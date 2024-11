Es ist Weihnachtszeit – das Weihnachtslied zum Fest von Lou Hoffner

Die Sängerin veröffentlicht ein Weihnachtslied

DIE TEMPERAMENTVOLLE LEBENSLUSTIGE SÄNGERIN MIT DEN CHARAKTERISTISCHEN ROTEN HAAREN HAT EIN WEIHNACHTSLIED AUFGENOMMEN.

STATIONEN IHRES LEBENS:

Geboren in einem kleinen Ort Nahe Heidelberg absolvierte sie die Hauptschule und das

Gymnasium. Nach erfolgreich abgeschlossener Lehre als Apothekenhelferin zog es sie in die

Gastronomie und sie eröffnete ihr eigenes Lokal.

Hier lernte sie auch die Musiker ihrer ersten Band „Party-Gang“ kennen.

BALD GING ES SCHLAG AUF SCHLAG:

2001 – Teilnahme am Vorentscheid des Grand Prix D’Eurovison

Titel: „Happy Birthday Party“Ralph Siegel (3. Platz)

2003 – Sieger beim Vorentscheid des Eurovision Song Contest

Titel: „Let’s get Happy“ Ralph Siegel. In Riga holte sie dann den 11. Platz für Deutschland.

Lange Jahre war sie mit ihrer Band weltweit unterwegs u.a. in China, Marokko,

Dubai, natürlich auch in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas.

Dazwischen war und ist sie immer wieder in TV-Shows zu sehen, wie z.B.

Immer wieder Sonntags, ZDF – Fernsehgarten, Musikantenstadl, Promi Dinner,

Fröhlicher Weinberg, Boulevard Bio, Raab TV, Wer kennt die Hits, Volle Kanne, SWR on Tour,

bei TV Sendern in Warschau, Barcelona, Stockholm, Österreich, Riga ist sie Gast.

Nach dem deutschsprachigen Album „Ich will leben“ 2005, erfüllte sie sich 2011 ihren

Jugendtraum mit dem Album „Blaue Nacht“. Hier präsentiert Lou Hoffner die schönsten und

bekanntesten Lieder aus der Zeit der großen Schwarz-Weiß-Musikfilme und Komödien mit

Stars wie Lale Anderson, Peter Alexander, Edith Piaf, Caterina Valente u.v.m.

Im Oktober 2013 hat die Sängerin ihr neuestes Album „Gefühl on the Rocks“ veröffentlicht.

Im Juli 2017 erschien die Single „Kopflos durch die Nacht“

Im Juni 2019 veröffentlichte sie ihr neuestes Album „Blaue Nacht 2“.

Nach 3 erfolgreichen Jahren mit dem Theaterstück „Love Letters“ von A. R. Gurney, ist sie

seit 2023 wieder auf Theatertournee mit dem neuen Stück „Liebe, Lust und Hexenschuß“,

(Autorin: Lou Hoffner) mit dem Schauspieler „Gedeon Burkhard“ an ihrer Seite.

Im Mai 2020 veröffentlichte sie zwei Singles „Mit Tränen in den Augen ist man blind“,

„Sternenstaub auf meiner Haut“, im Juni 2021 die brandneue Single „Die Erde ist ein

Paradies“, ein echter Ohrwurm. Im November 2021 erschien das Weihnachtsalbum

„Weihnachtsträume mit Lou Hoffner“.

2022 erscheint die Single „Weil ein Schmetterling nicht weinen kann“.

Als Schlagersängerin und Entertainerin ist „Lou Hoffner“ mit ihrem Schlagerprogramm auf

zahlreichen Showbühnen unterwegs um die Menschen mit ihren Songs weiterhin zu

begeistern.

Weitere Informationen unter: Kontakt:

www.louhoffner.beepworld.de Gerd Steinle, Nördliche Waldstr. 27, 68753 Waghäusel

Tel.- Mobil: 0171-6957133, E-Mail: gerd.steinle@t-online.de

ISRC: DEWO31710416

EAN: 4064946403055

Musik: Rudolf Paul

Text: Rudolf Paul

Label: TSL Records

LC: 50440

Spielzeit: 03:14

Produktion: Gerd Lorenz, Tonstudio Lorenz

Promotion: Hans Peter Sperber, mail: hps-win@gmx.net

VÖ-Datum: 22. November 2024

