Discovery Silver – starkes Wachstum, steigender Cashflow, Bohrerfolge und neue Optionen!

Discovery Silver hat sich mit Porcupine zum Goldproduzenten entwickelt, liefert starken Cashflow und meldet zugleich hochgradige Bohrergebnisse. Mit Cordero und dem angekündigten…

…Kidd-Zukauf bleibt die Story breit aufgestellt.

– Anzeige/Werbung – Diese Marketingmitteilung wurde im Auftrag von Discovery Silver Corp. erstellt! Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Discovery Silver Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 15.04.2026, 17:50 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Rohstoffsektor trennt sich die Spreu vom Weizen oft genau dann, wenn auf eine große Übernahme auch belastbare Quartalszahlen folgen müssen. Discovery Silver Corp (WKN: A3CM15) hat diesen Schritt 2025 vollzogen: Aus dem Entwickler des Silberprojekts Cordero wurde mit dem Erwerb des Porcupine Complex ein produzierender Goldwert mit laufendem Mittelzufluss.

Damit hat sich das Profil des Unternehmens spürbar verändert. Heute steht…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung/Werbung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine unabhängige Finanzanalyse noch eine individuelle Anlageberatung dar.

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Quellen: Discovery Silver, Offizielle Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Finanzberichte sowie eigene redaktionelle Auswertung

Dieser Werbeartikel wurde im April 2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Metallpreis-, Währungs-, Kosten-, Betriebs-, Genehmigungs-, Finanzierungs- und Integrationsrisiken.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG (vorsorgliche Offenlegung)

Art des Inhalts: Marketingmitteilung / werbliche Unternehmensdarstellung; keine unabhängige Finanzanalyse; keine Anlageberatung; keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Methodik / Grundlagen:

Grundlage dieser Publikation sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Finanzberichte und sonstige als verlässlich angesehene Quellen. Tatsachen, Einschätzungen und zukunftsgerichtete Aussagen sind nach Möglichkeit sprachlich getrennt; für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen.

Interessenkonflikte / Vergütung:

Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Discovery Silver Corp. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-/Beraterbeziehung.

Eigenpositionen / weitere Beziehungen:

Nach Angaben von SRC/Autor bestehen keine Long- oder Short-Positionen und keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr. Weitere Beziehungen in den letzten 12 Monaten, insbesondere Market-Making oder (Co-)Lead-/Investment-Banking-Mandate, wurden nicht offengelegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Publikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Abweichungen können sich insbesondere aus Veränderungen bei Metallpreisen, Wechselkursen, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Kosten, Integration, Technik, Politik, Recht, Umwelt und Marktbedingungen ergeben.

Haftung / kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT:

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich bestimmt. Eine Verteilung in anderen Rechtsordnungen, in denen dies unzulässig ist, ist ausgeschlossen. Trotz sorgfältiger Erstellung wird keine Haftung für Vermögensschäden übernommen, die aus der Nutzung dieser Publikation entstehen, soweit gesetzlich zulässig.

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