BluSky Carbon veröffentlicht Unternehmens-Update

Sondierung von Geschäftschancen mit Megatonnen-Potenzial und geplante Teilnahme an wichtigen Branchenveranstaltungen

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BC / 31. Juli 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für den Kohlendioxidabbau (CDR), freut sich, einen kurzen Überblick über seine aktuellen und bevorstehenden Aktivitäten zu geben.

Wichtige Eckdaten

– Beratungsleistungen für einen aufstrebenden Produzenten von Pflanzenkohle (Biokohle) mit Sitz in Texas.

– Save the date: BluSky plant seine Teilnahme an führenden Veranstaltungen für den CO2-Abbau, die im Herbst 2024 stattfinden.

– Das Unternehmen veröffentlicht ein Unternehmens-Video, in dem es sein Leistungsspektrum sowie seine Benefits und Features präsentiert.

Wie bereits im Prospekt vom 27. Mai 2024 (in der geänderten Fassung mit Ergänzung Nr. 1 vom 11. Juni 2024, nachzulesen im Unternehmensprofil auf SEDAR+) erwähnt wurde, hat BluSky eine Vereinbarung mit der texanischen Firma Red Mountain Biochar LLC (Red Mountain) getroffen, welche die Erbringung von Beratungsleistungen und fachlichen Leistungen durch BluSky im Hinblick auf die Errichtung einer Pyrolyseanlage vorsieht. Die entsprechenden Leistungen sollen in einer von Red Mountain an BluSky zu übergebenden Arbeitsbeschreibung (SOW) festgelegt werden.

Das Unternehmen gibt mit Freude bekannt, dass Red Mountain mehrere Anlagen im Süden der Vereinigten Staaten ermittelt hat, die über den Zugang zu bzw. die Fertigkeiten zur Verarbeitung von Holzspänen verfügen; beides ist für die Errichtung und den Betrieb einer Pyrolyseanlage am selben Standort essentiell.

Das Unternehmen hat zwar noch keine SOW von Red Mountain erhalten, aber die Nennung potenzieller Standorte ist bereits ein wesentlicher Meilenstein. Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass Bill Wyatt, der CEO von Red Mountain, seine jahrzehntelange Erfahrung in der Holzwirtschaft in den Pflanzenkohlesektor einbringt. Er hatte die Leitung von forstwirtschaftlichen Betrieben und die Aufsicht über den Holzvertrieb inne und war als Produktionsleiter für einen der größten Baustoffhersteller in Nordamerika tätig. Das Unternehmen wird in weiterer Folge laufend über die Zusammenarbeit mit Red Mountain berichten.

Save The Date

Das BluSky-Team setzt sich natürlich für die kontinuierliche Aufklärung über den Kohlenstoffabbau und generell für das Wachstum des CDR-Sektors ein. Aus diesem Grund unterstützt das Unternehmen einflussreiche Branchenveranstaltungen wie den bevorstehenden Carbon Unbound European Business Summit am 11. und 12. September in London (Vereinigtes Königreich) und den West Coast CDR Business Summit, der am 24. und 25. Oktober in San Francisco stattfindet. Diese Gipfeltreffen bilden ein Forum für den Austausch zwischen Wirtschaftspionieren, CDR-Experten, Investoren, Käufern, innovativen Wissenschaftlern und einflussreichen Politikern, die dort über die Zukunft des Kohlendioxidabbaus im Streben nach Klimastabilität diskutieren. BluSky plant, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, und freut sich darauf, neue Kontakte zu Branchenführern und interessierten Investoren zu knüpfen bzw. bestehende Kontakte zu erneuern. Für nähere Informationen zu unserem Terminplan und unserer Verfügbarkeit während dieser Veranstaltungen, kontaktieren Sie uns bitte direkt unter info@bluskycarbon.com.

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung in London (Vereinigtes Königreich) finden Sie unter www.carbonunboundeurope.com/ und zur Veranstaltung in San Francisco unter www.carbonunboundwestcoast.com/.

Im Rahmen seiner Berichterstattung gibt das Unternehmen außerdem bekannt, dass es zuletzt ein kurzes Unternehmensvideo fertiggestellt hat, in dem die Herausforderungen des Marktes für den Kohlendioxidabbau sowie einige der Technologien und Strategien, die BluSky als Lösungen im Rahmen seiner Mission zur Eindämmung des Klimawandels vorantreibt, angesprochen werden. Das Video finden Sie unter diesem Link.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Bioholzkohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlenstoffeliminierung; (2) der Verkauf von Bioholzkohle, die mit Geräten zur Kohlenstoffeliminierung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Börsensymbol BSKY und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter dem Börsensymbol QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite bluskycarbon.com/, sehen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

FÜR DAS UNTERNEHMEN

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel. (860) 577-2080

Web: bluskycarbon.com/

E-Mail. info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebs- oder Partnerschaftsmöglichkeiten:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Die CSE und ihr Information Service Provider haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, basieren. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem: der Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens; die Volatilität der Kapitalmärkte; das Ausbleiben von Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen; Wettbewerb; Cyber-Sicherheitsbedrohungen; Gesetzesänderungen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens; Erwartungen in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben und Betrieb; Bargeldbedarf und Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht, das Geschäft und den Betrieb auszubauen; die Abhängigkeit von Sekundärindustrien; künftige Produktionskosten und -kapazitäten; dass die verfügbaren Mittel zur Deckung der Ausgaben ausreichen werden; und andere zukunftsgerichtete Aussagen, die im Abschnitt Caution Regarding Forward-Looking Statements im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 27. Mai 2024, in der durch die Aenderung Nr. 1 vom 11. Juni 2024 geänderten Fassung (der geänderte Prospekt), der auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Aufrechterhaltung der behördlichen Anforderungen; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von den Wettbewerbern angebotenen Produkte und Technologien; der Aufbau und die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Dienstleistern und anderen Dritten; das anhaltende Wachstum der Kohlenstoffabscheidungstechnologiebranche und die positive öffentliche Meinung in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidungstechnologiebranche.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; den negativen Cashflow; dass die Finanzlage und die Betriebsergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen; die Erwartung, in Zukunft Verluste zu machen und niemals profitabel zu werden; den Bedarf an zusätzlichem Kapital, um den Betrieb fortzuführen; die Abhängigkeit von Drittanbietern von Dienstleistungen; den starken Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie; technologische Veränderungen in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können; Angebot und Nachfrage für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen; und andere Risikofaktoren, die im geänderten Prospekt beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BluSky Carbon Inc.

William Hessert

214-257 12th Street E

V7L 2J8 North Vancouver, BC

Kanada

email : info@bluskycarbon.com

Pressekontakt:

BluSky Carbon Inc.

William Hessert

214-257 12th Street E

V7L 2J8 North Vancouver, BC

email : info@bluskycarbon.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jörg Döring Kobrea beginnt mit Schürfgrabungen im Projekt Upland Copper