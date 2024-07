Osisko und Franco-Nevada erwerben einen Gold-Stream auf dem Kupfer-Gold-Projekt Cascabel von SolGold

Montréal, 15. Juli 2024 – Osisko Gold Royalties Ltd (das Unternehmen oder Osisko – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Osisko Bermuda Limited (OBL), in Partnerschaft mit Franco-Nevada (Barbados) Corporation (FNB), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) (FNV: TSX & NYSE) einen endgültigen Kauf- und Verkaufsvertrag (Gold) (der Gold-Stream) mit SolGold plc und einigen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften (zusammen SolGold) (SOLG: LSE & TSX) abgeschlossen hat, der sich auf die Goldproduktion von SolGolds 100%igem Kupfer-Gold-Projekt Cascabel in Ecuador (das Projekt oder Cascabel) bezieht. Osisko hält auch eine 0,6%ige NSR-Royalty auf Cascabel, die es 2022 von SolGold erworben hat.

Gemäß den Bedingungen des Gold-Streams werden OBL und FNB (zusammen die Stream-Käufer) erste Einzahlungen in Höhe von insgesamt 100 Millionen USD in drei gleichen Tranchen an SolGold leisten, um die Kosten für die Bauvorbereitung des Projekts zu finanzieren (die Bauvorbereitungseinzahlung). Die erste Tranche der Bauvorbereitungseinzahlung wird bei Abschluss gezahlt, wobei die beiden folgenden Tranchen vom Erreichen wichtiger Entwicklungsmeilensteine abhängen.

Danach werden die Stream-Käufer zusätzliche Einzahlungen in Höhe von insgesamt 650 Mio. USD an SolGold leisten, um die Baukosten zu finanzieren, sobald das Projekt vollständig finanziert und das Risiko weiter gesenkt ist (die Baueinzahlung und zusammen mit der Bauvorbereitungseinzahlung die Einzahlung). OBL wird 30 % der Einzahlung im Tausch gegen eine 30%ige Beteiligung am Gold-Stream bereitstellen und FNB wird 70 % der Einzahlung im Tausch gegen eine 70%ige Beteiligung am Gold-Stream bereitstellen.

Jason Attew, President & CEO von Osisko, kommentierte: Cascabel ist ein Kupfer-Gold-Projekt von Weltklasse, das das Potenzial hat, eine Mine für mehrere Generationen zu werden. SolGolds Fokus auf eine nachhaltige Entwicklung hat zu einer sehr starken Unterstützung durch die Regierung Ecuadors und die lokalen Gemeinden in der Nähe des Projekts geführt. Diese neue Stream-Investition, die Osiskos bestehende Royalties auf Cascabel ergänzt, stärkt Osiskos führendes Wachstumsprofil bei einer attraktiven Rendite. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Franco-Nevada, um SolGold und die Entwicklung dieses außergewöhnlichen Projekts weiterhin zu unterstützen.

INVESTITIONS-HIGHLIGHTS

– Verstärktes Engagement in einem langlebigen Tier-1 Siehe SolGolds Pressemitteilung mit dem Titel Key Financial Developments vom 14. Mai 2024 verfügbar unter SolGolds SEDAR+ Profil bei www.sedarplus.ca.

Kupfer-Gold-Projekt

o Cascabel ist eine der bedeutendsten Kupfer-Gold-Entdeckungen der jüngeren Geschichte und eines der wenigen Projekte mit langer Lebensdauer und hoher Produktion, das sich derzeit nicht im Besitz eines großen Bergbauunternehmens befindet.

o Die Vormachbarkeitsstudie 2024 für die Alpala-Lagerstätte des Projekts (die PFS 2024) schätzt die Gesamtproduktion über eine anfängliche Minenlebensdauer von 28 Jahren auf 2,9 Millionen Tonnen Kupfer, 6,9 Millionen Unzen Gold und 18,4 Millionen Unzen Silber bei nachhaltigen Gesamtkosten von 0,69 USD pro Pfund Kupfer, womit das Projekt im ersten Quartil der weltweiten Kupferminenkostenkurve liegt.

o Der am 5. Juni 2024 mit der ecuadorianischen Regierung unterzeichnete Abbauvertrag legt den steuerlichen und rechtlichen Rahmen für die Entwicklung von Cascabel fest.

o SolGold hat ein starkes Engagement für verantwortungsvolle und nachhaltige Betriebspraktiken gezeigt, mit dem Ziel, eine der Kupferminen mit dem niedrigsten Kohlenstoff-Fußabdruck weltweit zu errichten.

– Potenzial, die Lebensdauer der Mine durch bergwerksnahe Exploration wesentlich zu verlängern

o Die anfängliche Lebensdauer der Mine von 28 Jahren, die in der PFS von 2024 skizziert wurde, berücksichtigt nur den Abbau von 18 % der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen der Lagerstätte Alpala.

o Es gibt zahlreiche regionale Explorationsziele, die ähnliche geophysikalische und geochemische Eigenschaften aufweisen wie die bekannten mineralisierten Porphyr-Cluster von Cascabel.

o Die Lagerstätte Tandayama-America, die sich nur 3 km nördlich der Lagerstätte Alpala befindet, hat das Potenzial, im Tagebau abgebaut zu werden, und könnte zusätzliches Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage und Flexibilität bei der Projektentwicklung bieten.

– Robuster Gold-Stream mit schrittweiser Investition im Zuge des Projektfortschritts

o Basierend auf der PFS 2024 wird erwartet, dass die jährlichen Lieferungen an OBL über die anfängliche 28-jährige Lebensdauer der Mine durchschnittlich etwa 12.000 Unzen Goldäquivalent (GEOs) betragen werden, einschließlich eines Durchschnitts von etwa 23.000 GEOs pro Jahr in den ersten 10 Jahren.

o Die Investition von OBL ist gestaffelt und basiert auf dem Erreichen wichtiger Entwicklungsmeilensteine, wobei 30 Mio. USD vor dem Bau zur Verfügung stehen und der Restbetrag für den Bau verfügbar ist, sobald das Projekt weiter abgewickelt und vollständig finanziert ist.

o Der Gold-Stream umfasst Anpassungsmechanismen, um die Wirtschaftlichkeit für die Stream-Käufer zu wahren, falls sich der Umfang des Projekts oder der Zeitplan für die Entwicklung ändern sollten.

STREAM-DETAILS (ZURECHENBAR ZU OBL)

– Bauvorbereitungseinzahlung: OBL wird eine erste Bareinzahlung in Höhe von insgesamt 30 Millionen USD an SolGold leisten, um die Kosten vor dem Bau des Projekts zu finanzieren, einschließlich:

o 10 Millionen USD bei Abschluss; und

o zwei weitere gestaffelte Einzahlungen von jeweils 10 Millionen USD, vorbehaltlich der Erreichung wichtiger Entwicklungsmeilensteine und anderer aufschiebender Bedingungen.

– Baueinzahlung: OBL wird SolGold zusätzliche Einzahlungen in Höhe von insgesamt 195 Millionen USD zur Verfügung stellen, um die Baukosten des Projekts zu finanzieren, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, einschließlich der Unterzeichnung eines Investitionsschutzabkommens durch SolGold mit der Regierung von Ecuador in Bezug auf den Bau und die Entwicklung des Projekts, des Erhalts aller wesentlichen Genehmigungen, einer vom Board genehmigten Bauentscheidung und der Verfügbarkeit des Restbetrags der Baufinanzierung.

– Streamed-Metall: OBL wird raffiniertes Gold in Höhe von 6 % des im Projekt produzierten Goldes kaufen, bis 225.000 Unzen Gold an OBL geliefert wurden, und danach 3,6 % für die restliche Lebensdauer der Mine. SolGold schätzt, dass während der anfänglichen 28-jährigen Lebensdauer der Mine im Durchschnitt etwa 253.000 Unzen Gold pro Jahr produziert werden, einschließlich eines Durchschnitts von etwa 392.000 Unzen pro Jahr in den ersten 10 Jahren.

– Produktionszahlungen: OBL wird fortlaufend Barzahlungen für geliefertes raffiniertes Gold in Höhe von 20 % des Spotpreises für Gold zum Zeitpunkt der Lieferung leisten.

– Kontrollwechsel bei SolGold: im Falle eines Kontrollwechsels bei SolGold:

o haben die Stream-Käufer die Möglichkeit, den Gold-Stream zu beenden und die Rückzahlung der bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Anzahlung zuzüglich einer Rendite zu erhalten (die Käufer-Kündigungsoption); oder

o wenn die Käufers-Kündigungsoption nicht ausgeübt wird, dann:

§ vor dem dritten Jahrestag des Abschlusses, hat ein Erwerber von SolGold das einmalige Recht, 50 % des Gold-Streams zurückzukaufen; oder

§ nach dem dritten Jahrestag des Abschlusses, aber vor dem fünften Jahrestag des Abschlusses, hat ein Erwerber von SolGold das einmalige Recht, 33 % des Gold-Streams zurückzukaufen,

in jedem Fall für eine einmalige Zahlung von Gold in Höhe von 50 % oder 33 % (je nach Fall) des dann vorgeschossenen Betrages der Einzahlung zuzüglich eines Betrages, der einem internen Zinsfuß von 15 % auf den zurückgekauften Teil der Einzahlung entspricht, sowie einer Gebühr für den Kontrollwechsel.

– andere Erwägungen:

o OBL hat zugestimmt, Mittel zur Unterstützung von Umwelt- und Sozialinitiativen bereitzustellen, die von SolGold in Bezug auf das Projekt vorangetrieben werden.

o Der Gold Stream bezieht sich auf die Produktion der gesamten Cascabel-Konzession sowie auf die Produktion anderer Liegenschaften von SolGold, die in der Cascabel-Anlage und den dazugehörigen Einrichtungen verarbeitet werden.

o SolGold hat den Stream-Käufern ein Vorkaufsrecht in Bezug auf den Verkauf oder die Übertragung von Royalties, Streams oder ähnlichen Beteiligungen am Projekt eingeräumt.

o SolGold und einige seiner Tochtergesellschaften haben den Stream-Käufern Unternehmensgarantien und Sicherheiten für ihre Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Projekt gewährt.

ÜBERSICHT ÜBER DAS PROJEKT CASCABEL

Cascabel beherbergt eine der größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Mineralressourcen der Welt. Das Projekt befindet sich in der Provinz Imbabura im Norden Ecuadors, etwa 100 Kilometer (km) nördlich der Hauptstadt Quito und 50 km nordnordwestlich der Provinzhauptstadt Ibarra, und liegt in der Nähe von Strom- und Wasserversorgung sowie Tiefseehäfen.

Bei Cascabel wurden bisher drei bedeutende Lagerstätten identifiziert, nämlich die Porphyr-Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Alpala, die Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte Tandayama-America und die Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte Aguinaga. Diese mineralisierten Systeme befinden sich innerhalb des Anden-Porphyr-Gürtels, der sich vom südlichen Chile über Ecuador und Kolumbien bis nach Panama erstreckt. Der Anden-Porphyr-Gürtel beherbergt die größten Kupferkonzentrationen der Welt, darunter zahlreiche Lagerstätten mit aktivem Bergbau.

Im März 2024 veröffentlichte SolGold die Ergebnisse der PFS 2024 für die Lagerstätte Alpala bei Cascabel. Die PFS 2024 skizzierte eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 28 Jahren, basierend auf dem Abbau von nur 18 % der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen von Alpala. Die PFS 2024 sieht die schrittweise Entwicklung einer Untertagemine vor, die mit dem Pfeiler-Bruch-Verfahren abgebaut wird. Die angestrebte Abbaurate in der ersten Phase wird auf etwa 12 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt, wobei die Produktion im sechsten Jahr der Lebensdauer der Mine auf 24 Millionen Tonnen pro Jahr steigen soll. Das vorgeschlagene Prozessfließbild beinhaltet einen konventionellen Kupfer-Gold-Flotationsprozess, der aus einer einzelnen Vorstufe und einem mehrstufigen Reinigungskreislauf besteht, um ein sauberes Kupfer-Gold-Silber-Konzentrat zu produzieren. Während der derzeitigen Lebensdauer der Mine wird die Anlage voraussichtlich 2,9 Millionen Tonnen Kupfer, 6,9 Millionen Unzen Gold und 18,4 Millionen Unzen Silber produzieren.

Im Juni 2024 gab SolGold die Unterzeichnung des Abbauvertrags für Cascabel mit der Regierung von Ecuador bekannt. Der Abbauvertrag und die bestehenden Gesetze und Vorschriften legen die rechtlichen und finanziellen Bedingungen fest, die für die Entwicklung des Projekts erforderlich sind.

SolGold hat beträchtliche Anstrengungen unternommen, um Umweltstudien durchzuführen und die Gemeinden einzubinden, um das Projekt voranzubringen. Es wurden mehrere Umweltstudien in Auftrag gegeben, um die zukünftigen Genehmigungen für die Minenerschließung und die Einreichung einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung zu unterstützen. Es wird erwartet, dass Cascabel der ecuadorianischen Wirtschaft und den lokalen Gemeinden durch erhebliche Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und nachhaltiges Wachstum langfristig erhebliche Vorteile bringen wird.

Weitere Informationen finden Sie in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten von SolGold, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden.

Über SolGold plc

SolGold ist ein führendes Rohstoffunternehmen, das sich auf die Entdeckung, Abgrenzung und Entwicklung von Weltklasse-Kupfer- und Goldlagerstätten konzentriert. SolGold arbeitet mit Transparenz und in Übereinstimmung mit internationalen Best Practices. SolGold ist bestrebt, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig den betroffenen Gemeinden wirtschaftliche und soziale Vorteile zu verschaffen, einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz zu fördern und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite von SolGold unter solgold.com.au/.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen mit Schwerpunkt auf Nord-, Mittel- und Südamerika, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 185 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf dem kanadischen Malartic Complex, der eine der größten Goldminen Kanadas beherbergt, getragen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting

Vice President, Capital Markets

Tel: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vice President, Sustainability and Communications

Tel: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt und die sich insbesondere auf zukünftige Ereignisse beziehen, insbesondere darauf, dass das Projekt das Potenzial hat, zu einer Mehrgenerationenmine zu werden und attraktive Renditen zu erwirtschaften, dass das Projekt weiterhin in Übereinstimmung mit der PFS 2024 entwickelt wird, dass die Hypothese und die Schlussfolgerung der PFS 2024 durch zusätzliche technische Studien bestätigt werden, dass nachhaltige Abbaupraktiken auf dem Projekt umgesetzt werden, dass die regionale Exploration erfolgreich sein wird und dass zusätzliche Lagerstätten gefunden werden oder zusätzliches Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage liefern werden, dass die erwarteten Lieferungen an OBL erfüllt werden, dass alle Bedingungen für die Freigabe aller Tranchen der Einzahlung erfüllt werden, das Eintreten eines Kontrollwechsels bei SolGold, dass das Vorkaufsrecht, das SolGold dem Käufer eingeräumt hat, jemals ausgeübt wird, dass die erwarteten Vorteile des Projekts für die ecuadorianische Wirtschaft eintreten werden, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbauliegenschaften, auf die Osisko Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen hat, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, Buchwert von Vermögenswerten, die Fähigkeit, weiterhin eine Dividende zu zahlen, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, die zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währungsmärkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich Daten in Tabellen), die sich auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Osisko liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen Osisko eine Royalty, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) die Betreiber der Liegenschaften, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede in der Produktionsrate und im Zeitplan gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede in der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Abbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken; (g) dass weitere technische Studien wesentlich von der PFS 2024 abweichen; (ii) im Hinblick auf externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die für die Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen im Besitz von Osisko ausschlaggebend sind, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik; Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Liegenschaften befinden, an denen Osisko eine Royalty-, Stream- oder sonstige Beteiligung hält oder über die sie gehalten werden, (d) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, (e) die Reaktionen der jeweiligen Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen eines solchen Ausbruchs auf das Geschäft, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko;(iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten, (c) die Bestimmung des PFIC-Status von Osisko, (d) die Fähigkeit von Osisko, seine Klimastrategie umzusetzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei den laufenden Einkünften und Vermögenswerten des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung seines Status als Passive Foreign Investment Company („PFIC“); das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und, in Bezug auf Liegenschaften, an denen Osisko eine Royalty, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, (i) die fortlaufende Erschließung und der Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber der zugrundeliegenden Liegenschaften (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Liegenschaften, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf eine bedeutende Liegenschaft, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen durch die Eigentümer und Betreiber und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt enthaltenen oder erwähnten Vorsichtshinweise eingeschränkt.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen entnehmen Sie bitte dem jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.govwhich veröffentlicht wurde und weitere allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen können und diese zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

email : info@resource-capital.ch

