Bolt Metals baut Kupferprojektbestand mit fortgeschrittenem US-Projekt aus

Vancouver, B.C. – 25. September 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. (Bolt oder das Unternehmen) (CSE: BOLT) (FRANKFURT: A2QEUB) (OTCQB: PCRCF) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 17. Juni 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen, nachdem es das Konzessionsgebiet durch Abstecken erheblich erweitert hat, alle Einzelheiten zum Kupferprojekt Soap Gulch in Silver Bow County und Madison County im US-Bundesstaat Montana bereitstellt.

Eckdaten des Konzessionsgebiets

– Historischer Bohrabschnitt: 11,7 m mit 1,2 % Kupfer, 0,20 g/t Gold und 0,04 % Kobalt

– 5.000 m erhaltener historischer Bohrkern, der nie auf Kupfer analysiert wurde

– Mineralisierung auf 20 km einer Brauneisenzone

– Vergleichbares Ziel ist die langlebige Mine Sullivan von Teck

– Erreichbar über den Interstate Highway, 1 Stunde von einem großen Flughafen entfernt

Mit dem Erwerb des Konzessionsgebiets Soap Gulch sichert sich Bolt ein weiteres in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliches, äußerst höffiges Kupferprojekt in einem erstklassigen Bergbaugebiet, so Branden Haynes, President und CEO von Bolt. Soap Gulch ist ebenso wie unser vor Kurzem erworbenes Kupferprojekt Silver Switchback ein für Bohrungen aufgeschlossenes, leicht zugängliches Konzessionsgebiet, das kostengünstig erkundet werden kann. Wir erwarten, dass Soap Gulch dem Unternehmen in naher Zukunft zusätzliche Möglichkeiten zur Neubewertung bieten wird.

Einzelheiten zu Soap Gulch

Das über den Straßenweg erreichbare Konzessionsgebiet Soap Gulch liegt in Silver Bow County und Madison County, 32 Kilometer südlich von Butte (Montana), dem Standort der weltweit bekannten Kupfermine Butte. Es besteht aus 216 staatlichen nicht patentierten Erzgang-Claims (Federal Unpatented Lode Claims) mit einer Gesamtfläche von 4.320 Acres.

Im Speziellen das Konzessionsgebiet Soap Gulch:

a) ist vom wichtigen metasedimentären Gestein aus dem Proterozoikum unterlagert. Dieses Gestein ist insofern von Bedeutung, als es dem Alter der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in British Columbia entspricht, aus der während ihrer Lebensdauer von 1909 bis 2001 26 Millionen Tonnen Blei-, Zink- und Silberkonzentrate gefördert wurden. Als die Mine Sullivan 2001 stillgelegt wurde, war sie eine der größten Untertageminen Kanadas mit einem Stollennetz über fast 500 Kilometer1;

b) lieferte bei historischen Bohrungen und Schürfgrabungen bedeutende Ergebnisse, darunter bis zu 4,7 % Kupfer, 19 % Zink, 2,3 g/t Gold und 0,3 % Kobalt;

c) bietet einen einfachen Zugang zu den Konzessionen;

d) befindet sich in einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet;

e) war früher lange Zeit im Besitz von großen Bergbaukonzernen, die auch heute noch Interesse bekunden, und

f) weist eine Reihe bedeutender geophysikalischer Anomalien auf, die im Rahmen einer 327 Profilkilometer umfassenden, hochauflösenden geophysikalischen Flugmessung im Jahr 2018 ermittelt wurden.

Die Informationen in dieser Pressemeldung stammen aus dem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Konzessionsgebiet Soap Gulch in Silver Bow County & Madison County, Montana, USA, der von Dean Besserer, B.Sc., P. Geol., verfasst wurde.

Bis die ursprünglichen historischen Daten wiederhergestellt und/oder archivierte Bohrkerne neu protokolliert, fotografiert und beprobt werden können, sollte man sich nicht auf die historischen Abschnitte verlassen. Das Unternehmen hat kein Qualitätssicherungsprogramm durchgeführt oder Qualitätskontrollmaßnahmen auf die historischen Daten angewandt.

1 www.teck.com/operations/canada/legacy/sullivan-mine/sullivan-mine-legacy

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Garry Clark, P. Geo., Mitglied des Board of Directors des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und die Veröffentlichung der hierin enthaltenen technischen Informationen genehmigt.

Bolt Metals Corp.

Branden Haynes – Direktor und CEO

(604) 817-1595

info@boltmetals.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Die Wörter können, potenziell, sollten, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

