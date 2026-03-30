AMEX Exploration: Perron nimmt Gestalt an – Studie, Genehmigungen und neue Bohrkampagne!

Belastbare Machbarkeitsstudie für Perron, wichtige Genehmigungen für das Großprobenprogramm erhalten und ein 15.000 Meter-Bohrprogramm in Perron West als Teil eines größeren…

…100.000 Meter-Bohrprogramms für 2026 gestartet.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 22.04.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige / Werbung – Dieser Artikel wird im Auftrag von AMEX Exploration Inc. veröffentlicht! Bezahlte Zusammenarbeit: SRC swiss resource capital AG hat einen bezahlten IR-Beratungsvertrag mit AMEX Exploration · Autor: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 22. April 2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold ist im Jahr 2026 erneut das Gesprächsthema im Rohstoffsektor: Nach seinem Rekordlauf zu Jahresbeginn notiert das Edelmetall auch im April weiterhin auf hohem Niveau und zeigt deutliche Stärke. Nach einem außergewöhnlichen Jahr 2025 mit einer Gesamtnachfrage von mehr als 5.000 Tonnen, 53 neuen Allzeithochs und 863 Tonnen Zentralbankkäufen setzte das Edelmetall seinen Aufwärtstrend zunächst fort. Ende Januar erreichte der Spotpreis laut Reuters ein Rekordhoch von fast 5.594 US-Dollar pro Unze. Selbst nach spürbaren Schwankungen notierte Gold am 17. April 2026 noch bei 4.861 US-Dollar pro Unze. Das Gesamtbild bleibt somit klar: Sicherheit, Währungsprobleme und geopolitische Risiken halten Gold weltweit im Rampenlicht.

Unter der Oberfläche…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viel Erfolg und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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o SRC Mining Special Situations-Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

o Quellen der im Artikel verwendeten Unternehmensbilder:

o o AMEX Exploration / Newsfile, „AMEX legt positive Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Goldmine Perron vor“, 13. April 2026.

o o AMEX Exploration / Newsfile, „AMEX beginnt mit der Genehmigung eines speziellen Stromanschlusses von Hydro-Québec für sein Perron-Projekt“, 3. Februar 2026.

o o AMEX Exploration / Newsfile, „AMEX beginnt mit einem 15.000-m-Bohrprogramm bei Perron West in Ontario und beauftragt eine IR-Agentur“, 16. April 2026.

Wesentliche Risiken: Projekt-, Bau-, Sicherheits-, Finanzierungs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs- und Marktrisiken. Wesentliche Chancen: Fortschritte bei AMEX-Chancen, Aussicht auf weitere Betriebserlöse aus zusätzlichen Ressourcenumwandlungen und ein anhaltend günstiges Marktumfeld für Gold.

Quellen: Reuters, Pressemitteilungen und Unternehmenspräsentation von AMEX Exploration; Titelbild: stock.adobe.com; Veröffentlichungsdatum: 19. April 2026.

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