Kupferpreis über 13.000 US-Dollar je Tonne

Kupfer war das erste Metall, das Menschen geschmolzen haben und in der Antike ein Symbol für Reichtum. Heute gehört es zu modernen Technologien.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20.04.2026, 10:35 Uhr Zürich/Berlin

Elektronische Kabel und Geräte brauchen Kupfer, da es ein hervorragender Leiter für Wärme und Elektrizität ist. Sogar antibakterielle Eigenschaften besitzt es. Und es ist ein essenzielles Spurenelement für den menschlichen Körper. Nicht nur Stromnetze und die künstliche Intelligenz, auch das Verteidigungswesen braucht das rötliche Metall. Ohne Kupfer gäbe es kein Stromnetz, keine zuverlässige Wasserversorgung und keine Computer oder Smartphones.

Auch die moderne Verteidigung ist bei KI-gestützten Technologien und etwa bei der Satellitenkommunikation auf das Metall angewiesen. Der Kupferbedarf steigt also kontinuierlich an. Kupfer ist wertvoll. Kostete die Tonne Kupfer im Jahr 2021 knapp 7.500 Euro, so liegt der Preis heute viel höher. Es mehren sich daher die Kupferdiebstähle. Im Visier der Kriminellen stehen zunehmend Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge, aber auch Baustellen und Bahnanlagen.

Branchenriese BHP hat mit Investitionen und Übernahmen verstärkt auf Kupfer gesetzt. Die Neuausrichtung zum Zukunftsmetall Kupfer hat nun dafür gesorgt, dass erstmals mehr als die Hälfte des Gewinns im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres mit dem Kupfersektor eingefahren wurde. Kupferreserven gibt es viele, Kupfer wird also nicht ausgehen, jedoch ist davon auszugehen, dass mit der steigenden Nachfrage auch der Preis steigen wird. Dass die Bedeutung von Kupfer allmählich stärker erkannt wird, zeigt sich auch darin, dass Unternehmen neue und bestehende Projekte nun mit höheren langfristigen Kupferannahmen kalkulieren. Bergbauunternehmen, die Kupfer besitzen, stehen daher im Fokus.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Kupferprojekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung. Arizona Sonoran Copper wird von Hudbay Minerals übernommen werden. Arizona-Aktionäre erhalten für jede Aktie 0,242 Stammaktien von Hudbay Minerals. Aktionäre, die bei dem sehr aussichtsreichen Projekt und vor allem im zukunftsträchtigen Kupfersegment dabei bleiben wollen, sollten sich überlegen dieses Angebot anzunehmen oder in andere aussichtsreiche Kupferkonzerne zu tauschen.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien), wo derzeitig vier Bohrgeräte im Einsatz sind. Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen neues Geld in die Kasse gespült.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Arizona Sonoran Copper, Mogotes Metals, https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20727640-kupfer-superzyklus-bergbau-hebt-langfristpreise-massiv, https://icsg.org/long-term-availability-of-copper/,https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/begehrtes-buntmetall-grosse-schaeden-durch-kupferdiebstaehle,kupferdiebstahl-102.html, https://www.kettner-edelmetalle.de/news/bhp-setzt-alles-auf-kupfer-und-wird-dafur-furstlich-belohnt-17-02-2026, https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Beteiligung Fast Finance Pay Corp. startet OK.pay und erweitert Plattform OK.secure um integrierte Zahlungsdienste Siebte Vergabe des Casa di Goethe-Stipendiums der Karin und Uwe Hollweg Stiftung