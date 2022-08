BoConcept verabschiedet sich vom Gänsemarkt – großer OUTLET Verkauf in Hamburg

Alles muss weichen – der OUTLET Verkauf mit Reduzierungen von bis zu 70% auf viele BoConcept Designs im Store Hamburg am Gänsemarkt läuft nur im August 2022

Der Unternehmer Ole Valsgaard – Betreiber der drei BoConcept Stores Hamburg am Fischmarkt, Hamburg am Gänsemarkt und Hannover – nutzte die Sommermonate um „klar Schiff“ zu machen. Neben einer großen Lagerbereinigung und einem anstehenden Kollektionswechsel gilt es nun auch Abschied von der BoConcept Kollektion in seinem City Store in Hamburg zu nehmen.

Grund genug einen OUTLET Verkauf auf die Beine zu stellen, den es in dieser Art in Hamburg noch nicht gab. „Wir haben massiv den Rotstift angesetzt, denn wir benötigen Platz. Am Gänsemarkt werden wir uns zudem komplett von der BoConcept Kollektion verabschieden und im Herbst mit etwas ganz Neuem starten. Mehr möchte ich jedoch noch nicht verraten, aber es wird toll“, so Valsgaard.

Momentan konzentriert sich der Unternehmer auf die Bereinigung seiner BoConcept Mustermöbel und Accessoires sowie freier Lagerbestände aus seinen drei BoConcept Stores. Weit unter der BoConcept Preisempfehlung wird mit höchst attraktiven Nachlässen alles im OUTLET am Gänsemarkt abverkauft.

Der OUTLET Verkauf läuft bis zum 31.8.2022 – nur im City Store am Gänsemarkt in Hamburg.

Weitere Informationen: https://www.boconcept-experience.de/hamburg/boconcept-outlet-bis-zu-70/

Kontakt:

Valsgaard Möbel Design Business GmbH

Große Elbstraße 39

22767 Hamburg

Tel. 040 3808760

Fax 040 38087629

hamburg@boconcept.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Pressekontakt:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Seitenkanalverdichter – lassen Sprudelbäder blubbern