Immer mehr Unternehmen fragen bei BMK Rework und Repair nach, um Platinen und Systeme zu reparieren anstatt sie zu entsorgen. Um den Wert einer produzierten Baugruppe zu erhalten, lohnt es sich, professionelle und qualifizierte Reparaturprozesse zu nutzen.

Das Unternehmen „BMK electronic services GmbH„, mit Sitz in Augsburg, steht seit 2001 für Flexibilität und Kompetenz im Bereich der Elektronikreparatur. Eine detaillierte Fehleranalyse, kurze Bearbeitungszeiten und ein intelligentes Ersatzteile-Management machen dabei eine effiziente Gerätereparatur möglich. Ob Herstellungsfehler, Hochrüstung oder einzelne Korrekturen BMK modifiziert jede Baugruppe nach den Wünschen der Kunden und das in kürzester Zeit.

Durch optimierte Prozesse ist der Austausch von defekten Gerätekomponenten in kürzester Zeit realisierbar und ermöglicht, dass dem Kunden in weniger als 48 Stunden das Produkt wieder zur Verfügung steht.

Zum Leistungsspektrum des Unternehmens gehören die Bereiche:

Chip-Level Reparatur, Modul-Level Reparatur, BGA Tausch, Softwareupdates, Programmierung, Rework, Modifikation, Testverfahren, Analyseverfahren, Montage und Logistikdienstleistungen.

Durch langjähriges Know-how in der Chip- und Modul-Level Reparatur setzt BMK neue Maßstäbe. Wobei der Schwerpunkt des Unternehmens in der komplexen Chip-Level-Reparatur liegt.

Um die individuellen Servicekonzepte ihrer Kunden umzusetzen, schneidet BMK ihre Leistungen auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zu.

Für den Erfolg ihrer Kunden ist ein hochqualifiziertes Team täglich für das Unternehmen im Einsatz und gibt für die Elektronikprojekte jeden Tag sein bestes. Für ein fundiertes und sich stetig erweiterndes Wissen sorgen regelmäßige Löt-, Bauteil- und IPC-Schulungen sowie jährlich stattfindende Audits.

Ein herausragendes Supply Chain Management und die Begeisterung für Elektronik sind die Erfolgsfaktoren von BMK. Das ist Reparatur Service ohne Grenzen.

Auch als Arbeitgeber ist BMK weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. BMK gibt den Menschen Perspektiven. Deutschland führender Nachrichtensender WELT und das Kölner Analyse-Institut ServiceValue zeichnen BMK im Rahmen einer Bevölkerungsumfrage in Bayern zu Deutschlands Besten Arbeitgebern mit dem Prädikat „hohe Arbeitgeber Attraktivität“ aus.

Mehr über das innovative Unternehmen BMK electronic services GmbH erhalten Sie auf der Webseite www.bmk-group.de

