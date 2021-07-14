Gold stabilisiert sich weiterhin

Nach wie vor beherrscht der Nahostkonflikt die Stimmung am Markt. Der Goldpreis schwankt vermutlich zwischen Nachfrage nach sicheren Anlagen und Liquiditätsdruck.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.04.2026, 10:30 Uhr Zürich/Berlin

Die Inflation steigt in den USA und hierzulande. Gleichzeitig schwächt sich die Konjunktur ab. Auch die indische Zentralbank geht vom Ansteigen der Inflation aus. Höhere Energiepreise bremsen das Wirtschaftswachstum. Globale Anleger stocken gerade ihre Gold-ETFs weiter auf. Nun scheint sich der Nahostkonflikt noch zu verstärken, Inflationsängste sollten zunehmen. Damit sollte Gold an Attraktivität gewinnen und das Abwärtspotenzial begrenzt werden.

Bei den Zentralbanken, die ja gerne auf Gold setzen, hat sich im März die polnische Notenbank hervorgetan und ihre Goldreserven vermehrt. Gold hatte ja preislich deutlich nachgegeben. Die polnischen Goldreserven belaufen sich nun auf zirka 580 Tonnen Gold. Und eine weitere Vermehrung der Goldreserven sei geplant, so Polen. Im Januar und Februar 2026 haben die Notenbanken insgesamt rund 25 Tonnen zu den Reserven hinzugefügt, damit den 23. Monat in Folge ihre Reserven vermehrt.

In Usbekistan machen die Goldreserven etwa 88 Prozent der gesamten Währungsreserven aus, dies zeigt das große Vertrauen in das Edelmetall. In China sind es erst ungefähr zehn Prozent. Von dort und von diversen anderen Ländern könnte also noch ein bedeutender Bedarf kommen. Als Verkäufer von Gold traten in letzter Zeit die Türkei und Russland auf. Hier zeigt sich, dass Gold für eine Zentralbank zum einen als langfristige strategische Reserve gilt und zum anderen in Krisenzeiten als Liquiditätsquelle fungiert. Die positive Tendenz der Notenbanken gegenüber dem Edelmetall sollten auch vermehrt private Anleger für sich entdecken.

Gold Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Jüngst sind wieder neue Lizenzen hinzugekommen. Im vierten Quartal 2025 sowie im Gesamtjahr 2025 wurden Rekordumsätze erzielt. Gold Royalty ist schuldenfrei.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Erst kürzlich kamen wieder neue Royalties hinzu. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Auch das erste Quartal 2026 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Royalties.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: OR Royalties, Gold Royalty

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/04/weekly-markets-monitor-high-price-pay;

https://www.gold.de/goldreserven/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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