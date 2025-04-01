Gold und sein Weg nach oben

Seit rund 5.000 Jahren wird Gold abgebaut. Mehr als die Hälfte stammt dabei aus den vergangenen 50 Jahren.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.04.2026, 15:15 Uhr Zürich/Berlin

Die besondere Faszination des Goldes auf den Menschen ist bis heute ungebrochen. Die größten Goldvorkommen sind heute rund um die Erde verteilt. Eine Region, die besonders reich an Gold ist, ist die Region Witwatersrand in Südafrika. Sehr viel Gold wurde dort bereits abgebaut. Lange war Südafrika einer der größten Goldproduzenten weltweit und die Region spielt auch heute noch eine große Rolle am Goldmarkt. Zu den führenden goldproduzierenden Ländern gehören noch Russland, Australien, Kanada, die USA, Peru und China.

Die tiefste Goldmine der Welt befindet sich in Südafrika. Die Mponeng-Mine ist mehr als 4.000 Meter tief, entsprechend anspruchsvoll sind die Arbeitsbedingungen. Allein der Weg nach unten dauert mehr als eine Stunde. Geopolitische Querelen haben die Bedeutung des Goldes erhöht, Zentralbanken vermehren ihre Goldreserven und private sowie institutionelle Investoren setzen auf Gold. In 2025 wurden weltweit fast 3.700 Tonnen Gold gefördert, damit die größte Menge seit Beginn der Aufzeichnungen und 0,6 Prozent mehr als in 2024. Manche sehen in 2025 den „Peak Gold“, also den weltweiten Höchststand der Produktion.

Großen Einfluss auf den Goldpreis hat derzeit die Entwicklung im Iran-Krieg. Jedenfalls ist der Preis des Edelmetalls aktuell in einer Phase der Konsolidierung, aber auf hohem Niveau. Der grundsätzliche Aufwärtstrend bleibt intakt, auch wenn das Rekordhoch von knapp 5.600 US-Dollar vom Anfang des Jahres noch ein Stück entfernt ist. Dass Gold einen Schutzmechanismus gegen politische Krisen, Inflation und Währungsrisiken besitzt, beweist die langfristig nach oben zeigende Tendenz.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – gehört zu den großen Produzenten von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft. Die südafrikanischen Goldbetriebe haben durch die hohen Goldpreise in 2025 natürlich an Rentabilität gewonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -)

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Sibanye-Stillwater Ltd.,

https://www.focus.de/wissen/mensch/tiefstes-bergwerk-der-welt-interessante-fakten-zur-goldmine_36576a02-711d-46dc-9b75-c137b4017082.html;

https://www.gold.de/goldfoerderung/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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