Startup aus Höhle der Löwen wird mit Desinfektionstick wegen Coronavirus zum Verkaufsschlager

Selten war das Produkt eines Startups in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ so aktuell:

Schon in 2016 sicherten sich die Erfinder des Desinfektionsstiftes „Glaselli“ einen Deal und treffen nun den Zahn der Zeit. Erfahren Sie hier, wie der Stift wirkt und in welchen Bereichen er vor der Übertragung von Krankheitskeimen schützt.

Glaselli, der Stift für keimfreie Glasränder und Getränkedosen

Stevan Sokola und José Luis Llorens Garcia präsentierten bereits 2016 in der Höhle der Löwen einen kleinen Stick in der Größe eines Lippenstiftes. Die beiden Gründer führten damals schon dem überraschten Gremium vor, wie der mobile Reinigungs-Stift Keime, Bakterien und Viren an Trinkgläsern, Getränkedosen und Essbesteck entfernt. Dazu führten sie den Stift einfach um 360 Grad an der Trinkansatzfläche eines Glases und einer Getränkedose entlang. Der Schwarzlicht Test nach 60 Sekunden Wartezeit bewies: Die Keime an der behandelten Oberfläche waren verschwunden.

Gründerpersönlichkeiten mit ausgeprägtem Hygienebewusstsein

Wie kommen zwei Gründer auf die Idee, einen Desinfektionsstift zu erfinden?

Dem Stern berichten José Luis Llorens Garcia und Stevan Sokola, dass die Beweggründe persönlich motiviert seien. Während José Luis Llorens Garcia selbst Herpespatient ist, bezeichnet sich Stevan Sokola als hygienefanatischen Hypochonder. Beiden erschien die Beobachtung unerträglich, wie Gäste auf dem Oktoberfest ihre Gläserränder mit Taschentüchern reinigten, bevor sie daraus tranken. Ihnen wurde bewusst, dass diese Methode wenig hilfreich gegen Keime war und entwickelten eine Lösung: Der Glaselli Desinfektionsstift ist für genau solche Situationen vorgesehen. Spielend leicht entfernt er anhaftende Keime, Bakterien und sogar Viren von Trinkansatzflächen und Besteck.

Mit pflanzlichen Wirkstoffen gegen Viren

Die Wirkstoffe des neuartigen Desinfektionsstifts sind rein pflanzlich, biologisch und absolut geschmacksneutral. Der Glaselli Stick vernichtet Krankheitserreger wie pathogene Keime, Viren und Bakterien. Sogar dem Corona Virus, sollte es sich am Glasrand befinden, kann der Glaselli Desinfektionsstift gefährlich werden. Er ersetzt allerdings nicht andere aktuell empfohlene Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen. Ob unterwegs, im Urlaub oder auf Veranstaltungen: Der kleine Desinfektionsstick in Lippenstiftformat ist für immunschwache und hygienebewusste Menschen ein praktischer Begleiter. Er passt in jede Hosentasche und ist sofort griffbereit, wenn es darum geht, mit einem sicheren Gefühl unterwegs aus Getränkedosen oder Gläsern zu trinken.

DIESER Desinfektionsstift trifft JETZT den Nerv der Zeit

Häufig entscheidet der Zeitpunkt, zu dem ein neues Produkt auf den Markt kommt, über dessen Erfolg. In Zeiten des Corona Virus steigt die Nachfrage nach Desinfektionsmitten in der Bevölkerung, die Regale in den Apotheken sind bereits leergefegt. Mit ihrer Erfindung treffen die Gründer den Zeitgeist mehr den je. Glaselli entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Verkaufsschlager. Wie gut, dass der Desinfektions-Stick zum Mitnehmen auf Amazon und im Onlineshop unter www.glaselli.com nun auch nachhaltig im Nachfüllpack käuflich zu erwerben ist. Angeboten wird der innovative Stift in verschiedenen Farben und wird im 1er-Pack inkl. keimtötenden Nachfüll-Liquid für rund 10 Euro angeboten. Es bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen den Glaselli Stick in ausreichenden Mengen haben produzieren lassen und nicht schon bald Lieferengpässe entstehen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Multistick GmbH

Herr Stevan Sokola

St.-Michael-Straße 3

84562 Mettenheim

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8631-165 122

fax ..: +49 (0) 8631-162 337

web ..: https://www.glaselli.com/

email : info@glaselli.com

Die Philosophie des Unternehmens Multistick GmbH ist es, mit unserem patentierten und eigens entwickelten innovativen Produkt Glaselli einen Ansteckungsschutz gegen verschiedene haftende pathogene Keime an Trinkgläsern, Getränkedosen als auch Essbesteck für jedermann anzubieten.

Pressekontakt:

art2media Kreativagentur OHG

Herr Dieter Galambos

Berliner Str. 15

84478 Waldkraiburg

fon ..: 08638 2033642

web ..: https://www.art2media.com/

email : kontakt@art2media.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Treasury Metals: Starker Goldpreis verbessert die Wirtschaftlichkeit