Strategische und kritische Metalle

Rohstoffe werden immer wichtiger dank moderner Technologien. Im Blickpunkt stehen damit strategische und kritische Metalle.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.04.2026, 11:55 Uhr Zürich/Berlin

Die Deutsche Rohstoffagentur bezeichnet Lithium, Nickel oder Kobalt sowie Seltene Erden als strategische oder kritische Rohstoffe. Diese kritischen oder strategischen Rohstoffe sind beispielsweise in Elektromotoren, Windkraftanlagen, Computern oder Mobiltelefonen verbaut. Dass ein Rohstoff nicht nur als strategisch, sondern auch als kritisch bezeichnet wird, liegt am Faktor Versorgungssicherheit. Wenn eine höhere Nachfrage zu weltweiten Versorgungsengpässen führen kann, dann ist der Rohstoff nicht nur strategisch, sondern auch kritisch.

Oft kommen die strategischen und kritischen Metalle aus Ländern – wie etwa Nickel aus Russland oder Kobalt aus dem Kongo – wo es mit der Versorgungssicherheit nicht zum Besten steht. Und oft dominiert China, vor allem bei Technologiemetallen und Seltenen Erden die Förderung und Verarbeitung. Eine monopolartige Stellung anderer Länder und damit Abhängigkeit wird naturgemäß kritisch gesehen. So fördern etwa die USA Rohstoffprojekte sowie den Aufbau einer stabilen Lieferkette.

Besonders für kritische Metalle wird für die Zukunft ein deutlich ansteigender Bedarf vorausgesagt. Ein weiterer wichtigen Einsatzbereich dieser besonderen Rohstoffe ist die Rüstungsindustrie. Jedenfalls sollten diese für die Industrie essenziellen Rohstoffe beziehungsweise die Firmen, die sie aus dem Boden holen, auch für Anleger von Interesse sein.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ -konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in ihrem Crawford-Projekt in Ontario (Platz zwei im Fraser-Ranking). Bei der Genehmigung dieses Projektes hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Umweltverträglichkeit erlangt. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Für acht von neun Grundstücken hat das Unternehmen sehr gute Mineralressourcenschätzungen veröffentlicht. Und für zwei Nickelsulfid-Projekte hat die Gesellschaft die NI 43-101 Berichte eingereicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen:

https://finanzwissen.de/rohstoffe/kritische-metalle/kobalt/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aegis Critical Energy Defence Corp. wurde für den „Mitacs – Horizon Europe International Mobility Award“ ausgewählt, um die Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa zu fördern Ihr Immobilienmakler in Biberach an der Riss – Pflug. Immobilien & Werte