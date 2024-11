BluSky Carbons Joint Venture-Unternehmen BluMountain geht Joint Venture-Partnerschaft im Südosten der Vereinigten Staaten ein

Neues Joint Venture zielt darauf ab, mehrere Vulcan-Pyrolyseeinheiten sowie zugehörige Beratungs- und Betriebsdienstleistungen von BluSky zu erwerben

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / IRW-Press / 21. November 2024 / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich bekannt zu geben, dass sein zuvor gemeldetes Joint Venture BluMountain Carbon (BluMountain) (siehe Pressmitteilung des Unternehmens vom 11. Oktober 2024), an dem es zu 50 % beteiligt ist, eine Vereinbarung (Vereinbarung) mit der im US-Bundesstaat Oregon ansässigen Neutralizing Environmental Trash Inc. (NET) abgeschlossen hat. BluMountain und NET haben im Rahmen der Vereinbarung ein 50/50-Joint Venture (JV) gegründet, das zum Ziel hat, gemeinsam Technologien für Biokohle und verbundene Projekte im Südosten der Vereinigten Staaten sowie an anderen inländischen und internationalen Standorten einzuführen.

Das JV beabsichtigt, vorbehaltlich der Sicherung der Projektfinanzierung, Vulcan-Pyrolyseanlangen von BluSky samt Betriebs- und Beratungsdienstleistungen im Gesamtwert von 7 Millionen USD zu erwerben. NET hat Holzabfälle regionalen Ursprungs identifiziert, die als Ausgangsmaterial für eine jährliche Kohlendioxid-Abscheidung von schätzungsweise 50.000 Tonnen dienen sollen, den das JV bei zukünftigen Tätigkeiten durchführen will. Das Unternehmen merkt jedoch an, dass das JV noch nicht die notwendigen Geldmittel für den Kauf der Anlagen oder Dienstleistungen von dem Unternehmen gesichert hat und dass diese Geldmittel vorliegen müssen, bevor es zu einem Verkauf kommen kann.

Highlights des Joint Ventures

– 50/50: NET und BluMountain werden bei allen Unternehmungen, die in der Vereinbarung aufgeführt sind, als gleichberechtigte JV-Partner agieren. Jede Partei wird bei jeglichen Gewinnen oder Verlusten aus den JV-Aktivitäten eine Beteiligungsquote in Höhe von 50 % beibehalten, vorbehaltlich der Bedingungen, die in einer formellen Joint-Venture-Vereinbarung (JVA) beschrieben sind.

– Verwässerung: Wenn durch externe Finanzierung oder Investition eine Verwässerung eintritt, stimmen beide Parteien einer gleichen Verwässerung unter Beibehaltung gleicher Eigentumsrechte zu.

– Prüfrechte: BluMountain hat das Recht, die Finanz- und Betriebsunterlagen von NET zu überprüfen, um die Compliance mit den Bedingungen dieser Vereinbarung und der geltenden Gesetze sicherzustellen.

Will Hessert, CEO von BluSky, sagt: Ich bin wirklich dankbar, dass wir in BluSkys kurzer Geschichte schon mehrere Projekte mit diversen Partnern an Standorten im In- und Ausland ins Leben gerufen haben. Die Schaffung des BluMountain-Joint-Ventures schreitet planmäßig voran, während wir nun seine Joint-Venture-Vereinbarung mit dem Team von NET feiern. Vor dem Hintergrund dieser Erfolge sind wir von dem kontinuierlichen Wachstum des von dem NASDAQ-Kooperationspartner PURO.Earth festgesetzten Preisindexes für Kohlenstoff ermutigt, der aktuell bei über 135 EUR (ca. 143 USD) pro Tonne liegt. Während wir weiter voranschreiten, sind die Aussichten für die Kohlendioxid-Abscheidung und für unser Projekt weiterhin gut.

Über Neutralizing Environmental Trash Inc. (NET)

Der Fokus von NET liegt auf der Umwandlung von Biomasse in Biokohle, die wiederum als CO2-negatives Bodenverbesserungsmittel eingesetzt werden soll, um für einen gesunden Boden zu sorgen, Treibhausgasemissionen zu senken und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. NET hat seinen Hauptsitz in Medford im US-Bundesstaat Oregon. Das Unternehmen wird von President Nicolaas Vanderwey geleitet, der über mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Recycling- und Umweltnachhaltigkeitsbranche verfügt. Frau Misty Burris, Senior VP, Development, ist für die strategische Planung und das Finanzmanagement zuständig und fungiert außerdem als President von CO2 Trust, einem Marktplatz für Emissionszertifikate.

Über BluMountain Carbon

BluMountain Carbon (BluMountain) ist ein gemeinsames Unternehmensprojekt (Joint Venture oder JV) von BluSky Carbon und der in Texas ansässigen Gesellschaft Red Mountain Biochar, LLC (Red Mountain), das BluSky und Red Mountain durch die Vermarktung von Biokohle über zahlreiche potenzielle Abnahmeprojekte und diverse Projektfinanzierungsmöglichkeiten einen Nutzen bringen soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der (i) Produktion und Verarbeitung von Biokohle, (ii) dem Einsatz von Technologien der Kohlendioxid-Abscheidung und (iii) der Sondierung und Nutzung von Geschäftschancen in den dazugehörigen Branchen mit den dazugehörigen Technologien. Daneben werden aber auch andere Geschäftschancen verfolgt, die sich für das Joint Venture von Zeit zu Zeit ergeben. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Oktober 2024.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen -dort, wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel: (860) 577-2080

Web: bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebskooperationen oder Partnerschaften:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der es tätig ist, beruhen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Möglichkeit der Durchführung von Arbeiten, einschließlich der Bereitstellung von Gerätschaften, Ausrüstung oder Beratungsleistungen im Rahmen der Vereinbarung oder des Joint Ventures, die Fähigkeit des Joint Ventures, die Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, und die Fähigkeit des Unternehmens, direkt oder indirekt Einnahmen aus dem Joint Venture zu erzielen. Zukunftsgerichtete Informationen können auch finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über künftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, etwaige Leistungsbeschreibungen einschließlich der Bereitstellung von Gerätschaften, Ausrüstung und Beratungsleistungen zu erfüllen; die Fähigkeit des Joint Ventures, die Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; die Fähigkeit des Unternehmens, direkt oder indirekt Einnahmen aus dem Joint Venture zu erzielen; die Einhaltung der behördlichen Vorschriften; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von den Wettbewerbern angebotenen Produkte und Technologien; der Aufbau und die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Dienstleistern und anderen Dritten; das anhaltende Wachstum der Branche für Kohlendioxid-Abscheidungstechnologie und die positive öffentliche Meinung in Bezug auf die Branche für Kohlendioxid-Abscheidungstechnologie.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit der Gegenparteien des Unternehmens und anderer Interessengruppen, ihre jeweiligen Geschäftspläne zu verwirklichen, die Fähigkeit des Unternehmens, Maschinen, Ausrüstung oder Beratungsdienste im Rahmen der Vereinbarung oder des Joint Ventures bereitzustellen, die Fähigkeit des Joint Ventures, die Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; die Fähigkeit des Unternehmens, direkt oder indirekt Einnahmen aus dem Joint Venture zu erzielen; begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, ein negativer Cashflow, eine Finanzlage und Betriebsergebnisse, die wesentlich von den Erwartungen abweichen, die Erwartung, dass in Zukunft Verluste anfallen und niemals Gewinne erzielt werden, der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Fortführung des Betriebs, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der starke Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie, technologische Veränderungen im Zusammenhang mit der Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können, Angebot und Nachfrage im Bereich der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen sowie andere Risikofaktoren, die im geänderten Jahresrundschreiben des Unternehmens vom 16. Oktober 2024 beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

