sind viele der Schlüsselkomponenten bereits vorhanden, wie etwa unsere erste großtechnische Biomasse-Pyrolyse-Anlage Vulcan Heavy. Dieses System befindet sich derzeit in der Aufbau- und Testphase. Der Vulcan Heavy ist als kostensparendes Modul konzipiert, das industrielle Mengen von Biokohle produzieren kann. Wir haben BluSky Carbon gegründet, um Gigatonnen von Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, dem noch viele weitere Schritte folgen sollen.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Bioholzkohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlenstoffeliminierung; (2) der Verkauf von Bioholzkohle, die mit Geräten zur Kohlenstoffeliminierung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

FÜR DAS UNTERNEHMEN

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel. (860) 577-2080

Web: bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebs- oder Partnerschaftsmöglichkeiten:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky basieren. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem: die voraussichtliche Laufzeit der Vereinbarung; dass der Vertragspartner seine Verpflichtungen erfüllen wird; dass das Unternehmen bei der Skalierung seines Betriebs erfolgreich sein wird, was unter anderem den Erwerb mehrerer Vulcan Heavy-Maschinen erfordert; dass das Unternehmen den Ausbau seiner Kiloplex-Anlage, einschließlich der Prüfung und Optimierung seines Vulcan Heavy-Systems, erfolgreich abschließen wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die für die Skalierung seines Betriebs erforderlichen Finanzierungen abzuschließen; und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu erfüllen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Aufrechterhaltung der behördlichen Anforderungen; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von den Wettbewerbern angebotenen Produkte und Technologien; der Aufbau und die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Dienstleistern und anderen Dritten; das anhaltende Wachstum der Kohlenstoffabscheidungstechnologiebranche und die positive öffentliche Meinung in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidungstechnologiebranche.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; den negativen Cashflow; dass die Finanzlage und die Betriebsergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen; die Erwartung, in Zukunft Verluste zu machen und niemals profitabel zu werden; den Bedarf an zusätzlichem Kapital, um den Betrieb fortzuführen; die Abhängigkeit von Drittanbietern von Dienstleistungen; den starken Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie; technologische Veränderungen in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können; Angebot und Nachfrage für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen; und andere Risikofaktoren, die im geänderten Prospekt beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen und die Risikofaktoren, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 27. Mai 2024 in der durch die Änderung Nr. 1 vom 11. Juni 2024 geänderten Fassung beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen, der auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BluSky Carbon Inc.

William Hessert

214-257 12th Street E

V7L 2J8 North Vancouver, BC

Kanada

email : info@bluskycarbon.com

Pressekontakt:

BluSky Carbon Inc.

William Hessert

214-257 12th Street E

V7L 2J8 North Vancouver, BC

email : info@bluskycarbon.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Staige One AG: Kapitalerhöhung bereits zu zwei Dritteln durch Bezug und Überbezug der Altaktionäre gezeichnet Christian Varga analysiert: Gründe für den Erwerb einer Eigentumswohnung in der Schweiz