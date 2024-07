Notierung von BluSky Carbon an der Frankfurter Wertpapierbörse soll Marktpräsenz, Engagement und Wachstum steigern

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 17. Juli 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien zur Emissionsbeseitigung, freut sich, seinen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

BluSky gibt heute bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens ab sofort an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenticker QE4 (Wertpapierkennnummer A401NM) gehandelt werden. Die von der Deutsche Börse AG geleitete Frankfurter Wertpapierbörse (Frankfurter Wertpapierbörse – FWB) ist eine der weltweit größten Plattformen für den Wertpapierhandel und die größte der acht Börsen in Deutschland. Die Börsennotierung von BluSky in Frankfurt soll den Handel mit den Aktien des Unternehmens für europäische und internationale Anleger vereinfachen. Der Handel der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsenkürzel BSKY bleibt weiterhin aufrecht.

Herr Will Hessert, der CEO des Unternehmens, erklärt: Wir freuen uns sehr über unseren Einstieg in den deutschen Börsenmarkt. Deutschland ist die Heimat vieler Pioniere auf dem Gebiet der Umwelttechnik, renommierter Ingenieure und erfahrener Marktteilnehmer. Wir sind überzeugt, dass die deutschen Anleger unser ambitioniertes Geschäftsmodell zu schätzen wissen, das darauf abzielt, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – wo er auch hingehört! Wir sind zuversichtlich, dass wir bei diesem dynamischen europäischen Publikum Interesse und Anlagebereitschaft wecken und unseren Shareholder Value stärken können.

Nach Meinung von Wissenschaftlern könnten 950 Millionen Hektar (2,3 Milliarden Acres) neuer Waldflächen dazu beitragen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2050 auf einen Wert von 1,5 Grad Celsius (2,7 Grad Fahrenheit) über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. climate.nasa.gov/news/2927/examining-the-viability-of-planting-trees-to-help-mitigate-climate-change

Für diese einmalige Lösung müsste man eine Fläche von der Größe der Vereinigten Staaten und Kanadas zusammen (1 bis 2 Milliarden Hektar) wiederaufforsten, und bei einer voraussichtlichen Eliminierungsrate von 5 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr könnte es zwischen eintausend und zweitausend Jahre dauern, bis dieses Niveau erreicht ist. cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-018-0110-8

Als Alternative dazu arbeitet BluSky derzeit an der Massenfertigung von Geräten, mit denen täglich 67,5 Tonnen CO2 beseitigt werden sollen. Sobald die Biomasse-Pyrolysetechnik Vulcan in Betrieb ist, sollen stündlich 5 Tonnen Bioabfall zu Bioholzkohle und Bioenergie umgewandelt werden; der modulare Aufbau und die technische Planung für eine bessere Skalierbarkeit sind bereits weit fortgeschritten.

Sobald die Anlage voll funktionsfähig und mit dem in Entwicklung befindlichen Kohlenstoffmineralisierungssystem Medusa Die Medusa-Technologie kann entweder als eigenständige Lösung oder als Teil eines mehrstufigen integrierten und skalierbaren Systems zum Einsatz kommen.

und dem Direktluftabscheidungssystem Kronos Die Kronos-Technologie kann entweder als eigenständige Lösung oder als Teil eines mehrstufigen integrierten und skalierbaren Systems zum Einsatz kommen.

verbunden ist, wird die Vulcan-Technologie voraussichtlich einen Großteil der benötigten Energie für den geschätzten anfänglichen Betriebsbedarf liefern, der auf die Beseitigung von 40.000 Tonnen CO2 pro Jahr abzielt, so CEO Hessert. BluSky Carbon wurde mit dem Ziel gegründet, jedes Jahr ganze Gigatonnen (Milliarden von Tonnen) von CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Um diese Größenordnung zu erreichen, ist der logischste Ansatz der, beim Einsatz von CDR-Lösungen auf eine optimale Kapitaleffizienz zu setzen. Wir sind der Ansicht, dass unser hybrider Ansatz zu den besseren Varianten zählt, um dieses Ziel zu erreichen. Natürlich schauen wir immer voraus und trachten danach, unsere Investitionen dadurch schützen, dass wir für viele wesentliche Aspekte unserer Systeme internationale Patente anmelden.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Bioholzkohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlenstoffeliminierung; (2) der Verkauf von Bioholzkohle, die mit Geräten zur Kohlenstoffeliminierung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert an der kanadischen CSE, seine Stammaktien werden unter dem Börsensymbol BSKY gehandelt und die öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite bluskycarbon.com/ und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

FÜR DAS UNTERNEHMEN

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel. (860) 577-2080

Web: bluskycarbon.com/

E-Mail. info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebs- oder Partnerschaftsmöglichkeiten:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Die CSE und ihr Information Service Provider haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, basieren. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem: der Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens; die Volatilität der Kapitalmärkte; das Ausbleiben von Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen; Wettbewerb; Cyber-Sicherheitsbedrohungen; Gesetzesänderungen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens; Erwartungen in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben und Betrieb; Bargeldbedarf und Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht, das Geschäft und den Betrieb auszubauen; die Abhängigkeit von Sekundärindustrien; künftige Produktionskosten und -kapazitäten; dass die verfügbaren Mittel zur Deckung der Ausgaben ausreichen werden; und andere zukunftsgerichtete Aussagen, die im Abschnitt Caution Regarding Forward-Looking Statements im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 27. Mai 2024, in der durch die Aenderung Nr. 1 vom 11. Juni 2024 geänderten Fassung (der geänderte Prospekt), der auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Aufrechterhaltung der behördlichen Anforderungen; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von den Wettbewerbern angebotenen Produkte und Technologien; der Aufbau und die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Dienstleistern und anderen Dritten; das anhaltende Wachstum der Kohlenstoffabscheidungstechnologiebranche und die positive öffentliche Meinung in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidungstechnologiebranche.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; den negativen Cashflow; dass die Finanzlage und die Betriebsergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen; die Erwartung, in Zukunft Verluste zu machen und niemals profitabel zu werden; den Bedarf an zusätzlichem Kapital, um den Betrieb fortzuführen; die Abhängigkeit von Drittanbietern von Dienstleistungen; den starken Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie; technologische Veränderungen in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können; Angebot und Nachfrage für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen; und andere Risikofaktoren, die im geänderten Prospekt beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

