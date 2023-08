Bögl Hörakustik: Technologischer Fortschritt im Dienste individuellen Hörens

Pfaffenhofen an der Ilm/Schrobenhausen – Bögl Hörakustik betont die Bedeutung der Verbindung von aktueller Technologie und individueller Kundenbetreuung in der modernen Hörakustik.

Durch präzise Anpassungen und Beratung will das Unternehmen auf die spezifischen Hörbedürfnisse seiner Kunden eingehen.

Individualität als Schlüssel zum optimalen Hören

Jedes Ohr ist einzigartig, und ebenso individuell ist der Hörverlust. Bögl Hörakustik nimmt sich dieser Individualität an und stellt sie ins Zentrum ihrer Beratungs- und Anpassungsstrategie. Das Unternehmen sieht es als seine Mission, jedem Kunden ein möglichst authentisches Hörgefühl in diversen akustischen Umgebungen zu ermöglichen.

RENOVA® Hörtraining

Durch gezielte Hör- und Verstehübungen kann die Verarbeitung von Geräuschen im Gehirn aktiv trainiert und verbessert werden. Als qualifizierte RENOVA® Hörtrainer bietet Bögl Hörakustik nicht nur technologische Lösungen, sondern auch die Unterstützung, um mit der neuen Geräuschkulisse zurechtzukommen. Das RENOVA® Hörtraining stellt dabei eine wissenschaftlich anerkannte Methode dar.

Produktportfolio: Lösungen für diverse Anforderungen

o Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO): Robuste und vielseitige Geräte, die eine Lösung für eine Vielzahl von Hörsituationen bieten.

o Im-Ohr-Geräte (IdO): Nur wenige Millimeter groß sind IdO-Geräte für leichte bis mittlere Hörverluste geeignet.

o Lyric: Das einzig unsichtbare Gerät, die Kontaktlinse für die Ohren.

o Pädakustik: Hörakustische Versorgung und Beratung von Kindern und Jugendlichen.

o Otoplastiken: Maßgeschneiderte Ohranpassungen, die sowohl den Tragekomfort als auch die Klangübertragung verbessern.

Technologischer Fortschritt

Eine ständige Weiterentwicklung ist auch in der Hörakustikbranche bedeutsam, um stets über die neusten Entwicklungen und Erkenntnisse informiert zu sein und dieses Wissen an Kunden weitergeben zu können. Mit adaptiven Programmen, die sich selbstständig verschiedenen Hörsituationen anpassen wird dies möglich gemacht.

Begleitung nach der Anpassung

Auch nach der Anpassung des Hörsystems sind Kunden nicht auf sich alleine gestellt. Eine regelmäßige Prüfung und eventuelle Anpassung der Hörsysteme ist ebenfalls Teil der Leistung. Zudem erfolgt eine umfassende Einweisung zur Bedienung und Pflege des jeweiligen Hörsystems.

Die Welt des Digitalen: Immer verbunden bleiben

Mit dem Einzug der Digitalisierung in alle Lebensbereiche gibt es nun auch Hörgeräte, die sich in den digitalen Alltag einfügen. So ist es Nutzern möglich, ihr Hörgerät drahtlos mit anderen Geräten wie Smartphone und Fernseher zu verbinden.

Über Bögl Hörakustik

Bögl Hörakustik, mit Niederlassungen in Pfaffenhofen an der Ilm und Schrobenhausen, hat sich der Verbesserung der Lebensqualität durch optimales Hören verschrieben. Durch individuelle Beratung, modernste Technologie und ständige Weiterbildung gewährleistet das Unternehmen eine qualitativ hochwertige Betreuung seiner Kunden. Interessenten sind herzlich eingeladen, sich in den Filialen oder online über die angebotenen Dienstleistungen und Produkte zu informieren.

