Bonjour Sommer: 4 Weintipps aus Frankreich für sonnige Tage

Frankreich bietet eine große stilistische Weinvielfalt. Hier sind vier Weintipps für die Sommersaison – aus der Bourgogne, der Provence und aus Südwestfrankreich.

Nach den langen Wintermonaten ist die Sehnsucht nach Sonne, Wärme und Leichtigkeit groß. Pünktlich zur Open-Air-Saison zeigt sich das auch im Glas: Frisch-fruchtige Weiß- und Roséweine liegen jetzt im Trend. Ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgen jetzt leichte Rotweine: Die sogenannten „rouges légers“ überzeugen mit Frische, Frucht und moderatem Alkoholgehalt; leicht gekühlt bei 12 bis 14 °C versprechen sie im Sommer unkomplizierten Trinkgenuss und sind ideale Begleiter fürs Picknick oder den Grillabend. Wer auch im Sommer nicht auf Rotwein verzichten möchte, findet hier eine spannende Alternative: unkompliziert, zugänglich und überraschend vielseitig.

Cave de Viré : „Vérizet“ Vieilles Vignes 2024, AOC Viré-Clessé

Für die Cuvée „Vieilles Vignes“ aus dem Süden der Bourgogne stammen die Chardonnay-Trauben von bis zu 40 Jahre alten Reben. Sie verleihen dem Wein Kraft, aromatische Komplexität und Tiefe. Eine frühe Lese bewahrt Frische und feine Aromatik. Im Glas zeigt sich der Wein in einem leuchtenden Gelb mit goldenen Reflexen. In der Nase entfalten sich Noten von Zitrusfrüchten, Quitten und weißen Blüten wie Akazie und Linde. Am Gaumen präsentiert er sich vollmundig mit Aromen von Apfel, Birne und Pfirsich.

Typisch für die Region sind kalkhaltige Böden mit weißen Kieseln, dem sogenannten „Cray“. Auf diesen kalkgeprägten Terroirs findet die Rebsorte Chardonnay ideale Bedingungen. Die Weine der AOC Viré-Clessé stehen für Qualität, Charakter und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im ansonsten eher höherpreisigen Burgund.

Marrenon : Les Grains Chardonnay 2025, IGP Méditerranée

Für Liebhaber rebsortenreiner Weine ist die Linie „Les Grains“ asu dem Hause Marrenon ideal. Die zugänglichen, unkomplizierten Weine bieten einen gelungenen Einstieg in das vielfältige Sortiment des Top-Produzenten aus dem Luberon und Ventoux. Die Chardonnay-Trauben für diesen Weißwein stammen von ausgewählten Parzellen in 300 bis 400 Metern Höhe. Gelesen wird Anfang September in den kühlen Nachtstunden, um Frische und Aromatik optimal zu bewahren. Das Ergebnis: ein aromatischer Chardonnay mit einem einladenden Bouquet von exotischen Früchten (Ananas), ergänzt durch feine Zitrusnoten. Am besten gut gekühlt bei etwa 9 °C genießen – ein frisch-fruchtigen Begleiter an heißen Tagen.

Vom Luberon geht es weiter gen Süden – in die Provence. In Brignoles, im Hinterland der Côte d’Azur hat die Genossenschaft Estandon ihren Sitz. Rund 90% der Produktion der Kooperative entfallen auf Roséweine. Neuestes Projekt der Estandon-Winzer: alkoholfreie Weine.

Virgin Estandon: alkoholfreier Rosé aus der Provence

Die Cuvée aus den typisch provenzalischen Rebsorten Grenache, Cinsault und Syrah hat nur 0,5 % Alkohol und gilt damit als alkoholfrei. Die Trauben stammen von den Weinbergen der Genossenschaft. Für die Entalkoholisierung setzt Estandon auf die moderne Technik der Vakuumdestillation mit niedrigen Temperaturen bei gleichzeitiger Rückgewinnung der Aromen. Dabei wird der Alkohol bereits bei einer Temperatur von 30° C (statt bei 78° C) entzogen, während die flüchtigen Aromen eingefangen und dem entalkoholisierten Wein später wieder zugeführt werden. So bleibt das aromatische Profil weitgehend erhalten. Der Virgin Estandon überzeugt mit feinen Noten kleiner roter Beeren und frischen Zitrustönen.

In Südwestfrankreich, am Fuße der Pyrenäen ist die vielfach ausgezeichnete Genossenschaft Plaimont zuhause. Sie präsentiert ihre neue Generation von Rotweinen: „rouges légers“. Dahinter verbirgt sich ein neuer Rotweinstil – leicht, fruchtbetont, unkompliziert und perfekt für den gekühlten Genuss im Sommer. Als „vins de soif“ oder „vins de plaisir“ sprechen diese Weine insbesondere eine jüngere Zielgruppe an, die zugängliche, authentische Weine bevorzugt.

Plaimont: Néomad 2024, AOC Madiran

Néomad ist ein reinsortiger Tannat, der genau diesen Ansatz verkörpert: leichter, fruchtbetonter und überraschend zugänglich. Der Ausbau erfolgt überwiegend im Edelstahltank (12 Monate), rund 20 % reifen in großen Holzfässern (Foudres), um die Tannine geschmeidiger zu machen. Diese neue Cuvée zeigt das ganze Know-how der Weinmacher: Durch präzise und innovative Vinifikation wird die Frucht in den Vordergrund gestellt, die Tannine kommen deutlich feiner und sanfter daher.

Im Glas leuchtet der Néomad granatrot. In der Nase dominieren Aromen schwarzen Kirschen, Brombeeren und Himbeeren, begleitet von feinen Kräuternoten, Lakritz und einem eleganten Hauch von Pfeffer. Am Gaumen wirkt er frisch und gut ausbalanciert mit diskreten Tanninen. Damit beweist der Néomad, wie-viel Trinkfluss heute in einem rebsortenreinen Tannat stecken kann. Leicht gekühlt bei etwa 13 °C serviert, entfaltet er seine ganze Stärke.

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