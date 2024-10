„Bogotá dein Zuhause“: Bogotá präsentiert sich mit neuem Image auf der COP16

BOGOTÁ, KOLUMBIEN / ACCESSWIRE / 29. Oktober 2024 / Bogotá tu casa – Bogotá dein Zuhause, eine Kampagne, die vom District Institute of Tourism in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Bogotá und Invest in Bogotá geleitet wurde, wurde auf der COP16 Hunderten von Besuchern vorgestellt. Die Kampagne hob die Schlüsselattribute und Chancen der Hauptstadt für Touristen, Unternehmer und Investoren hervor.

Als Invest in Bogotá haben wir dieses Projekt unterstützt, um der Welt zu zeigen, warum Bogotá eine Stadt voller Möglichkeiten für Geschäftsleute, Investoren und globale Veranstaltungen ist. Wir freuen uns darauf, internationale Entscheidungsträger bei der Erforschung der Investitionsmöglichkeiten der Stadt als Plattform für die Expansion und das Wachstum von Unternehmen zu unterstützen, so Isabella Muñoz.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77291/InvestinBogota_102924_DEPRcom.001.jpeg

Dazugehöriges Bild

Bogotá dein Zuhause, die neue Kampagne des Bogotá District Institute of Tourism, der Handelskammer Bogotá und Invest in Bogotá, wurde auf der COP16 vorgestellt.

Die Veranstaltung fand im House of Bogotá und in der Handelskammer Bogotá auf dem Bulevar del Río in Cali statt, dem Austragungsort des weltweit größten Gipfels für Biodiversität. Den Teilnehmern wurden eine urbane Musikshow, eine von Bogotás Landschaften und Ökosystemen inspirierte großformatige Graffiti-Installation und andere Aktivitäten angeboten.

Wir freuen uns, Bogotá zu vertreten, und eine Stadt voller Möglichkeiten vorzustellen, die sowohl Einheimische als auch Besucher willkommen heißt. Wir sind bestrebt, Bogotá noch größer zu machen, denn es verdient mehr, erklärte Ovidio Claros Polanco, Executive President der Handelskammer Bogotá.

Die Veranstaltung umfasste auch eine digitale Fotoausstellung mit dem Titel Bogotá, ein Ort der Biodiversität, die 16 der wichtigsten Grün- und Naturschutzgebiete der Hauptstadt präsentierte, wozu Feuchtgebiete, Wanderwege, Aussichtspunkte und der atemberaubende Sumapaz Paramo zählen.

Die Ausstellung sollte Besucher ermutigen, diese Naturschätze zu entdecken. Sie diente als visuelles Portfolio und als Reiseführer, um die Artenvielfalt von Bogotá und das Gleichgewicht zwischen urbanen und natürlichen Umgebungen zu erkunden.

Die Kampagne Bogotá dein Zuhause soll sowohl Einheimische als auch Besucher ansprechen und inspirieren sowie Vertrauen und eine emotionale Bindung aufbauen. Sie ist das Ergebnis einer gut koordinierten Anstrengung zwischen dem Bürgermeisteramt von Bogotá, der Handelskammer Bogotá, und Invest in Bogotá – Institutionen, die sich für die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Stadt einsetzen. [Sehen Sie sich hier das offizielle Video der Kampagne an.]

Bogotá dein Zuhause auf der COP16 zeigt, wie koordinierte Bemühungen von der Handelskammer und Invest in Bogotá im Bereich Tourismus die Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung der Stadt stärken können, betonte Andrés Santamaría, Direktor des District Institute of Tourism (IDT).

Einer der bedeutendsten Meilensteine dieser Kampagne findet am 4. November in New York City statt, wenn die Kampagne auf den Bildschirmen am Times Square zu sehen sein wird, um Emotionen zu wecken, Vertrauen aufzubauen und das Interesse potenzieller Touristen, Unternehmer und Investoren zu fördern, insbesondere derjenigen des nordamerikanischen Markts.

Wege zum Erhalt der Biodiversität aus lokaler Perspektive

Am Wochenende nahm die Investitionsförderungsagentur der Stadt auch an mehreren Aktivitäten teil, darunter der Podiumsdiskussion Wege zum Erhalt der Biodiversität aus lokaler Perspektive (Path to Biodiversity Compliance from a Local Perspective). Diese Diskussion bot Raum für den Erfahrungsaustausch mit lokalen und regionalen Stakeholdern über die Entwicklung von Instrumenten und die Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen nationaler und internationaler Ziele zum Schutz der Biodiversität.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77291/InvestinBogota_102924_DEPRcom.002.jpeg

Dazugehöriges Bild

Invest in Bogotá nahm an der Paneldiskussion Wege zum Erhalt der Biodiversität aus lokaler Perspektive auf der COP16 teil.

Bogotá hat bereits mit der Umsetzung einer integrierten Strategie für Land, Luft und Wasser begonnen, um die Verschmutzung zu verringern. Diese Strategie umfasst unter anderem die Restauration der östlichen Hügel, die partizipative und effiziente Verwaltung der wichtigsten ökologischen Struktur der Stadt, die Verbesserung der Umweltqualität, insbesondere im Südwesten der Stadt, sowie eine umfassende Bewirtschaftung der Wassereinzugsgebiete.

Bürgermeister Carlos Fernando Galán forderte jedoch eine stärkere Einbeziehung der lokalen Verwaltungen in diese Gespräche: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Stimme lokaler Regierungen gehört werden. Wir verfügen über die Werkzeuge und die größte Handlungsfähigkeit in unseren Gebieten. Da wir jedoch nicht Teil der Verhandlungsphase sind, bleibt unsere Stimme oft ungehört, räumte er ein.

Später beteiligte sich Invest in Bogotá am gemeinsamen Engagement der CAF (Entwicklungsgesellschaft der Andenländer) für nachhaltige Städte und Biodiversität, welchem zufolge Städte wie Bogotá und Santa Marta dem Naturschutz Priorität einräumten. Die Veranstaltung umfasste auch das erste Treffen des Diskussionsforums des Bürgermeisters zu urbaner Natur und Biodiversität, wobei die Städte ihr Engagement für urbane Natur und biologische Vielfalt bekräftigten und eine Erhöhung der Finanzmittel für diese Bemühungen forderten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77291/InvestinBogota_102924_DEPRcom.003.jpeg

Dazugehöriges Bild

Unterzeichnung des Capital Cities Commitment – #BiodiverCities – zur weiteren Integration der Biodiversität in die Planung und nachhaltige Entwicklung.

Ziel der COP16 ist es, Agenden, Verpflichtungen und Rahmenwerke für den Erhalt der biologischen Vielfalt, die Förderung einer nachhaltigen Nutzung und die Gewährleistung einer fairen und gerechten Aufteilung der Vorteile aus genetischen Ressourcen aufzustellen. Der Gipfel wird seine Agenda am 1. November in Cali abschließen.

