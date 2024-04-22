Edelmetall und strategisches Halbmetall in einer Mine

Die wirtschaftliche Attraktivität eines Gold-Projektes kann durch das gleichzeitige Vorhandensein von Antimon deutlich wachsen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Southern Cross Gold Consolidated Ltd und GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.04.2026, 18:15 Uhr Zürich/Berlin ·

Es gibt Minen, in denen Gold und gleichzeitig Antimon vorkommt. Antimon ist ein bedeutsamer Rohstoff für die Energiewende und für die Rüstungsindustrie. Antimon wird in Speziallegierungen und in modernen Batterietechnologien verbaut. Denn es verfügt über besondere Härtungseigenschaften. Flammschutzmittel brauchen Antimon ebenso wie beispielsweise Munitionslegierungen, panzerbrechende Munition oder Nachtsichtgeräte in der Rüstungsindustrie.

Für 2026 planen die USA ein Verteidigungsbudget von 901 Milliarden US-Dollar. Auch die EU-Staaten sowie Russland und China investieren in ihre Streitkräfte. Weltweite Spannungen und Konflikte verstärken dies. Das meiste Antimon kommt wieder einmal aus China. Und China hat bereits 2024 Ausfuhrkontrollen erlassen. So kostete die Tonne Antimon in 2024 noch rund 6.000 US-Dollar. Dann stieg der Preis sprunghaft an. Heute kostet die Tonne Antimon etwa 40.000 US-Dollar. So kann sich eine Bergbaugesellschaft, die nicht nur Gold, sondern auch Antimon im Projekt besitzt, glücklich schätzen.

Goldprojekte sind aktuell wertvoller geworden. Auch wenn der Goldpreis von seinem Höchststand sich wieder entfernt hat, so ist er immer noch deutlich höher als vor einem Jahr. Schwankungen beim Goldpreis gehören zum Markt dazu, Zinsen und geopolitische Geschehnisse wirken auf den Preis des Edelmetalls ein. Und Analysten und Banken gehen für die Zukunft mehrheitlich von einem steigenden Goldpreis aus. Die 5.800-US-Dollar-Marke hat der Goldpreis gerade durchbrochen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Auf Goldäquivalent-Basis konnten die angezeigten Ressourcen um rund 75 Prozent (dank dem Vorhandensein des kritischen Metalls Antimon) erweitert werden. Dies steigert den Wert des Projektes. In Brasilien wurde mit Explorationsbohrungen begonnen.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende aktuelle Bohrergebnisse, beispielsweise 17,3 Meter mit 22,9 Gramm Gold je Tonne Gestein, deuten auf ein bedeutendes Explorationspotenzial hin. Das Bohrprogramm umfasst 200.000 Meter. Die Stammaktien der Gesellschaft wurden kürzlich in den VanEck Junior Gold Miners ETF und in den FTSE Canada All Cap Index aufgenommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Southern Cross Gold Consolidated, GoldMining,

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20704671-gold-ruestungsindustrie-antimon-strategischen-joker-depot;

https://inv3st.de/kommentare/die-antimon-krise-antimony-resources-im-zentrum-der-westlichen-versorgungssicherheit-so-reagieren-lockheed-martin-und-rio-tinto;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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